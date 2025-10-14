Setia ra mắt nhà mẫu dự án Setia Edenia

Sự kiện diễn ra vào ngày 9 tháng 10 tại Khu đô thị EcoXuan, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh, đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong hoạt động của tập đoàn S P Setia tại Việt Nam. Nhà phát triển đã công bố việc đổi tên dự án từ "Setia Gardens Residences" thành "Setia Edenia," thể hiện sự chuyển hướng chiến lược trong định hướng phát triển của mình. Việc tái định vị thương hiệu này phản ánh cam kết bền vững của S P Setia trong việc cung cấp những môi trường sống hiện đại, thoải mái và chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam.

Tên gọi "Edenia" được lựa chọn thay thế cho "Gardens Residences" nhằm thể hiện tầm nhìn rộng mở hơn. Nếu "Gardens" gợi lên hình ảnh nuôi dưỡng và phát triển thì "Edenia" lấy cảm hứng từ khu vườn địa đàng, biểu tượng của sự bình yên và trọn vẹn. Dự án hướng đến không gian sống cân bằng, đáp ứng nhu cầu cư trú và đề cao giá trị cộng đồng.

Sales Gallery Setia Edenia cũng đã chính thức mở cửa đón công chúng, mang đến cho khách hàng tiềm năng cơ hội tham quan trực tiếp với căn hộ mẫu của dự án. Thiết kế của các căn hộ mẫu tôn vinh ánh sáng tự nhiên, kết hợp cây xanh và các yếu tố kiến trúc hiện đại. Bố cục này cung cấp cho du khách một hình ảnh rõ ràng và thực tiễn về khái niệm, phong cách sống mà dự án hướng tới.

Khu nhà mẫu không chỉ là một minh chứng vật lý cho các nguyên tắc thiết kế của dự án, mà còn cho phép khách hàng đánh giá trực tiếp về bố cục không gian, các đặc điểm thẩm mỹ và sự hòa quyện với môi trường.

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị EcoXuan (phường Lái Thiêu, TP HCM), Setia Edenia được phát triển như một không gian sống tích hợp giữa kiến trúc, cảnh quan và công năng. Dự án hướng đến xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, vượt trên khái niệm nhà ở truyền thống.

Với vị trí chiến lược dọc theo Quốc lộ 13, Setia Edenia mang đến cho cư dân sự thuận tiện trong việc tiếp cận các tiện ích quan trọng, bao gồm bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại Lotte, các ga metro và các trường học hàng đầu…, tất cả chỉ trong vòng 10 phút đi bộ.

Dự án còn liền kề các tuyến giao thông trọng điểm như Tuyến Metro 3B, Quốc lộ 1A và DT743B, đảm bảo khả năng kết nối mạnh mẽ đến các trung tâm kinh tế, giáo dục, thương mại và công nghệ xung quanh. Theo nhà phát triển, sự dễ dàng tiện lợi trong việc di chuyển này không chỉ tạo điều kiện cho nhịp sống sôi động, mà còn gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Tại sự kiện ra mắt, S P Setia thông qua Setia Lái Thiêu, công bố hợp tác toàn diện với Kansas Capital - đơn vị đầu tư trong nước cùng các đối tác tư vấn, thiết kế, thi công và phân phối. Sự hợp tác này tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển, nâng cao năng lực triển khai và thể hiện cam kết lâu dài của chủ đầu tư với dự án.

(Trái qua phải) Ông Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch Kansas Capital và ông Sherman Kam - Tổng Giám Đốc Setia Việt Nam công bố quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị. Ảnh: Kansas Capital

Theo đó, khái niệm thịnh vượng không chỉ là sự giàu có vật chất, mà còn là việc nuôi dưỡng hạnh phúc, xây dựng những kết nối ý nghĩa và vun đắp sự bình yên trong cuộc sống hàng ngày, như ông Sherman Kam, Tổng Giám Đốc Setia Việt Nam, và ông Nguyễn Minh Quang, Chủ Tịch Kansas Capital, đã chia sẻ.

Setia Edenia là tầm nhìn về một cộng đồng, nơi hành trình phát triển bền vững hoà quyện cùng cuộc sống đô thị sôi động. Nằm giữa nhịp đập phồn hoa của Thành phố Hồ Chí Minh, dự án mang đến một ốc đảo pha trộn hài hoà giữ sự tĩnh lặng và năng lượng của một đô thị thịnh vượng, tạo dựng một lối sống vừa phong phú vừa đầy cảm hứng.

Được thành lập vào năm 1974 tại Malaysia, S P Setia tin tưởng vào việc tạo ra những cộng đồng bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong suốt năm thập kỷ qua, Tập đoàn đã phát triển thành một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Đông Nam Á. Hiện tại, S P Setia đang quản lý hơn 42 dự án trên các thị trường Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Australia và Vương Quốc Anh - những thị trường nổi tiếng với các tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế, bảo vệ môi trường và khả năng an cư đô thị.

Cam kết của Tập đoàn đối với sự xuất sắc trong quy hoạch cảnh quan và quy hoạch tổng thể được thể hiện qua thành tựu ấn tượng với 19 Giải thưởng FIABCI World Prix d’Excellence. Được biết đến trên toàn cầu như "Giải Oscar của Ngành Bất Động Sản", những giải thưởng danh giá này được hỗ trợ bởi The Wall Street Journal, ghi nhận những dự án xuất sắc trên tất cả các phương diện của sự phát triển.

Một trong những dự án tiêu biểu của S P Setia là Battersea Power Station tại London - tái phát triển nhà máy điện cũ bên sông Thames. Tổ hợp này trở thành điểm đến của nhiều thương hiệu quốc tế, trong đó có trụ sở Apple UK. Dự án thể hiện năng lực tái định nghĩa di sản bằng tư duy phát triển bền vững.

Tại Malaysia, công ty cũng là chủ đầu tư của nhiều dự án cấp quốc gia và khu đô thị lớn tại Klang Valley, Johor, Penang và Sabah. Triết lý "Live – Learn – Work – Play" được áp dụng để xây dựng hệ sinh thái sống toàn diện, nơi cư dân được truyền cảm hứng học tập, làm việc và tận hưởng cuộc sống.

Theo đại diện công ty, tại Việt Nam, S P Setia hiện diện thông qua dự án Setia Edenia, gửi gắm thông điệp về không gian sống dành cho thế hệ cư dân mới, phù hợp với giá trị và khát vọng của họ.

Setia Edenia đang chuẩn bị cho việc ra mắt thị trường và công bố chính thức vào Quý 4/2025.

