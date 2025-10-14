Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Shark Bình, Nguyễn Hòa Bình bị bắt vì tội gì?

14-10-2025 - 15:11 PM | Xã hội

Trước đó, công an đã xuất hiện tại trụ sở của NextTech ở tòa nhà số 18 phố Tam Trinh và hàng chục thùng tài liệu được niêm phong chuyển lên xe tải chở đi.

Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội công bố thông tin về vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình, 44 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ông Nguyễn Hòa Bình, bị khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan dự án tiền ảo AntEx. Cùng với ông Bình, 9 bị can khác cũng bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, ông Bình đã lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá về quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" với cam kết vốn 50 triệu USD, nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào đồng tiền ảo AntEx. Thủ đoạn này được cho là để thu hút người mua và tránh tình trạng bán tháo.

Tuy nhiên, khi dự án không đi đúng lộ trình cam kết, ông Bình và các cổ đông của NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví chung của dự án AntEx. Số tiền ảo này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân, bán ra tiền Việt Nam đồng để chia nhau.

Cơ quan điều tra cho biết đã tạm giữ lượng tài sản lớn liên quan đến vụ án, bao gồm khoảng 900 tỷ đồng, 597 cây vàng, một lượng lớn USD, 18 sổ đỏ và 2 ô tô.

Động thái này được đưa ra sau 8 ngày kể từ khi nhiều cảnh sát xuất hiện tại trụ sở của NextTech ở tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, quận Hoàng Mai. Theo ghi nhận, từ ngày 6/10, lực lượng chức năng đã liên tục làm việc tại đây. Tối muộn ngày 7/10, hàng chục thùng tài liệu được niêm phong và chuyển lên xe tải chở đi.

Shark Bình, Nguyễn Hòa Bình bị bắt vì tội gì?- Ảnh 1.

Công an xuất hiện tại trụ sở công ty NextTech trước đó - Ảnh: Tiền Phong

Tối muộn ngày 7/10, hàng chục thùng tài liệu được niêm phong và chuyển lên xe tải chở đi.

Vụ việc gây chú ý trong bối cảnh trước đó cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo liên quan ông Bình. Tại cuộc họp báo của Bộ Công an đầu tháng 10, Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long xác nhận đã nhận được phản ánh về dự án tiền ảo blockchain AntEx có liên quan đến Chủ tịch NextTech.

Theo ông Long, một nhà đầu tư tại Ninh Bình đã gửi đơn trình báo về việc bị mất trắng khoản đầu tư 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) vào dự án này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của những người liên quan.

Theo Trang Anh

