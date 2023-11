Shark Minh Beta: Kiếm 100 triệu đầu tiên từ năm 18 tuổi nhưng 39 tuổi mới mua ô tô, luôn mặc áo in Quốc kỳ tại sự kiện quan trọng

Bên cạnh nữ "cá mập" Tuệ Lâm, Shark Tank Việt Nam mùa 6 còn chào đón một gương mặt mới - Shark Bùi Quang Minh (hay Minh Beta). Trong tập đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình, Shark Minh Beta đã nhanh chóng có cho mình thương vụ đầu tiên. Anh đồng ý rót vốn vào ADT HITEK - startup vải giặt không nhàu, với 350.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) đổi lấy 35% cổ phần. Bên cạnh đó, startup bất động sản Aplus Home trong hệ sinh thái của "cá mập" này cũng gọi vốn thành công từ Shark Hưng.

Trước khi xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam, Minh Beta đã là cái tên khá quen thuộc trong giới doanh nhân trẻ.

Shark Bùi Quang Minh (Minh Beta)

Học vấn khủng, hệ sinh thái 3 startup

Minh Beta có tên đầy đủ là Bùi Quang Minh, sinh năm 1983. Anh từng học chuyên toán tại trường THPT Hà Nội – Amsterdam. Tốt nghiệp cấp 3, Minh Beta kiếm được 100 triệu đầu tiên nhờ nhận được học bổng toàn phần của chính phủ Úc, sau đó tốt nghiệp bằng ưu tú loại 1 tại Đại học Sydney. Anh tiếp tục nhận được học bổng Fulbright (Mỹ) và đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard (Mỹ) năm 2014. Chưa kể, vị doanh nhân còn thi đỗ vào khóa MBA của cả Stanford và Harvard.

Sau khoảng thời gian làm việc tại Singapore, Minh Beta trở về Việt Nam, khởi nghiệp với chuỗi 6 cửa hàng Doco Donuts & Coffee vào năm 2009. Trước khi trào lưu bánh Donuts thoái trào, vị doanh nhân đã kịp rút lui và bán thành công công ty của mình.

Bên cạnh đó, vị doanh nhân này còn được biết đến với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất phim, tham gia đóng phim. Anh là người sáng tác ca khúc nổi tiếng "Việt Nam Ơi" và thu được số tiền bán quyền đáng kể từ sản phẩm này.

Một mô hình rạp chiếu phim Beta Cinema

Hiện hệ sinh thái Beta Group của Minh Beta gồm 3 mô hình: Chuỗi rạp chiếu phim Beta Cinema với 18 cụm rạp, mô hình căn hộ dịch vụ Aplus, Viện Kinh doanh Crimson (CBI) - chương trình Mini-MBC chuẩn Harvard dành cho các lãnh đạo, nhà khởi nghiệp, với giáo trình chuẩn Harvard.

Không mê đồ hiệu, đi Grab rất tiện lợi

Trên các nền tảng mạng xã hội, doanh nhân Minh Beta thường xuyên xuất hiện cùng những người bạn là người có ảnh hưởng như fashionista Cô em Trendy, YouTuber Dino Vũ, Stylish nổi tiếng Chi Lemon. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Minh Beta cho biết rất thích mặc những thương hiệu local brand của Việt Nam và không lấy làm thích thú với đồ hiệu.

"Anh không thích quần áo. Anh thấy nó là tiêu sản, không mang lại cho anh nhiều giá trị. Trước kia, khi mà mình còn chưa có nhiều khả năng tài chính, mình đi chơi với bạn bè thấy chúng nó cứ đồ hiệu từ đầu đến chân, có sự mất tự tin nhất định. Lúc đấy mình cũng phải tự nhắc bản thân mình là có lẽ giá trị con người được đo đếm không chỉ qua những điều đó", vị doanh nhân chia sẻ.

Vì thế mà thay vì "dress to impress" (mặc để tạo ấn tượng) thì Minh Beta chọn "dress to tell story" - mặc đồ để kể một câu chuyện. Ngay trong buổi lễ công bố gọi vốn 2 triệu USD cho Aplus Home, Minh Beta cũng mặc chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng thay vì chọn một bộ đồ hiệu đắt tiền. Gần đây nhất, tại buổi công bố chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6, vị "cá mập" cũng chọn một bộ trang phục tương tự.

Minh Beta tiết lộ dù làm kinh doanh từ rất lâu nhưng đến mãi đến thời điểm hiện tại (39 tuổi) mới mua chiếc ô tô đầu tiên. Trước đó, vị doanh nhân vẫn đi Grab và thấy rất tiện lợi.