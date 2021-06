Trong dàn "cá mập" của Shark Tank, Chủ tịch Tập đoàn Intracom Nguyễn Thanh Việt là nhân vật luôn đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Với vốn kiến thức kinh doanh đồ sộ và khiếu hài hước của mình, ông cùng Shark Liên đã tạo thành bộ đôi "ông nội - bà ngoại" hết sức thú vị trong chương trình.



Ngoài đời, Shark Việt tự nhận mình là người "không có gì đặc biệt". Trong một bài phỏng vấn gần đây, ông đã tiết lộ một số thói quen hàng ngày của mình.

Chủ tịch Intracom dậy từ 5h sáng để ngồi thiền, sau đó tập thể dục, uống trà và ăn sáng, rồi mới bắt đầu một ngày làm việc. Ông dành phần lớn thời gian của mình cho công việc, chỉ dám yên tâm nghỉ ngơi sau khi làm việc đến 22-23h.

Trong số đó, ngồi thiền là thói quen mà Shark Việt "không thể không làm dù chỉ 1 ngày".

"Tôi thấy tất cả những việc mình làm đều quan trọng. Nhưng có một việc tôi không thể không làm, đó là ngồi thiền", ông bật mí. "Mỗi ngày tôi thường dành 20 - 30 phút để ngồi thiền, cảm nhận hơi thở của mình, tĩnh tâm chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống."

Tu tập cũng là một cách để Shark Việt đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong kinh doanh.

"Mục tiêu phấn đấu của tôi không phải là nhiều tiền, nhiều dự án, giúp được nhiều người vì ‘nhiều’ cũng chỉ là hữu hạn mà mục tiêu cuối cùng của tôi là quên mình đi. Làm được điều đó rất khó, phải thực tập, tu tập từng ngày và dù con đường ấy nhiều gian nan nhưng tôi luôn tâm niệm đó là lẽ sống", ông nói.

Từ lâu, thiền đã được biết tới như một thói quen được giới lãnh đạo và doanh nhân - những người thường xuyên bận rộn - ưa thích. Bởi lẽ, tinh thần căng thẳng dễ khiến cho cơ thể bệnh tật, còn thiền lại có tác dụng xoa dịu cả tâm và thần.

Thiền đem lại rất nhiều ích lợi cho dân kinh doanh: ổn định tâm lý, cải thiện trí nhớ và khả năng ra quyết định, tái tạo nhiệt huyết làm việc, tăng cường sự tập trung,... Chính vì vậy, không chỉ Shark Việt mà ngay cả các doanh nhân lớn khác của Việt Nam cũng tìm tới bộ môn này.

Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên

"Vua cà phê Việt Nam" Đặng Lê Nguyên Vũ từng khiến dư luận ngỡ ngàng khi dành tới 5 năm để chuyên tập cho thiền định.

Cuối năm 2013, ông đã gác hết công việc để lên núi M’đrắk (Đắk Lắk) tu tập. Vị đại gia này đã nhịn ăn, chỉ uống nước mè đen và ngồi thiền trong 49 ngày. Ông cho biết, mình cần khoảng thời gian tịnh tâm, giúp tinh thần minh mẫn để nghĩ đại sự.

Khi trở về, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên cho biết, thiền định đã giúp mình hiểu hết đời sống nội tại, có thể kiến tạo sự hoàn hảo cho bản thân và từng gia đình của nhân viên. Ông tin rằng mình đã có lời giải đáp cho mọi câu hỏi thế gian, đồng thời tuyên bố sẽ đưa Trung Nguyên trở thành tập đoàn thống lĩnh toàn cầu.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh - người cùng tham gia khóa thiền 49 ngày cùng ông Vũ cũng công nhận những hiệu quả mà thiền định mang lại.

"Tôi bị tim nên chỉ tham gia 7 ngày được thôi. Tuy vậy, sau 7 ngày đó, tôi thấy cơ thể khỏe hơn hẳn, tính tình trầm lại, bình thản và yêu cuộc sống hơn", ông tiết lộ.

Huỳnh Thị Xuân Liên - Nguyên TGĐ nhượng quyền Pepsico Việt Nam

Trong 12 năm đồng hành cùng Suntory PepsiCo Việt Nam, bà Huỳnh Thị Xuân Liên đã đưa các nhãn hàng của tập đoàn đa quốc gia này trở thành những nhãn hàng hàng đầu Việt Nam.

Để hồi phục cơ thể và tinh thần sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, bà Xuân Liên cũng tìm tới thiền định. Vị "nữ tướng" dành khoảng 30 phút mỗi ngày cho bộ môn này.

"Có ngày họp tới bảy, tám cuộc, đến cuộc thứ 6 tôi không biết nói gì nữa, chỉ ngồi thiền 10 phút thấy cái đầu mình sáng ra liền", bà khẳng định.

Không chỉ hành thiền, Nguyên TGĐ Pepsico Việt Nam còn thường xuyên tặng sách về thiền định, Phật pháp cho bạn bè. Thiền định cũng là nền tảng giúp bà điều hành doanh nghiệp với nguyên tắc quản trị bằng yêu thương.

Bản thân làm việc trong môi trường cạnh tranh, nữ doanh nhân này rất cảm thông với tình trạng mất cân bằng giữa cuộc sống và sự nghiệp của giới trẻ. Bà bày tỏ mong muốn được mở thêm nhiều lớp thiền để giúp mọi người vượt qua áp lực cuộc sống, cân bằng thâm tâm.

"Tôi không mong có hai ba chục triệu USD, đó không phải là mục tiêu cuộc đời. Đúng là tôi không thể nghèo, chỉ cần trang trải đủ để sống với những gì mình đam mê", bà nói.

Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Thái Hà Books

4 năm sau khi trở thành triệu phú USD, Chủ tịch Thái Hà Books Nguyễn Mạnh Hùng đã bước chân vào con đường tu tập ở tuổi 30. Vị doanh nhân kiêm Phật tử này cho biết, dù công việc bận rộn và mệt mỏi đến đâu, chỉ cần thiền ít phút là ông hết mệt ngay.

"Thiền giúp tôi tỉnh thức trước trạng thái phiền não và luôn nhắc tôi tỉnh thức trước những khó khăn, đau khổ, và để học hỏi chính mình, chính từ tâm mình, từ bên trong bản thể của mình", ông nói.

Thiền cũng giúp Chủ tịch Thái Hà Books lĩnh hội không ít triết lý sâu sắc để áp dụng vào kinh doanh. Bộ môn này là một cách thú vị để khai mở tư duy sáng tạo, hiệu quả.

"Ngồi thiền, ý tưởng mới và lạ cứ thế tuôn ra. Ghi lại và triển khai. Lúc đó tớ mới hiểu tại sao Bill Gates, Steve Jobs… lại sang Ấn Độ học thiền; tại sao tập đoàn Google tại có phong trào thiền cho cả tập đoàn", ông Hùng chia sẻ.

Giống như Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, ông Hùng cũng không còn đặt nặng chuyện làm giàu sau khi thiền. Theo ông, tiền bạc là vật ngoài thân, chết cũng không thể mang theo.

"Tài sản lớn nhất của tôi bây giờ không phải là nhà, xe, hư danh, hay bằng cấp, vị trí CEO... Tài sản lớn nhất là tình yêu thương, mà khó nhất là yêu thương kẻ thù của mình", ông Hùng cho biết.

Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung là biểu tượng của nữ doanh nhân kiên cường, bản lĩnh. Ở tuổi 64, bà vẫn lãnh đạo PNJ không ngừng lớn mạnh, giá cổ phiếu tăng phi mã trên thị trường chứng khoán.

Một trong những bí quyết giúp nữ doanh nhân này duy trì được sức khỏe dồi dào và tinh thần sáng suốt chính là thiền. Nhờ bộ môn này, bà giữ được cái tâm vững, tâm thiện, từ đó thành công đến như một lẽ tất yếu.

"Tôi thiền mọi lúc mọi nơi, luôn chánh niệm trong từng hành động", bà Dung tiết lộ. "Nhờ thế trong bất cứ hoàn cảnh nào mình không bị điên đảo. Còn nếu mình bon chen, hơn thua, bằng mọi giá để được cho mình thì mình sẽ mất."

Chủ tịch PNJ cho rằng đã đến lúc cần phải làm cuộc cách mạng thâm tâm, vì con người đang bị vật chất và cuồng vọng làm rối trí. Thời đại 4.0 với hàng loạt thông tin tích cực lẫn tiêu cực trên mạng đang khiến cho tâm con người không còn vững.

"Tôi thấy nhiều hệ thống giáo dục tiên tiến của các nước cũng đưa thiền học vào trong chương trình chính khoá cho học sinh cấp 2, giải quyết cái tâm trong giáo dục… Sự cộng hưởng đó khiến cho mỗi chúng ta phải ý thức lại mình, để có thể đi cùng, sống cùng thời đại", bà gợi ý.

KTS Võ Trọng Nghĩa - người sáng lập VTN Architects

Một trong những gương mặt đi đầu trong phong trào đưa thiền vào công việc là KTS Võ Trọng Nghĩa. Anh là bậc thầy kiến trúc xanh, từng đoạt vô số giải thưởng ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Năm 2017, Võ Trọng Nghĩa tạm dừng công việc ở Việt Nam để đưa cả gia đình sang Myanmar tu tập. Anh quan niệm thiền là cái phước giúp công việc thăng hoa, phải tu tập thì ý tưởng hay mới đến.

"Thiền tốt thì sẽ học kiến trúc rất nhanh, không phải là nhanh so với người khác mà là nhanh hơn so với chính mình", anh giải thích. "Một người làm việc gì đó mất 3 đêm nhưng sau khi thiền lại chỉ mất 3 tiếng, chứng tỏ họ đã trở nên siêu việt hơn rất là nhiều so với chính bản thân."

Hàng ngày, vị KTS này chỉ làm việc từ 10-30 phút, thời gian còn lại dành để thiền. Anh cũng không ngừng khuyến khích nhân viên hành thiền 2 tiếng/ngày để tăng cường tư duy sáng tạo.

Đồng thời, Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự còn cố gắng giữ 5 giới: không nói dối, không trộm cắp, không sát sinh, không tà dâm, không uống bia rượu và chất gây nghiện.

Theo Võ Trọng Nghĩa, giữ giới sẽ giúp con người rèn luyện tĩnh tâm, khiến suy nghĩ thêm trong sáng, trong sáng mới làm được ra những thứ đơn giản, nhẹ nhàng. Nhờ vậy, anh cùng các thành viên trong công ty chỉ mất 3-5 phút để sáng tạo ý tưởng thiết kế mới.

"Không cần phải nói dối để kiếm nhiều tiền hơn. Không cần bia rượu để kiếm nhiều tiền hơn. Không cần sát sinh để kiếm nhiều tiền hơn", anh kết luận.

