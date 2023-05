Sharp Nhật Bản ra mắt máy lọc không khí Purefit Plasmacluster mới Tập đoàn Sharp

Với 99,81% bề mặt Trái đất bị ô nhiễm không khí dưới mức an toàn1, ô nhiễm không khí vẫn là một vấn đề toàn cầu tiếp tục gây hại ở mọi giai đoạn của cuộc sống2. Để giải quyết vấn đề này, Tập đoàn Sharp đã giới thiệu Máy lọc không khí Purefit Plasmacluster cùng với Lễ ra mắt sản phẩm theo khu vực của Sharp 2023, nhằm nâng cao sức khỏe cũng như giá trị cuộc sống của người tiêu dùng.

"Là công ty tiên phong trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, chúng tôi tự hào ra mắt Máy lọc không khí Purefit Plasmacluster như một phần trong cam kết nỗ lực không ngừng của Sharp nhằm mang đến các giải pháp sáng tạo độc đáo của Nhật Bản, giúp đáp ứng nhu cầu của cuộc sống đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người. Được hỗ trợ bởi công nghệ Plasmacluster mang tính cách mạng, chúng tôi hiểu ảnh hưởng của chất lượng không khí đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta và luôn cam kết nâng cao sức khỏe và cuộc sống của người tiêu dùng đồng thời vẫn đảm bảo sức khỏe của hành tinh này," Hideyuki Nagamine, Trưởng bộ phận PCI/HC cho biết của Thiết bị và Giải pháp Thông minh BU

Từ trái sang phải:

Hiromasa Okajima: Phó Tổng Giám đốc, Bộ Phận Kinh doanh Chăm sóc Sức khỏe Plasmacluster (PCI)

Yasufumi Sugahara: Giám đốc điều hành, Chủ tịch BU, Thiết bị thông minh và Giải pháp BU

Tomoki Tamura: Phó Chủ tịch Kinh doanh Toàn cầu, kiêm Tổng Giám đốc Trưởng Bộ phận Kinh doanh Thiết bị Nhà bếp Toàn cầu, Thiết bị & Giải pháp Thông minh BU

Sam Wu: Phó Chủ tịch, BU Giải pháp và Thiết bị Thông minh

Máy lọc không khí Purefit Plasmacluster sử dụng nhiều công nghệ độc đáo, với cấu trúc "hút kép" mới, kích thước thân máy nhỏ gọn (333 mm x 330 mm x 578 mm) lọc cho phòng diện tích 84m2 (theo tiêu chuẩn JEMA), và kết hợp với công nghệ luồng khí COANDA độc đáo của SHARP, cũng như hệ thống lọc ba lớp cung cấp hiệu suất lọc không khí tối ưu. Mật độ 25000 Ion giúp nâng cao hiệu quả thanh lọc đối với cả các chất ô nhiễm trong không khí và các chất bám dính như vi rút, nấm mốc, vi khuẩn.

Giới thiệu về Plasmacluster

Bằng cách sử dụng quy trình nhiều giai đoạn, cơ chế công nghệ Plasmacluster đạt được khả năng lọc không khí tối ưu, giúp nó trở thành lựa chọn hàng đầu ở các nước ASEAN về cải thiện chất lượng không khí vượt trội và nâng cao trải nghiệm sống thoải mái:

1. Plasmacluster Ion, tương tự như các ion dương và âm tự nhiên được tìm thấy trong môi trường, được bao quanh bởi các phân tử nước và được phát tán vào không khí để tồn tại trong một thời gian dài.

2. Các Ion Plasmacluster, đặc biệt là các gốc hydroxit (OH), có tính oxy hóa cao khi chúng bám vào các chất ô nhiễm trong không khí như chất gây dị ứng, vi khuẩn, nấm mốc và vi rút. Quá trình này loại bỏ hydro khỏi protein bề mặt của những tác nhân này, khiến chúng bị phá vỡ cấu trúc và phân hủy.

3. Sự kết hợp giữa hydroxit (OH) và hydro (H) tạo ra nước (H2), sau đó nước này được giải phóng trở lại không khí.

Khám phá thêm về Công nghệ Plasmacluster

Thông qua nhiều nghiên cứu hợp tác với các trường đại học trên khắp Nhật Bản và các ngành công nghiệp khác nhau, Tập đoàn Sharp đã phát hiện ra rằng công nghệ Plasmacluster giúp giảm căng thẳng, cải thiện mức độ tập trung và nâng cao thành tích thể thao.

Trong một nỗ lực nghiên cứu chung với Đại học Shizuoka của Nhật Bản, hiệu quả của công nghệ Plasmacluster đã được chứng minh trong việc thúc đẩy sự phát triển của thực vật, làm nổi bật tiềm năng của nó ngoài việc lọc không khí.

Ngăn chặn và loại bỏ

Với SHARP, một trong những Thương hiệu Máy lọc Không khí Hàng đầu Thế giới3- Kết hợp công nghệ Plasmacluster Ion này với lực hút kép có hiệu suất lọc cao giúp hút vào một lượng lớn không khí và tối ưu hiệu quả lọc khí một cách nhanh chóng, giúp loại bỏ nấm mốc trong không khí một cách hiệu quả đồng thời ngăn chặn hoạt động của vi rút, vi khuẩn và chất gây dị ứng bám trên bề mặt.

Loại bỏ tĩnh điện

Máy lọc không khí Purefit Plasmacluster SHARP giúp đảm bảo một môi trường yên tĩnh và trẻ hóa bằng cách vô hiệu hóa tĩnh điện giúp loại bỏ hiệu quả các hạt có hại trong không khí, phấn hoa và bụi để có trải nghiệm không khí trong lành hơn.

Làm đẹp da

Máy lọc không khí Plasmacluster SHARP phát ra các ion Plasmacluster bám một cách tinh tế vào bề mặt da, tạo ra một lớp bảo vệ nuôi dưỡng. Lớp này giúp duy trì độ ẩm tối ưu cho da, tăng cường độ đàn hồi và cải thiện tổng thể bề mặt da.

Tính an toàn

Độ an toàn của Plasmacluster đã được xác minh và thử nghiệm kỹ lưỡng theo các tiêu chuẩn cao nhất về thực hành phòng thí nghiệm tốt (GLP), sử dụng các hướng dẫn thử nghiệm quốc tế do OECD thiết lập. Điều này đảm bảo rằng người tiêu dùng có thể cảm thấy an toàn và yên tâm khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về Plasmacluster, hãy truy cập: https://vn.sharp/pci/hieu-qua-plasmacluster-ion