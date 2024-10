SHB - Hành trình khẳng định giá trị "Ngân hàng vì con người", vì một cuộc sống tốt đẹp hơn

Văn hóa vốn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống con người. Hiểu được điều này, ngân hàng SHB đã xây dựng văn hóa Doanh nghiệp dựa trên 6 giá trị cốt lõi "Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm", giá trị Tâm được coi là “gốc”. Theo đó, mỗi người SHB làm mọi việc từ “tâm”, đặt con người - cả nhân viên và khách hàng làm trọng tâm trong mỗi hành động của mình.

Từ đó, SHB không ngừng cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước, mọi hành động đều xuất phát từ trái tim để tạo ra những giá trị tốt đẹp và vững bền.

Con người là tài sản quý giá nhất

Lấy con người làm trung tâm, SHB mong muốn tạo ra môi trường làm việc bền vững, là cơ sở cốt lõi để tạo nên sức mạnh, hướng tới mục tiêu chung. SHB tin rằng, khi từ tâm hành động, SHB và mỗi cán bộ - nhân viên sẽ gây dựng được niềm tin, xác lập uy tín của mình.

Song song với đó, để phục vụ khách hàng một cách tận tâm, người SHB cũng thường xuyên trau dồi tri thức, chia sẻ tri thức và vận dụng tri thức để nâng tầm bản thân và tổ chức.

Chẳng hạn, ngày hội đổi mới Innoday và cuộc thi "Từ Tâm dụng Trí" đã thúc đẩy tinh thần đổi mới và sáng tạo của nhân sự tại SHB. Các giải pháp, sáng kiến giúp tăng năng suất, hiệu quả lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng, đối tác, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của SHB.

Ngoài ra, SHB còn triển khai nhiều phong trào thể thao, các cuộc thi văn hóa văn nghệ, nâng cao sức khỏe đồng thời gắn kết tình đồng đội, tình đồng nghiệp, hướng tới trở thành phiên bản người SHB toàn diện 6 giá trị.

Đồng hành cùng thể thao Việt Nam

Nằm trong 3 trụ cột quan trọng hướng tới xây dựng một xã hội Việt Nam phát triển, SHB mong muốn đóng góp tích cực vào nền thể thao nước nhà cũng như những giá trị tinh thần to lớn cho người dân Việt Nam. Trong nhiều năm qua, SHB luôn là đơn vị đồng hành cùng bóng đá Việt Nam thông qua việc tài trợ các giải đấu, chi phí bản quyền phát sóng các giải đấu quan trọng.

Là nhà tài trợ chính của CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng từ năm 2008 đến nay, hàng năm, SHB đầu tư và tài trợ từ 40 đến 60 tỷ đồng cho công tác phát triển tài năng bóng đá trẻ tại CLB.

Cổ vũ tình yêu bóng đá của người Việt, SHB đã dành 10 tỷ đồng tài trợ mua bản quyền phát sóng World Cup 2022 và tài trợ phát sóng các trận đấu World Cup nữ 2023 với giá trị hơn 3,5 tỷ đồng, cùng các giải bóng các cấp như Giải bóng đá 7 người Quốc gia, Giải bóng V-League, v.v...

Thắp lửa đam mê và nâng bước thế hệ trẻ

Đồng hành phát triển giáo dục quốc gia, SHB đã dành ngân sách an sinh xã hội tài trợ trang thiết bị học tập, giảng dạy và nâng cấp các hạng mục xây dựng tại các trường trên các địa bàn khó khăn.

Thông qua hệ thống chi nhánh và chuỗi hoạt động an sinh xã hội “SHB chia sẻ yêu thương” “Thắp sáng tương lai”, SHB đã hỗ trợ hàng ngàn suất quà cho các em học sinh tại trường Mầm non và Tiểu học tại các địa bàn khó khăn như Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Bình, v.v…và nhiều các địa phương khó khăn trên toàn quốc.

Riêng trong năm 2023, 2024, SHB đã tài trợ hàng trăm suất học bổng cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc có nỗ lực học tập trong điều kiện khó khăn trên phạm vi cả nước như: Trao tặng cho Học viện Ngân hàng các suất học bổng dành cho sinh viên năm cuối có thành tích học tập tốt, các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

SHB đã trang bị cho Trường Đại học Thái Bình 150 máy tính đồng thời cam kết đẩy mạnh hỗ trợ các học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn tỉnh. Hỗ trợ học bổng cho sinh viên học viện Ngân hàng, Phát triển Quỹ học bổng Ngân hàng năm 2023,... Tháng 11/2023, SHB đã tài trợ xây dựng “Trung tâm thực hành Tài chính Ngân hàng SHB – VNU” tại Đại học Quốc Gia Hà Nội...

Trước đó, tại lễ Khai giảng năm học 2023 của Đại học Quốc Gia Hà Nội, Quỹ hỗ trợ Tài chính, Ươm mầm tài năng SHB đã trao tặng 10 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong vòng 5 năm với nhằm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác học tập, giảng dạy, nghiên cứu của nhà trường và sinh viên; Hỗ trợ tài chính, nuôi dưỡng các sinh viên tài năng, sinh viên nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập.

SHB cũng đã tài trợ cho Đại học Quốc Gia Hà Nội 30 máy lọc nước và 50 ghế đặt tại khuôn viên nhà trường và ký túc xá nhằm tạo dựng không gian văn minh, hiện đại và thuận tiện, tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

Ngân hàng còn là đơn vị đi đầu trong việc hưởng ứng các chương trình lớn dành riêng cho thế hệ trẻ như: “Sóng và máy tính cho em”, “Mùa xuân cho em”… đóng góp vào các Quỹ học bổng, Quỹ khuyến học, Mái ấm Nhà tình thương hay các Trung tâm bảo trợ trẻ em trên địa bàn.

Trách nhiệm xã hội với cộng đồng

Vì con người, SHB tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp. Ngân hàng luôn đồng hành hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai với tổng ngân sách năm 2023 trên 14 tỷ đồng thông qua các tổ chức Quỹ Ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Ủng hộ TW MTTQ Việt Nam, Ủng hộ Hội Chữ thập đỏ, Viện mội trường và năng lượng tái tạo và các Quỹ MTTQ trên địa bàn các tỉnh thành cả nước.

Tháng 9/2024, khẩn trương hỗ trợ đồng bào mưa lũ thiệt hại trong và sau siêu bão Yagi tại các tỉnh phía Bắc, SHB đã ủng hộ 2 tỷ đồng thông qua MTTQ Việt Nam, thành lập quỹ nội bộ “Tâm Yêu Thương” để toàn thể cán bộ nhân viên SHB đóng góp hỗ trợ đồng bào. Chưa đầy 1 tháng phát động, quỹ Tâm Yêu Thương đã huy động được hơn 3 tỷ đồng trong nội bộ SHB.

SHB cũng quan tâm và luôn hướng tới các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người có công với cách mạng và hỗ trợ các cá nhân mang di chứng, chiến tranh còn để lại như Ủng hộ Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố Hà Nội, Ủng hộ Hội Chất độc da cam Dioxin quận Hai Bà Trưng, Ủng hộ Hội Chất độc da cam Dioxin TP Hà Nội,...

Đặc biệt, hàng năm, Công đoàn SHB triển khai 3 cụm chương trình: "Tết sẻ chia - Xuân sum vầy" vào dịp Tết Nguyên Đán; “Thắp sáng tương lai” hướng tới đối tượng học sinh nghèo và “Chia sẻ yêu thương” hướng tới những người yếu thế.

Năm 2023, có hơn 30 chi nhánh toàn hệ thống tổ chức chương trình “Tết sẻ chia - Xuân sum vầy” triển khai 40 hoạt động với gần 2.000 suất quà cho trẻ em, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình “Thắp sáng tương lai” gồm các hoạt động khuyến học, tặng quà cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên toàn quốc.

Đối với các hoàn cảnh khó khăn như bệnh nhân nghèo, trẻ em hay người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn khi phải điều trị tại các bệnh viện, SHB cũng dành một phần quan tâm sâu sắc. SHB đã tài trợ suất ăn miễn phí cho Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023, Tài trợ 1000 suất ăn miễn phí cho Bệnh viện Lão Khoa TW, Tài trợ Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Giao thông vận tải Kit Test Covid 19,...

Có thể thấy, không chỉ hỗ trợ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, SHB còn đang hướng tới góp phần xây dựng và phát triển một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam trên hành trình “Từ Tâm vươn Tầm”.

Đó cũng chính là lý do SHB được lựa chọn là 1 trong những đề cử trong hạng mục Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Vì con người của năm.

Better Choice Awards tri ân và tôn vinh những "Giá trị Đổi mới sáng tạo" về sản phẩm, dịch vụ, thành tựu mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, tạo ra điểm khác biệt khi không đi tìm "lựa chọn tốt nhất phân khúc", mà hướng tới nhu cầu thực tế của người dùng để giúp họ tìm ra thương hiệu, sản phẩm phù hợp nhất.