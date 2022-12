Shinhan Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Sản phẩm chính "Shinhan – Sống Khỏe" là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ cá nhân linh hoạt, bảo vệ trước rủi ro lớn nhất của cuộc sống với 100% số tiền bảo hiểm được chi trả trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong. Sản phẩm dành cho mọi khách hàng từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi, thời hạn bảo hiểm 1 năm và có thể gia hạn hàng năm đến năm 65 tuổi.



Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm bổ sung đính kèm trong "Bộ tứ siêu đẳng S-Plus" để được bảo vệ trọn vẹn. "Bộ tứ siêu đẳng S-Plus" bao gồm 4 sản phẩm bảo hiểm bổ sung, bảo vệ toàn diện trước những rủi ro khó lường như tử vong hoặc thương tật do tai nạn, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ viện phí khi nằm viện và các bệnh nhiệt đới thường gặp.



S-Plus - Tử vong hoặc thương tật do tai nạn với quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn: Chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn. Quyền lợi bảo hiểm thương tật do tai nạn: Chi trả lên đến 100% số tiền bảo hiểm trong trường hợp thương tật hoặc bỏng do tai nạn, những chấn thương cơ quan nội tạng hoặc gãy xương do tai nạn cũng được chi trả lên đến 10% số tiền bảo hiểm.



S-Plus - Bệnh hiểm nghèo: Người được bảo hiểm sẽ được chi trả 100% số tiền bảo hiểm nếu bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư giai đoạn cuối, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

S-Plus - Hỗ trợ viện phí: Hỗ trợ chi trả tối đa 20 ngày/ lần nhập viện, tối đa 100 ngày/ năm hợp đồng và 1.000 ngày trong suốt thời hạn hiệu lực với quyền lợi bằng 100% số tiền bảo hiểm. Bên cạnh đó, trong trường hợp khách hàng phải điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt, Shinhan Life Việt Nam sẽ chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm, tối đa 10 ngày/ lần nhập viện, 50 ngày/ năm hợp đồng và 500 ngày cho suốt thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

S-Plus - Bệnh nhiệt đới: Bảo vệ trước các bệnh nhiệt đới thường gặp như sốt xuất huyết, sốt rét và Rubella (Sởi) với quyền lợi lên đến 100% số tiền bảo hiểm.

Chính thức hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam từ tháng 1/2022, nhờ nền tảng tài chính vững chắc và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, Shinhan Life Việt Nam hiện đang sở hữu một danh mục những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đa dạng với mệnh giá hợp lý, bảo vệ nhiều nhu cầu khác nhau về sức khỏe và đầu tư cho tương lai của khách hàng. Với slogan "GỬI TRAO DIỆU KỲ", Shinhan Life mong muốn mang những giá trị mới, gửi trao hạnh phúc, sự bảo vệ như những điều diệu kỳ đến với cuộc sống của mọi người dân Việt Nam.