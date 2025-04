Shipper bị khách đánh nhập viện khi giao đơn hàng gần 7 triệu đồng ở Quảng Ninh: Hé lộ nguồn cơn

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin một nam shipper bị đánh nhập viện do mâu thuẫn với khách hàng trong lúc giao hàng. Sự việc xảy ra tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ về hành vi hành hung người khác của khách hàng cũng như tò mò nguồn cơn vụ việc.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online tối 15/4, ông Lê Thanh Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý thông tin vụ việc nam shipper bị khách hàng đánh nhập viện.

Do không thống nhất được cách thanh toán, vị khách đã hành hung shipper.

Về nguồn cơn dẫn đến vụ ẩu đả, UBND xã Lê Lợi thông tin, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 13/4, anh Nguyễn Thành Đạt (SN 1990, ở phường Việt Hưng, TP.Hạ Long) đến thôn An Biên 2, xã Lê Lợi, TP.Hạ Long giao hàng là bộ máy tập gym trị giá 6.590.000 đồng cho khách hàng là anh Lê Văn Tâm (SN 1977, trú phường Hoành Bồ, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Trong lúc giao - nhận hàng, 2 bên xảy ra mâu thuẫn do không thống nhất được cách thanh toán, anh Tâm sau đó đã chửi bới, tát vào mặt anh Đạt và không nhận hàng.

Anh Đạt nhập viện điều trị sau khi bị hành hung.

Sau sự việc, anh Đạt đến Công an xã trình báo, đồng thời đi kiểm tra sức khỏe. Công an xã Lê Lợi đã tiếp nhận vụ việc, lập biên bản ghi nhận và lấy lời khai ban đầu.

Trước đó vào tháng 1/2025, vụ việc anh Trần Thành (làm nghề shipper, SN 1994, ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bị hành hung đến tử vong do xảy ra mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền đơn hàng đã khiến dư luận rúng động. Công an huyện Hòa Vang đã khởi tố 3 bị can gồm: Trần Văn Minh Toàn (26 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi) và Trần Hoàng Thiên (19 tuổi), cùng trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Tháng 4/2024, Trương Đình Nhạt (SN 1979, ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã bị TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 9 năm tù giam; Nguyễn Thị Thủy (vợ Nhạt) bị tuyên án 3 năm tù giam về tội "Giết người". 2 đối tượng có hành vi đánh shipper Lâm Anh Đạt dẫn đến thương tích 24% cơ thể. Nguồn cơn vụ việc cũng xuất phát từ mâu thuẫn phí giao hàng.