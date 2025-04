Trung tướng công an chỉ ra 4 bài học quý giá từ chuyên án bắt nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm

Đối tượng Bùi Đình Khánh bị bắt giữ tại Thanh Hóa.

Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, ở TP Hạ Long) khi đối tượng đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin. Tiếp đó, các mũi trinh sát triển khai vây bắt các đối tượng liên, trong đó có Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy với Đằng.

Trong quá trình truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt, sử dụng súng AK bắn vào lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng bọn. Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải bị thương nặng và hy sinh.

Người thân khóc nghẹn bên linh cữu thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Ngày 18/4, Công an tỉnh Bắc Ninh chốt chặn tại khu vực chân Cầu Đại Phúc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông cùng 2 đối tượng nữ khác cùng đi. Đêm cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Bùi Đình Khánh.

Trong vụ án trên, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng, 1 lựu đạn và 25 bánh heroin.

Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, vụ việc trên cho thấy mức độ manh động và tàn độc của tội phạm ma túy. Bọn chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng xả súng để giải cứu đồng bọn, bất chấp tính mạng của lực lượng chức năng và người dân.

“Ma túy không chỉ là tội phạm về chất, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy về an ninh, trật tự, đạo đức xã hội và làm băng hoại giống nòi”. - PGS.TS Đồng Đại Lộc nhấn mạnh.

PGS.TS Đồng Đại Lộc cho rằng, đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận tội phạm ma túy như một "giặc nội xâm" đúng nghĩa bởi sự thâm nhập, phá hoại âm thầm nhưng vô cùng nguy hiểm.

"Không thể có sự khoan nhượng, không thể có vùng cấm trong cuộc chiến chống ma túy. Mọi sự chần chừ, lơ là đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường". - PGS.TS Đồng Đại Lộc nói.

Qua vụ án trên, PGS.TS Đồng Đại Lộc cho biết có thể rút ra nhiều bài học quý giá.

Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm tội phạm ma túy, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, có trang bị vũ khí và hoạt động liên tỉnh. Việc nắm chắc địa bàn, quản lý tốt các tuyến trọng điểm, khu vực nhạy cảm là điều kiện tiên quyết.

Thứ hai, công tác phối hợp giữa các lực lượng từ Công an tỉnh, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đến chính quyền địa phương cần được duy trì thường xuyên, linh hoạt và chặt chẽ. Sự vào cuộc đồng bộ chính là yếu tố quyết định giúp khống chế các tình huống khẩn cấp, phức tạp.

Thứ ba, cần tiếp tục hiện đại hóa lực lượng phòng chống ma túy cả về phương tiện kỹ thuật, trang bị, cũng như chế độ chính sách cho cán bộ trực tiếp chiến đấu. Họ là những người ở "tuyến lửa", cần được hậu thuẫn bằng cơ chế đãi ngộ xứng đáng.

Thứ tư, mỗi người dân cũng cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống ma túy. Từ việc phát hiện tố giác, đến bảo vệ con em, giữ gìn lối sống lành mạnh, chính cộng đồng là "lá chắn mềm" hữu hiệu nhất trong phòng ngừa từ gốc rễ.

Theo PGS.TS Đồng Đại Lộc, có thể nói chuyên án đã khép lại, nhưng cũng mở ra một khoảng lặng đau thương và nhắc nhở chúng ta rằng "bình yên không tự nhiên có, mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả mạng sống của những người âm thầm chiến đấu trong bóng tối" .