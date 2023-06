Shopee 6.6 Flash Sale Chính Hãng tăng ưu đãi và miễn phí vận chuyển

Vừa qua, Shopee chính thức khởi động 6.6 Flash Sale Chính Hãng mang đến cho người dùng cơ hội trúng 66 chiếc iPhone 14 và gia tăng ưu đãi miễn phí vận chuyển cho đơn từ 0 đồng cho toàn bộ người dùng Shopee. Đồng thời ra mắt nhiều chương trình giải trí mùa hè cực hấp dẫn trên sóng truyền hình kéo dài liên tục trong 3 ngày từ ngày 4.6 đến ngày 6.6. Cũng trong dịp này, Shopee giới thiệu 2 Đại sứ mùa hè là "Hoa hậu làng hài" Thu Trang và "Soái ca rực rỡ" Isaac. Trong thời gian tới, 2 Đại sứ mới này sẽ tham gia vào đa dạng hoạt động khuyến mại và các chương trình giải trí của Shopee, hứa hẹn tạo nên các màn tương tác vui nhộn và thú vị mang đậm không khí sôi động của mùa hè.

Shopee 6.6 Flash Sale Chính Hãng mang đến chuỗi ưu đãi mua sắm giá trị và không gian giải trí không giới hạn

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành, Shopee Việt Nam chia sẻ: "Trong khuôn khổ sự kiện 6.6 Flash Sale Chính Hãng lần này, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh trải nghiệm mua sắm liền mạch kết hợp giải trí toàn diện cho người dùng bằng chính thế mạnh công nghệ của mình. Đáng nói hơn, sự kiện sale hè lớn nhất dịp giữa năm của Shopee không chỉ xoay quanh chuỗi giảm giá hấp dẫn dành cho người dùng khi mua sắm trên Shopee, thanh toán bằng ví ShopeePay và đặt món tại ShopeeFood; mà còn mang đến nhiều chương trình giải trí mới lạ trên sóng truyền hình và Shopee Live, đặc biệt tăng thêm ưu đãi miễn phí vận chuyển 0 đồng để người dùng có thể yên tâm mua sắm tại gia một cách tiện lợi và tiết kiệm nhất".



Chuỗi ưu đãi giảm đến 50% cho ngành hàng Thời Trang và Mỹ Phẩm

Nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp gia tăng trong dịp hè, hàng loạt sản phẩm thuộc ngành hàng Thời trang & Mỹ phẩm từ các thương hiệu được nhiều người dùng yêu thích đồng loạt giảm đến 50%. Ngoài ra, chương trình "Shopee Ngày Đôi, Trúng iPhone Mới" mang đến cơ hội trúng mỗi ngày một điện thoại iPhone 14 từ ngày 1 đến hết ngày 8.6, và đặc biệt lên đến 66 chiếc điện thoại iPhone 14 chỉ riêng trong ngày 6.6.

Người dùng còn tìm thấy mã miễn phí vận chuyển mọi lúc mọi nơi, nổi bật nhất là hàng trăm nghìn mã miễn phí vận chuyển toàn quốc cho đơn hàng từ 0 đồng. Ông Trần Tuấn Anh chia sẻ thêm: "Bên cạnh khuyến mãi giảm sâu cùng nhiều chương trình giải trí đặc sắc, Shopee tiếp tục đa dạng và gia tăng giá trị cho người dùng với chuỗi ưu đãi miễn phí vận chuyển, hướng đến hỗ trợ người dùng một cách sâu rộng bằng nhiều hình thức trợ giá thiết thực".

Ngoài ra, ví ShopeePay còn tặng mã mua sắm giảm 80.000 đồng cho người dùng lần đầu thanh toán bằng ví ShopeePay. Đến với 6.6 Siêu Tiệc Giữa Năm trên ShopeeFood mang đến người dùng bộ sưu tập các món ngon đồng giá 6.000 đồng, cùng hàng loạt ưu đãi giảm giá 50% đến từ các thương hiệu nổi tiếng, như trà sữa Mixue, gà rán KFC, Cộng Cafe, trà sữa MayCha. Ngoài ra, người dùng còn được tận hưởng mã miễn phí vận chuyển lên đến 20.000 đồng áp dụng cho các đơn hàng tại ShopeeFood.

Shopee chiếm sóng truyền hình trong 3 ngày liên tiếp

Cụ thể, Shopee mang đến chương trình sitcom "Chuyện Vui Sốp Pi" với những màn "mix & match" thời trang độc lạ, hài hước từ khách mời Siêu Mẫu Võ Hoàng Yến cùng bộ đôi MC Khả Như, Hữu Đằng vào 12H trưa ngày 4.6 và từ 11H30 ngày 6.6 trên các kênh Today TV, Hậu Giang, Đồng Tháp và Shopee Live trên ứng dụng Shopee. Đặc biệt chương trình game show - ca nhạc hoàn toàn mới "Shopee 6.6 Siêu Nhạc Hội - Cặp Đôi Bí Ẩn" sẽ phát sóng vào lúc 20h30 ngày 5.6 trên kênh VTV9, HTV2, Đồng Tháp, Hậu Giang, Today TV, fanpage Shopee và Shopee Live trên ứng dụng Shopee với sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng cùng giải thưởng lớn là 100 triệu Shopee Xu và nhiều phần quà đến từ nhà tài trợ hứa hẹn mang đến không gian giải trí không giới hạn cho người dùng Shopee.

Hỗ trợ thương hiệu, nhà bán hàng và cộng đồng bằng nhiều hoạt động thiết thực

Theo đó, Học viện Shopee (Shopee Uni) mang đến chuỗi đào tạo trực tuyến "Nhập môn buôn sàn" giúp Người bán mới trang bị đầy đủ kiến thức lý thuyết và thực tiễn để tự tin khởi đầu kinh doanh trên Shopee. Bên cạnh đó, từ ngày 5.6 đến ngày 9.6, Shopee còn phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM) và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức Chương trình Tập huấn giảng viên về TMĐT và kinh tế số.

Shopee kết hợp cùng ShopeeFood và FoodMap trong dự án "Tôn Vinh Nông Sản Việt" xuyên suốt năm 2023

Vừa qua, dự án đã triển khai chuỗi hoạt động góp phần bảo tồn giống xoài bản địa lâu năm tại Khánh Hòa, và trong thời gian tới sẽ tiếp tục giúp người dùng tiếp cận, mua sắm thêm nhiều thức quả địa phương, nông sản Việt một cách dễ dàng, tiện lợi với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Xem thông tin chi tiết về chương trình tại: https://shopee.vn/m/6-6.