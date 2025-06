Shopee tung "đòn nặng ký" trong cuộc đua thương mại điện tử: Freeship TẤT CẢ đơn hàng từ 1/7

Shopee vừa chính thức công bố sẽ triển khai chương trình "Phí Ship 0Đ mọi đơn" trên toàn sàn từ ngày 1/7 tới đây. Đây được xem là một trong những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và gia tăng doanh thu cho các nhà bán hàng trên nền tảng.

Chính thức triển khai sau thời gian thử nghiệm

Với chương trình mới, tất cả người dùng tại Việt Nam – bất kể ở thành thị hay nông thôn – đều có thể mua bất kỳ sản phẩm nào có khối lượng dưới 15kg (và một vài quy định đơn đặc thù khác) trên Shopee mà không phải trả phí vận chuyển. Điểm đặc biệt là chương trình không yêu cầu săn mã voucher, không giới hạn giá trị hay số lượng đơn hàng, và áp dụng xuyên suốt thay vì chỉ diễn ra vào các dịp chiến dịch lớn hay mùa Mega Sale.

Shopee cho biết, dù khách chỉ đặt mua một đôi tất hay một chiếc kẹp tóc, đơn hàng vẫn sẽ được miễn phí vận chuyển và giao đến tận nơi trên toàn quốc.

Trong giai đoạn thử nghiệm từ đầu tháng 6, chương trình đã ghi nhận kết quả ấn tượng, với lượng đơn hàng tăng 20–30% so với thời điểm trước đó. Thành công ban đầu này là cơ sở để Shopee triển khai đồng bộ chương trình từ tháng 7.

"Miễn phí vận chuyển là chiến lược chủ đạo của chúng tôi ngay từ những ngày đầu thành lập. Tuy các chương trình trong quá khứ đã rất thành công, mục tiêu cuối là để người tiêu dùng không còn phải nghĩ đến phí vận chuyển. Chúng tôi rất tự hào là cuối cùng đã đạt được mục tiêu này, và tin rằng sẽ tạo được một đợt tăng trưởng mới, qua đó giúp cho các nhà kinh doanh trên Shopee liên tục tăng doanh thu và khách hàng. Cùng với nhiều chương trình khác đã, đang và sẽ thực hiện, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững của TMĐT tại Việt Nam," đại diện Shopee Việt Nam chia sẻ.

Theo đánh giá từ We Are Social, trong khi mức giá của sản phẩm có thể tương đương nhau, người tiêu dùng vẫn có xu hướng ưu tiên chọn mua từ nhà bán có áp dụng hình thức freeship thay vì giảm giá trực tiếp. Freeship không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cuối cùng mà còn loại bỏ nhu cầu phải săn mã giảm giá, từ đó tạo cảm giác tiện lợi và tiết kiệm thời gian hơn.

Tâm lý "Không freeship thì không mua" của khách hàng

Chia sẻ từ các nhà bán hàng cho thấy tâm lý người tiêu dùng ngày càng đặt nặng yếu tố miễn phí vận chuyển, thậm chí hơn cả giảm giá.

"Khách bây giờ không cần biết món hàng giá bao nhiêu, nhưng nếu không có mã freeship thì sẽ không mua," một chủ shop online cho biết.

Thói quen chờ mã freeship trước khi thanh toán đã phổ biến ở cả những đơn hàng nhỏ vài chục nghìn lẫn các sản phẩm cồng kềnh như cũi trẻ em. Có không ít trường hợp, người mua yêu cầu chủ shop hủy đơn và tạo lại đơn hàng trên sàn thương mại điện tử để được hưởng ưu đãi về vận chuyển.

"Dù cùng một sản phẩm nhưng mình sẽ chọn nhà bán hàng nào có mã freeship để 'chốt đơn'. Ngoài việc so sánh giá cả sản phẩm thì việc có mã freeship hoặc mã giảm giá sản phẩm giúp tối ưu chi phí khi mua sắm," chị Thu Hà, một nhân viên văn phòng, chia sẻ.

Dữ liệu từ báo cáo Vietnam Digital 2024 của We Are Social cũng khẳng định xu hướng này: 44,7% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên freeship, cao hơn nhiều so với 33,4% chọn voucher giảm giá.

Một chuyên gia thị trường từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) nhận định, từ năm 2025, cuộc chiến về ưu đãi vận chuyển sẽ ngày càng khốc liệt.