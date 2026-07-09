Shophouse kiến trúc Ý tại Royal Boulevard: Dự án được giới đầu tư săn lùng

Shophouse đa năng lọt tầm ngắm của giới đầu tư dòng tiền

Trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản, khẩu vị của các nhà đầu tư dịch chuyển từ đầu cơ ngắn hạn sang ưu tiên sản phẩm bảo toàn giá trị và tạo dòng tiền ổn định. Vì vậy, nhà phố thương mại tại các đại đô thị là một trong những phân khúc được giới đầu tư quan tâm nhờ hội tụ lợi thế về vị trí, công năng và tiềm năng kinh doanh cũng như tăng giá dài hạn.

Tuy nhiên, nguồn cung của dòng sản phẩm này rất hạn chế. Ông Phạm Công Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 3T Arch & Cons cho biết, các tuyến shophouse thường chỉ được quy hoạch giới hạn tại những trục giao thông huyết mạch hoặc các nút giao sầm uất.

"Các đại đô thị đảo hiện đại thường dành 70-80% diện tích cho cảnh quan và hạ tầng công cộng, trong khi quỹ đất cho nhà phố thương mại dọc đại lộ chỉ chiếm khoảng 3-5%. Sự giới hạn nghiêm ngặt này khiến shophouse trở thành loại tài sản khan hiếm ngay từ khi hình thành và gần như không thể bổ sung trong tương lai", ông Phạm Công Tú lý giải.

Khác với căn hộ chủ yếu để ở hoặc đất nền thuần túy chờ tăng giá, shophouse vừa khai thác kinh doanh, cho thuê sinh lời vừa tích lũy giá trị bền vững theo đà phát triển của đô thị. Đây chính là lý do dòng sản phẩm này được ví như sự kết hợp hoàn hảo giữa "két sắt giữ tài sản" và "cỗ máy tạo dòng tiền". Lợi thế kinh doanh càng lớn khi dòng shophouse sở hữu kiến trúc sang trọng, độc bản.

"Kiến trúc Ý là bậc thầy trong việc giải bài toán shophouse thương mại. Nhờ đặc trưng mặt tiền thoáng rộng, hệ cửa vòm kính lớn giúp tối ưu không gian trưng bày, bắt mắt thị giác và vỉa hè rộng mở, sản phẩm thích hợp cho các hoạt động kinh doanh", ông Tú nhận định.

An cư đẳng cấp, kinh doanh đắc lợi

Đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn khắt khe và tái hiện công thức thành công của các đại lộ lừng danh thế giới, như Orchard Road (Singapore) hay The Royal Exchange (London), Royal Boulevard mang đến lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư kết hợp đầu tư dòng tiền.

Đây là không gian dành cho những chủ nhân đề cao chất lượng sống. Mỗi căn shophouse cao 4 tầng, diện tích từ 63-130m², sở hữu mặt tiền rộng 5m cùng hệ cửa vòm kính đặc trưng của kiến trúc Ý, giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên và gió biển. Những căn góc còn có mặt hông rộng tới 20m hướng sông, mở ra tầm nhìn khoáng đạt và gia tăng giá trị thẩm mỹ cho không gian sống.

Royal Boulevard mang phong cách kiến trúc Ý tinh tế, tái hiện các thương phố sầm uất tại châu Âu

Điểm đặc biệt là thiết kế phân tách hoàn toàn khu vực ở và khu vực kinh doanh bằng lối đi cùng hệ thống cầu thang riêng. Nhờ đó, tầng 3 và tầng 4 trở thành không gian sinh hoạt riêng tư, yên tĩnh của gia đình, trong khi tầng dưới vẫn có thể vận hành kinh doanh độc lập.

Bên cạnh đó, cư dân còn được tận hưởng hệ sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp của đảo Hoàng Gia với sân golf 36 hố, học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền, VinWonders, hệ thống trường học cùng môi trường sinh thái trong lành và an ninh đa lớp 24/7.

Bến du thuyền Vinhomes Royal Island với quy mô gần 10 ha thu hút lượng lớn du khách thượng lưu và quốc tế

Bên cạnh giá trị an cư, Royal Boulevard còn được quy hoạch để tối ưu hiệu quả khai thác thương mại. Nằm trên Đại lộ Hạnh Phúc - trục giao thông trung tâm của Vinhomes Royal Island, kết nối trực tiếp Quảng trường châu Âu và phố đi bộ ven sông, Royal Boulevard hưởng lợi từ nguồn khách kép, gồm cộng đồng cư dân cao cấp và lượng lớn du khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Hoạt động kinh doanh còn được bảo chứng bởi chuỗi sự kiện quy mô lớn diễn ra quanh năm tại đô thị đảo. Hàng nghìn lượt khách đổ về mỗi tuần tạo nên lực cầu ổn định, mang lại nhiều cơ hội phát triển cho các mô hình nhà hàng, cà phê, thời trang, làm đẹp, showroom và dịch vụ cao cấp.

Chuỗi sự kiện, lễ hội liên tục được tổ chức, thu hút dòng người đổ về Vinhomes Royal Island

Ông Tuấn Anh, Giám đốc dự án Thiên Phúc Group, nhận định: "Sự kết hợp giữa kiến trúc Ý - biểu tượng của vẻ đẹp trường tồn và vị trí trung tâm của đại đô thị đảo giúp Royal Boulevard sở hữu tiềm năng khai thác thương mại hấp dẫn, trở thành tài sản truyền đời, càng nắm giữ lâu càng gia tăng giá trị."

Không đơn thuần là một sản phẩm bất động sản, nhà phố kiến trúc Ý tại Royal Boulevard là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật kiến trúc phương Tây và tư duy kinh doanh thực tế.

Trong xu hướng đầu tư mới, khi khả năng tạo dòng tiền và chất lượng trải nghiệm sống trở thành thước đo quyết định, Royal Boulevard là hàng hiếm - một tài sản đa giá trị, đón đầu chu kỳ phát triển của trung tâm mới phía Bắc Hải Phòng.