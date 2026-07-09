Thị trường BĐS nửa cuối 2026: Người mua và nhà đầu tư đều có xu hướng chờ

Diễn biến thị trường bất động sản trong tháng 6/2026 cho thấy bức tranh phân hóa rõ nét giữa các phân khúc. Sau giai đoạn tăng nóng, nhiều loại hình bất động sản tại Hà Nội đã bước vào trạng thái quan sát, trong khi giao dịch trên thị trường sơ cấp có dấu hiệu chậm lại.

Theo dữ liệu của đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản Biggee, giá chung cư Hà Nội trong tháng 6 gần như đi ngang so với tháng trước, dao động khoảng 83-94 triệu đồng/m². Phân khúc nhà thấp tầng cũng đã thiết lập mặt bằng giá cao nên chưa ghi nhận nhiều biến động đáng kể.

Theo các chuyên gia, dòng tiền đang dịch chuyển sang các sản phẩm có pháp lý minh bạch, còn dư địa tăng trưởng.

Trong khi đó, những thông tin liên quan đến quy hoạch và phát triển hạ tầng khiến thị trường nhà phố tại Hà Nội bước vào giai đoạn thận trọng hơn khi cả người mua và nhà đầu tư đều có xu hướng chờ thêm tín hiệu rõ ràng.

Dù mặt bằng giá duy trì ổn định, thanh khoản lại có dấu hiệu suy giảm. Theo OneHousing, tỷ lệ hấp thụ tại các dự án sơ cấp trong nửa đầu năm chỉ đạt khoảng 50-60%, thấp hơn đáng kể so với mức trên 80% của cùng kỳ năm 2025.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển kinh doanh OneHousing, cho rằng người mua chưa vội xuống tiền khi nhiều yếu tố cùng lúc tác động đến quyết định đầu tư. Ngoài mặt bằng lãi suất, giá bất động sản đã tăng mạnh trong thời gian qua, trong khi không ít khách hàng vẫn chờ đợi những sản phẩm phù hợp hơn hoặc kỳ vọng các quy hoạch mới sẽ mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Theo các chuyên gia, thanh khoản giảm không đồng nghĩa dòng tiền đã rời bỏ thị trường. Thay vào đó, dòng tiền đang dịch chuyển sang những phân khúc có mức độ an toàn cao hơn.

Đáng chú ý, đất nền tại các dự án có pháp lý đầy đủ, mặt bằng giá còn hợp lý và khả năng thanh khoản tốt đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

“Điều này cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên những sản phẩm có dư địa tăng trưởng, đồng thời cân bằng giữa tiềm năng sinh lời và mức độ an toàn trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc hơn”, Biggee nhận định.

Đồng quan điểm, Giám đốc Phát triển kinh doanh OneHousing cho rằng, thanh khoản suy giảm không đồng nghĩa dòng tiền đã rời bỏ thị trường. Nhu cầu sở hữu bất động sản vẫn hiện hữu nhưng người mua hiện cân nhắc kỹ hơn về giá bán, khả năng tài chính cũng như triển vọng từng dự án.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thị trường nửa cuối năm sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Xu hướng đầu tư ngắn hạn sẽ nhường chỗ cho chiến lược nắm giữ trung và dài hạn. Người mua sẽ ưu tiên các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, chất lượng sống tốt và khả năng tạo dòng tiền bền vững.

Diễn biến này cho thấy, dù thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh với thanh khoản giảm và tâm lý đầu tư thận trọng hơn, dòng tiền vẫn không đứng yên. Thay vì rời khỏi bất động sản, nhà đầu tư đang tái cơ cấu danh mục, hướng đến những sản phẩm có nền tảng pháp lý vững chắc, giá trị sử dụng thực và tiềm năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.