Khi giới tinh hoa đổi “gu”: Sự lên ngôi của khái niệm tài sản “tĩnh”

Thay vào đó, giới siêu giàu đang có xu hướng săn tìm những không gian sống có khả năng tái tạo sức khỏe, nuôi dưỡng sự cân bằng trong tâm trí và mang lại cảm giác an trú dài lâu – hay còn gọi là các dòng tài sản mang năng lượng "Tĩnh".

Tại các quốc gia phát triển, xu hướng này đã định hình rõ nét thông qua sự thành công của các công trình nương tựa vào triền núi tự nhiên hay các tòa tháp ứng dụng triết lý thiết kế Biophilic – thiết kế ưa sinh học. Khi áp lực từ tốc độ đô thị hóa và nhịp sống hiện đại ngày càng đè nặng, một không gian sống yên bình, được bao bọc bởi đại ngàn nguyên sinh bỗng trở thành một thứ xa xỉ phẩm khan hiếm.

Bước chuyển dịch từ "Tầm nhìn" sang "Trải nghiệm phục hồi"

Thực tế, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua chủ yếu tập trung khai thác yếu tố tầm nhìn, đặc biệt là tầm nhìn hướng biển trực diện. Sự phóng khoáng và sôi động của biển cả luôn có sức hút lớn đối với số đông. Tuy nhiên, đối với nhóm khách hàng thuộc top 1% xã hội – những người vốn đã quá quen thuộc với các khách sạn 5 sao bám biển – họ bắt đầu tìm kiếm một nấc thang trải nghiệm cao hơn. Đó là sự tĩnh lặng, tính riêng tư và khả năng phục hồi thân – tâm trong từng nhịp sống.

Các nghiên cứu về y học lối sống chỉ ra rằng, địa hình sát núi với độ cao lý tưởng luôn sở hữu bầu không khí trong lành, mật độ ion âm cao và nhiệt độ mát mẻ hơn vùng đồng bằng từ 2-4°C. Đây là môi trường hoàn hảo để giảm thiểu cortisol (hormone gây căng thẳng), điều hòa huyết áp và phục hồi hệ hô hấp.

Chính vì vậy, thay vì những căn hộ nhìn ra bãi biển sầm uất, giới tài phiệt đang âm thầm săn đón những dòng sản phẩm tựa lưng vào núi. Năng lượng "vững chãi" của núi rừng không chỉ mang lại giá trị lớn về mặt phong thủy ("Sơn quản nhân đinh") giúp gìn giữ gia đạo và vượng khí, mà còn là một liệu pháp chữa lành tự nhiên - thứ giá trị không dễ dàng mua được bằng tiền.

Lời giải cho cơn khát "Không gian xanh đứng" tại các đô thị biển

Sự mâu thuẫn lớn nhất của phân khúc bất động sản nương tựa tự nhiên chính là khoảng cách. Thông thường, để đổi lấy sự yên tĩnh của núi rừng, người mua phải chấp nhận di chuyển xa trung tâm. Ngược lại, nếu chọn vị trí trung tâm sầm uất, họ thường phải đánh đổi bằng sự ngột ngạt của bê tông, tiếng ồn và mật độ đô thị dày đặc.

Để giải quyết bài toán này, một số nhà phát triển bất động sản hạng sang tại Việt Nam đã bắt đầu áp dụng mô hình "Rừng thẳng đứng" – Vertical Forest vào các dự án nằm ngay lõi đô thị. Đây là nỗ lực đưa cả một hệ sinh thái đại ngàn lơ lửng giữa tầng không hoặc nương theo vách núi tự nhiên để tạo nên một màng lọc sinh thái thông minh cho công trình.

Điển hình tại thị trường Nha Trang hiện nay, mô hình này đang từng bước được hiện thực hóa một cách bài bản tại dự án Anh Nguyen Oceanfront Horizon (Khu Biệt thự biển và Dịch vụ du lịch Anh Nguyễn – Nha Trang), tọa lạc trên cung đường Trần Phú. Thay vì tận dụng mặt sau hướng núi Cảnh Long để xây dựng các bức tường kỹ thuật thô cứng, các nhà kiến tạo đã lựa chọn một giải pháp kiến trúc nhân văn hơn: kiến tạo khu rừng sinh thái thẳng đứng Vertical Forest có quy mô lên tới 2.000m².

Hàng ngàn cây bụi và thảm thực vật nhiệt đới được đan xen dọc theo mặt vách đá, tạo nên một lớp xanh mềm mại ôm trọn khối công trình. Giải pháp này giúp các căn hộ hướng núi tại đây sở hữu những "khu vườn nổi" riêng ngay trước hiên nhà – một nốt trầm thư thái giữa trục đường du lịch sầm uất và khu đô thị biển đang hình thành phía trước.

Phối cảnh Rừng sinh thái thẳng đứng Vertical Forest

Nhìn từ bức tranh tổng thể, sự lên ngôi của các căn hộ tựa núi ứng dụng kiến trúc xanh đứng như tại Anh Nguyen Oceanfront Horizon không chỉ là một hiện tượng nhất thời, mà là xu hướng tất yếu của tương lai. Những không gian sống biết nương tựa vào đại ngàn để nuôi dưỡng sức khỏe cho con người sẽ trở thành những di sản truyền đời quý hiếm, bảo chứng cho tư duy sống và tầm nhìn đầu tư đi trước thời đại của những chủ nhân sở hữu.

Từ độc bản "Trải nghiệm" đến bài toán "Đầu tư" lý tưởng

Xét dưới góc độ tài sản và đầu tư, dòng sản phẩm tựa núi chính là câu trả lời cho bài toán khan hiếm. Đất ven biển có thể san lấp, mở rộng hoặc phát triển theo chiều cao, nhưng quỹ đất sát các triền núi tự nhiên ngay tại lõi trung tâm của những thành phố du lịch lớn là hữu hạn và không thể tái tạo. Sự khan hiếm về địa thế này tạo nên "hào lũy giá trị" tự nhiên, giúp bất động sản có khả năng giữ giá tốt hơn trước biến động thị trường và gia tăng bền vững theo thời gian.

Phối cảnh Dự án Anh Nguyen Oceanfront Horizon

Không chỉ dừng lại ở giá trị sở hữu, bất động sản tựa núi còn mở ra biên độ khai thác thương mại hấp dẫn trong phân khúc lưu trú cao cấp. Nhóm khách hàng thượng lưu và khách quốc tế hiện nay không chỉ tìm kiếm một nơi để nghỉ, mà tìm kiếm một trải nghiệm sống khác biệt: được ẩn mình giữa thiên nhiên, tận hưởng sự riêng tư, nhưng vẫn kết nối nhanh chóng với trung tâm du lịch, tiện ích, mua sắm và giải trí. Một sản phẩm đáp ứng được tính lưỡng hợp này sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh rõ nét trên thị trường cho thuê.

Trong bối cảnh các sản phẩm nghỉ dưỡng truyền thống ngày càng dễ bị "đồng dạng" bởi cùng khai thác một công thức biển – view – tiện ích, những căn hộ tựa núi sở hữu không gian xanh đứng lại tạo được dấu ấn riêng biệt. Sự khác biệt này giúp sản phẩm dễ nhận diện hơn trong mắt khách lưu trú, có cơ sở để xây dựng mức giá thuê tốt hơn, gia tăng tỷ lệ lấp đầy và tối ưu dòng tiền vận hành dài hạn.

Quan trọng hơn, đây không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn là một tài sản để tận hưởng. Chủ nhân có thể sử dụng như second home cho những kỳ nghỉ riêng tư, đồng thời khai thác cho thuê khi không sử dụng. Chính khả năng kết hợp giữa giá trị sống, giá trị nghỉ dưỡng và giá trị thương mại đã đưa dòng căn hộ tựa núi trở thành lựa chọn lý tưởng cho những nhà đầu tư tìm kiếm một tài sản vừa có tính phòng thủ, vừa có dư địa tăng trưởng.

Khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc khắt khe hơn, bất động sản không còn được định giá đơn thuần bởi vị trí hay tầm nhìn, mà bởi khả năng tạo ra trải nghiệm khác biệt và giá trị bền vững cho người sở hữu. Với lợi thế tựa núi, kề biển, nằm tại lõi trung tâm và được nâng tầm bằng kiến trúc xanh đứng, Anh Nguyen Oceanfront Horizon đại diện cho thế hệ tài sản mới: tĩnh tại để sống, khác biệt để khai thác và khan hiếm để gia tăng giá trị theo thời gian.