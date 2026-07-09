NewstarGroup hợp tác BWH Hotels đưa chuẩn vận hành quốc tế đến New Vegas

80 năm vững vị thế hàng đầu thế giới

Trong bài toán phát triển bất động sản nghỉ dưỡng, năng lực của đơn vị quản lý vận hành chính là thước đo quyết định giá trị tài sản.

Thành lập từ năm 1946 tại Mỹ, đến nay, BWH Hotels sở hữu quy mô khổng lồ với hơn 4.000 khách sạn tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Là một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới, năng lực của BWH Hotels được khẳng định thông qua danh mục thương hiệu đa dạng, hiện diện tại mọi khu vực trên toàn cầu, từ các khách sạn tiêu chuẩn, trung cấp đến những điểm đến nghỉ dưỡng và lưu trú cao cấp.

Tại Việt Nam, thương hiệu đã đồng hành cùng loạt dự án bất động sản lưu trú mang tính biểu tượng tại các thủ phủ du lịch như: Best Western Premier Imperial Dalat, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc, và Costamigo Phan Thiet, BW Premier Collection,…

New Vegas với mô hình khách sạn SureStay by Best Western chính là điểm đến tiếp theo của thương hiệu nổi tiếng BWH Hotels

Việc lựa chọn hợp tác với BWH Hotels thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chủ đầu tư EnterLand - Đơn vị trong hệ sinh thái của NewstarGroup trong việc nâng tầm chất lượng dịch vụ tại Khu đô thị biển New Vegas.

Theo thỏa thuận ký kết, thương hiệu SureStay by Best Western sẽ vận hành riêng biệt cho dãy khách sạn kiểu mẫu gồm 8 căn độc bản (quy mô 40 phòng) tọa lạc tại vị trí đẹp bậc nhất Khu đô thị New Vegas. Là thương hiệu nổi tiếng thuộc phân khúc kinh tế của BWH Hotels, SureStay by Best Western sẽ tập trung tối ưu hóa các tiện ích thiết yếu, không gian phòng tinh tế cùng dịch vụ chu đáo tạo nên một thước đo mẫu mực nâng tầm trải nghiệm và tối ưu hóa giá trị tài sản cho các nhà đầu tư tại đây.

Đại diện BWH Hotels chia sẻ cam kết đồng hành dài hạn hướng đến đưa chất lượng lưu trú tại New Vegas bứt phá

Lưu trú chuẩn quốc tế - Động lực đưa du lịch Hà Tiên cất cánh

Nhờ hội tụ đa dạng các loại hình du lịch từ biển đảo, sinh thái đến tâm linh; Hà Tiên giữ vững vị trí là điểm đến hút khách thứ hai toàn tỉnh Kiên Giang (cũ) nay là tỉnh An Giang. Tuy nhiên, nghịch lý của một vùng đất giàu tiềm năng lại nằm ở hệ thống hạ tầng lưu trú. Trong suốt nhiều năm qua, nguồn cung phòng nghỉ tại Hà Tiên phần lớn mang tính tự phát, chủ yếu phục vụ phân khúc khách nội địa đại trà. Số lượng khách sạn đạt chuẩn quốc tế từ 3 đến 5 sao chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn dưới 5%. Điều này tạo ra "lỗ hổng" trong khả năng giữ chân dòng khách quốc tế và nhóm khách chi tiêu cao.

Trong bối cảnh Hà Tiên cần những mô hình lưu trú chuyên nghiệp để khai thác hết dư địa du lịch, sự xuất hiện của BWH Hotels tại New Vegas trở thành cú huých quan trọng thiết lập một chuẩn mực lưu trú chưa từng có cho vùng đất này. Không chỉ bổ sung chuẩn vận hành khách sạn, New Vegas còn đang từng bước hoàn thiện các tiện ích phục vụ trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Khi đến với Hà Tiên nói chung và New Vegas nói riêng, du khách không chỉ hòa mình vào không gian mua sắm, giải trí tại New Vegas Center, mà còn tận hưởng dịch vụ lưu trú khép kín được quản lý vận hành chuyên nghiệp từ BWH Hotels. Đồng thời, các tiện ích sắp bổ sung như hồ bơi chuẩn resort, nhà hàng tổ chức sự kiện và bãi đỗ xe sẽ gia tăng khả năng đón tiếp, phục vụ và giữ chân du khách. Trong tương lai, các không gian khách sạn được định hướng tiếp tục phát triển thêm massage, gym, skybar cùng nhiều dịch vụ phụ trợ khác sẵn sàng hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh ngay trong lòng khu đô thị kiểu mẫu.

Tọa lạc vị trí đẹp, New Vegas từng bước hình thành điểm đến "All-in-one" tiên phong tại Hà Tiên

Bằng việc đưa chuẩn mực vận hành quốc tế đến dòng sản phẩm Boutique Hotel tại Khu đô thị biển New Vegas, NewstarGroup tiếp tục khẳng định tâm huyết hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ của dự án. Trong tương lai gần, khi các tiện ích mới được bổ sung và chuẩn vận hành quốc tế đi vào thực tế, New Vegas được kỳ vọng trở thành điểm đến cao cấp mới của Hà Tiên. Từ đó góp phần nâng tầm diện mạo du lịch địa phương và tạo thêm động lực cho sự phát triển của ngành du lịch khu vực Tây Nam Bộ./.

Định vị là Nhà phát triển bất động sản thế hệ mới, NewstarGroup hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn, phân phối, quản lý bán hàng và phát triển dự án bất động sản. New Vegas là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của NewstarGroup trên hành trình trở thành Đơn vị phát triển dự án.

Với bề dày hơn 13 năm hình thành và phát triển, NewstarGroup đã xây dựng hệ thống trên 30 văn phòng cùng đội ngũ hơn 1.000 nhân sự. Không chỉ kiến tạo những sản phẩm bất động sản, NewstarGroup theo đuổi triết lý phát triển gắn với giá trị địa phương, đánh thức tiềm năng của từng vùng đất, kiến tạo những điểm đến mới và mang đến cho khách hàng, nhà đầu tư những giá trị khai thác bền vững cùng cơ hội gia tăng giá trị trong dài hạn.