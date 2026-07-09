Giữa tầng không Ciputra, Sunshine Group kiến tạo “dinh thự” hàng hiệu hàng trăm m2 cho gia đình đa thế hệ ra sao?

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences tiên phong định nghĩa lại chuẩn mực sống "riêng tư trong gắn kết" cho gia đình đa thế hệ.

Giải bài toán riêng tư và gắn kết giữa tầng không

Hãy tưởng tượng bạn bước vào một căn Sky Mansion thông tầng giữa tầng không Ciputra. Phòng khách cao thoáng với hệ kính Low-E kịch trần chạm sàn mở ra tầm nhìn panorama ôm trọn Hồ Tây hoặc sông Hồng. Ngay trước mắt là khoảng sân vườn xanh mát cùng bể bơi tư gia - một trải nghiệm vốn chỉ quen thuộc ở những dinh thự mặt đất, nay hiện diện giữa trung tâm đô thị.

Tầng một được thiết kế như trái tim của ngôi nhà. Đây là nơi ông bà thong thả đọc sách, chăm sóc cây xanh, tận hưởng làn gió mát mỗi sớm mai; cũng là nơi cả gia đình quây quần trong những bữa cơm, tiếp đón bạn bè hay sum họp vào cuối tuần. Bước lên tầng trên là một thế giới hoàn toàn khác. Không gian riêng của vợ chồng và con cái được tách biệt, đủ yên tĩnh để làm việc, học tập và nghỉ ngơi mà không ảnh hưởng đến nhu cầu của từng thế hệ.

Thiết kế Bespoke cho phép mỗi căn phòng mang một dấu ấn riêng: sự ấm cúng, hoài cổ dành cho ông bà; phong cách hiện đại, tinh giản của cha mẹ; hay không gian tràn đầy cảm hứng dành cho con trẻ.

Từ không gian riêng, cả gia đình có thể quây quần bên nhau tại phòng khách thoáng rộng, nhà bếp tiện nghi hay ban công rộng với bể bơi tư gia.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn hoàn thiện cũng được tính toán khoa học để phù hợp với mọi lứa tuổi. Hệ thống điều hoà cấp khí tươi hỗ trợ bảo vệ tối đa sức khỏe hệ hô hấp của người già và trẻ nhỏ; hệ đèn spotlight với chỉ số hoàn màu CRI >90 chuyên dụng cho các sảnh khách sạn 5-6 sao giúp tối ưu hóa thị lực và giảm mỏi mắt; kính Low-E thế hệ mới có tính năng cách nhiệt, ngăn chặn tia UV giúp căn nhà luôn mát mẻ vào mùa hè và ấm áp trong mùa đông. Cùng với đó là giải pháp Smart Home điều khiển bằng giọng nói và nhận diện khuôn mặt, mang đến một cuộc sống vừa tiện nghi, vừa an toàn cho các gia đình đa thế hệ.

Đó cũng là cách Sunshine Group tái hiện trải nghiệm của một dinh thự truyền thống trong một Sky Mansion hàng hiệu: tầng dưới dành cho kết nối, tầng trên dành cho sự riêng tư; và tâm điểm sẽ là phòng khách rộng mở cùng sân vườn, hồ bơi và thiên nhiên, để nhiều thế hệ cùng sống dưới một mái nhà nhưng mỗi người vẫn có một "khoảng trời" của riêng mình.

Với gần 1000 căn hộ hàng hiệu trong đó có đến khoảng 90% là các Sky Mansion thông tầng diện tích từ hơn 130m² đến trên 600m², bố trí từ 3-5 phòng ngủ, Crystal Tay Ho WorldHotels Residences tại Ciputra đang dung hòa toàn bộ các nhu cầu của ba thế hệ nhờ triết lý phân tách không gian thông minh.

Thiết bị nhà bếp và phòng tắm từ các thương hiệu như De Dietrich (Pháp), Gessi (Italy)... mang tới độ bền và trải nghiệm sử dụng đồng nhất cho các thế hệ.

Hơn 50 tiện ích đa tầng, tận hưởng cuộc sống đa trải nghiệm

Nếu không gian là điều kiện cần, thì trải nghiệm sống với hơn 50 tiện ích từ mặt đất tới tầng không tại dự án là yếu tố duy trì sự gắn kết lâu dài giữa các thế hệ.

Nổi bật là hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe được bố trí xuyên suốt các tòa tháp phục vụ nhu cầu rèn luyện và thư giãn của cư dân. Người lớn và trẻ nhỏ có thể thư giãn, dạo bộ, vui chơi, tập luyện tại biển hồ Crystal Lagoon dài gần 0,5km, hệ thống bể bơi bốn mùa tại tầng khối đế, hệ thống Fitness, Yoga - Spa cao cấp tại tổ hợp Clubhouse riêng tư tại tầng 20.

Trong khi đó, nhu cầu giải trí và mua sắm thời thượng của ông bà, bố mẹ được phục vụ riêng biệt tại tổ hợp nhà hàng, lounge, sky bar 6 sao YAMA Dubai (do Sunset Hospitality Group vận hành tại tổ hợp nghỉ dưỡng chân mây tầng 39-40) cùng trung tâm thương mại cao cấp quy hoạch xuyên suốt khối đế của 5 tòa tháp.

Biển hồ Crystal Lagoon cùng tiện ích tại lõi cảnh quan trở thành không gian nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho đại gia đình.

Đặc biệt, tiêu chuẩn quản lý WorldHotels cùng các dịch vụ concierge, quản gia, chăm sóc trẻ em hay tổ chức sự kiện… giúp mọi nhu cầu của gia đình được chăm chút trọn vẹn.

Cộng hưởng với đó là hệ sinh thái hoàn chỉnh của Ciputra – Tây Hồ Tây với các trường quốc tế danh tiếng như UNIS, SIS, trường liên cấp Cranleigh School Hanoi chuẩn giáo dục Anh quốc, cùng hệ thống y tế, thương mại, giải trí hiện đại và hạ tầng của khu vực đang phát triển thành trung tâm hành chính, ngoại giao và tài chính mới của Thủ đô.

Cư dân nhí có cơ hội học tập tại trường liên cấp Cranleigh School Ha Noi gần kề dự án.

Dự án đang áp dụng mức chiết khấu lên tới 11,5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ vay vốn lên tới 70% với lãi suất 0% trong 24 tháng đầu, bình ổn lãi suất chỉ 8%/năm trong 24 tháng tiếp theo, kèm theo gói quà tặng NobleX Home+ hỗ trợ lãi suất 8% × 10% giá trị BĐS (gồm VAT) cho khách hàng vay ngân hàng. Đặc biệt, khách hàng có cơ hội trúng xe sang Porsche Taycan 2026 trị giá hơn 4.6 tỷ đồng, quà tặng nội thất lên đến 2 tỷ đồng, miễn phí dịch vụ quản lý và vận hành 36 tháng.