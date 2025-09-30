Short Video – "Mỏ vàng" mới của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu

Từ trào lưu mạng xã hội đến ngành công nghiệp tỷ đô

Ban đầu, phim siêu ngắn chỉ là sân chơi của các nhà sản xuất web drama và KOL. Tuy nhiên, nhận thấy tiềm năng khổng lồ của thị trường này, các nhà sản xuất chuyên nghiệp và cả các ngôi sao hạng A cũng đã nhập cuộc. Nhiều cái tên có thể kể đến như: Kuaishou, BiliBili, Tencent Holdings, DramaBox, ShortTV, GoodShort, FlexTV, Douyin. Sự tham gia các ngôi sao lớn khiến phim ngắn trở nên hấp dẫn hơn, thu hút tài trợ quảng cáo và mô hình trả phí qua ứng dụng. Nhiều bộ phim chen chân vào khung giờ vàng, cạnh tranh phim truyền hình, phim rạp. Riêng năm 2024, the thống kê của công ty chuyên theo dõi ngành phim ảnh iMedia Research, Trung Quốc sản xuất hơn 30.000 bộ phim ngắn, với tổng doanh thu ước đạt 50,4 tỷ nhân dân tệ (186.000 tỷ đồng). Lần đầu tiên doanh thu từ dòng phim này còn vượt qua con số 42,5 tỷ nhân dân tệ (hơn 154.674 tỷ đồng) từ phòng vé Trung Quốc.

Sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường cũng đang thúc đẩy phim siêu ngắn trở nên chất lượng hơn, đồng thời mở ra hướng đi mới cùng khả năng tăng trưởng ấn tượng cho các đơn vị nắm bắt và đổi mới sáng tạo trong cuộc chơi này.

Hai nền tảng video lớn là Douyin và Kuaishou đã tiên phong ra mắt những bộ phim được tạo bởi AI, từ khâu lên kịch bản, diễn xuất... Công nghệ này không chỉ rút ngắn thời gian mà còn giảm chi phí, tạo ra một làn sóng mới trong ngành giải trí Trung Quốc.

Không chỉ dừng lại ở việc dịch phim, các đơn vị tiên phong như ReelShort và DramaBox đang tự sản xuất nội dung gốc với diễn viên, biên kịch, đạo diễn nước ngoài. Chiến lược này cho thấy hiệu quả tức thì. Dù chỉ được xem vài tập đầu miễn phí, khán giả vẫn sẵn sàng "móc hầu bao" để xem trọn bộ. Có những gói phim lên tới 10 USD cho 60 tập phim, ngang ngửa với một tháng thuê bao Netflix, nhưng người xem vẫn "chịu chi". Điều này đã giúp các ứng dụng xem phim siêu ngắn đạt con số khủng khiếp: 370 triệu lượt tải trên toàn cầu trong quý 1 năm 2025, gấp 6 lần năm ngoái.

Sự phát triển "thần tốc" cũng tạo tiền đề cho thị trường tự "thanh lọc" chính mình, khuyến khích các nhà sản xuất buộc phải nâng cao chất lượng nội dung. Nhiều công ty hướng đến chất lượng bằng cách đầu tư kịch bản và hậu kỳ. Nhiều địa phương cũng đưa ra chính sách ưu đãi cho ngành công nghiệp phim ngắn. Chẳng hạn, tỉnh Quảng Đông khuyến khích nhà sản xuất sử dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất phim thông minh cho khán giả nước ngoài. Với nguồn tài nguyên văn hóa truyền thống phong phú và di sản phi vật thể, tỉnh này đặt mục tiêu tận dụng phim ngắn để quảng bá văn hóa địa phương và nâng cao hình ảnh của mình trước khán giả quốc tế.

"Cơn sốt" phim siêu ngắn trên đa nền tảng không chỉ mang tính giải trí mà còn mở ra một kênh tiếp thị cực kỳ hiệu quả. Từ những thương hiệu tiêu dùng quen thuộc, hãng mỹ phẩm, đến cả các nhãn hàng thời trang đều nhanh chóng "bắt trend", khéo léo cài cắm sản phẩm vào tình tiết phim một cách tự nhiên, không gây cảm giác gượng ép. Đáng chú ý, nhiều tập phim siêu ngắn còn trở thành công cụ quảng bá cho ngành dịch vụ y tế hiện đại của Trung Quốc. Không khó để bắt gặp kịch bản nhân vật mắc bệnh hiểm nghèo, thậm chí ung thư, rồi được "cứu sống thần kỳ" nhờ những thiết bị y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo tối tân do Trung Quốc phát triển. Các chuyên gia nhận định đây chính là "chiêu thức" tương tự cách Hàn Quốc từng làm: thông qua làn sóng Hallyu và Kpop, họ không chỉ đưa văn hóa lan rộng toàn cầu mà còn gián tiếp quảng bá điện tử, thời trang, mỹ phẩm. Giờ đây, phim siêu ngắn Trung Quốc cũng đang trở thành "cửa ngõ" để xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ nội địa bằng sức mạnh văn hoá đại chúng.

"Siêu tốc độ" sản xuất, siêu hiệu quả lợi nhuận

Không chỉ tăng trưởng mạnh về lượng, dòng phim siêu ngắn còn gây ấn tượng bởi hiệu suất kinh tế vượt trội. Nhờ quy trình sản xuất siêu tốc – chỉ trong vòng 7-10 ngày, phát hành trong 3 tháng – các nhà sản xuất có thể nhanh chóng kiểm chứng và tối ưu mô hình kiếm tiền.

Một ví dụ điển hình là bộ phim "The Divorced Billionaire Heiress": chi phí sản xuất chưa đến 200.000 USD nhưng đã thu về hơn 35 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ. Đây là một tỷ suất sinh lời mà bất kỳ hãng phim truyền thống nào cũng phải mơ ước.

Không chỉ vậy, người xem còn sẵn sàng trả tiền: mô hình freemium (xem miễn phí vài tập đầu, trả tiền để xem trọn bộ) đang chứng minh tính hiệu quả. Gói 60 tập có giá 10 USD – tưởng nhỏ, nhưng khi nhân với hàng triệu người dùng, lợi nhuận là không hề nhỏ. Quý I/2025, các ứng dụng xem phim siêu ngắn đã cán mốc 370 triệu lượt tải toàn cầu, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Bước tiến hóa toàn diện: từ "nghiệp dư" đến ngành công nghiệp chính thống

Từ chỗ là sân chơi của các nhà làm nội dung nhỏ lẻ, phim siêu ngắn đang thu hút ngày càng nhiều ngôi sao hạng A và các hãng sản xuất chuyên nghiệp. Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt kéo theo chất lượng nội dung tăng vượt bậc, thậm chí ứng dụng cả AI vào kịch bản, sản xuất và diễn xuất – giảm chi phí, rút ngắn thời gian và mở ra một hướng đi hoàn toàn mới.

Các nền tảng như ReelShort hay DramaBox đã có những chiến lược trong việc mở rộng quy mô toàn cầu với việc sản xuất nội dung gốc tại thị trường nước ngoài, sử dụng diễn viên quốc tế – cho thấy tham vọng "toàn cầu hóa" của dòng phim này không chỉ là viễn cảnh, mà là thực tế đang diễn ra.

Bên cạnh giá trị giải trí, short video còn được xem là kênh tiếp thị mới đầy tiềm năng. Nhiều sản phẩm từ thời trang, mỹ phẩm đến dịch vụ y tế được cài cắm khéo léo trong nội dung phim, tương tự cách Hàn Quốc đã từng thành công với làn sóng Hallyu.

Việt Nam không đứng ngoài cuộc: YeaH1 tiên phong khai phá "mỏ vàng số"

Không nằm ngoài xu thế toàn cầu, thị trường Việt Nam cũng đang chứng kiến sự nhập cuộc sôi động từ các đơn vị nội địa, trong đó nổi bật là YeaH1 Group.

Nàng Kiều lỡ bước 2 chứng minh sức hút của dòng phim ngắn, hút 150 triệu lượt xem.

Tập đoàn này không chỉ sở hữu các dự án "premium content" như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Gia Đình Haha mà còn tiên phong trong lĩnh vực phim siêu ngắn với loạt sản phẩm "gây bão" mạng xã hội như Dâu Hào Môn, Mẹ Lao Công Học Yêu, Dỗ Dành Vợ Yêu, Nàng Kiều Lỡ Bước và gần đây là Dẫn Dụ Em Vào Lòng.

"Dẫn Dụ Em Vào Lòng" Lọt Top 3 Chủ Đề Phim Hot Nhất Mạng Xã Hội

Các tập phim đăng tải trên kênh Yeah1Short đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem mỗi tập. Đặc biệt, "Dẫn dụ em vào lòng" từng vươn lên vị trí thứ 3 trong Top phim được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội, chỉ xếp sau hai bom tấn Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không".

Theo bà Nguyễn Quế Tiên – Giám đốc Điều hành Khối Nội dung số YeaH1 kiêm Phó Giám đốc MangoPlus, thành công của dòng phim siêu ngắn đến từ "công thức vàng": ngắn, nhanh và kịch tính. Bà nhấn mạnh: "Chúng ta đang sống trong một thế giới mà ‘thời gian là vàng, màn hình điện thoại là rạp chiếu’. Ai nắm bắt được thói quen này, người đó chiến thắng."

Bà Nguyễn Quế Tiên – Giám đốc Điều hành Khối Nội dung số YeaH1 kiêm Phó Giám đốc MangoPlus

Tương lai ngành giải trí: Ai sẽ là người dẫn đầu?

Sự bùng nổ của thị trường phim short video không chỉ đặt ra cơ hội lớn cho những người đi trước, mà còn là lời cảnh tỉnh cho các ông lớn truyền thống nếu không kịp thời thích nghi.

Trong kỷ nguyên mà người dùng "xem nhanh, quên cũng nhanh", thách thức lớn nhất sẽ không chỉ là sản xuất đủ nhanh, mà còn là sáng tạo đủ mới lạ để thu hút và kích thích cảm xúc của người xem chỉ trong vài chục giây đầu tiên.

Khi chiếc smartphone trở thành "rạp chiếu cá nhân" và từng phút giây của người dùng là "đấu trường nội dung", rõ ràng, phim siêu ngắn không còn là tương lai — nó đã là hiện tại.