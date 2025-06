Showbiz có duy nhất 1 mỹ nhân đổi đời nhờ giỏi ăn, cứ ngồi ăn là đẹp lên gấp 1000 lần

Có những khoảnh khắc tưởng chừng chỉ là chi tiết thoáng qua trên màn ảnh, nhưng lại trở thành bước ngoặt không ngờ trong sự nghiệp của một ai đó. Với Seo Hyun Jin, một phân đoạn tưởng như vô thưởng vô phạt trong phim cổ trang thời kém tiếng lại chính là phép màu thay đổi cả con đường diễn xuất của cô.

Năm 2013, Seo Hyun Jin xuất hiện với vai phụ vô cùng mờ nhạt trong bộ phim cổ trang King’s Daughter, Soo Baek Hyang. Trong một cảnh quay tưởng chừng đơn giản: cảnh ăn cơm, nữ diễn viên lại có màn thể hiện quá xuất sắc. Từng hành động gắp thức ăn, nhai nuốt, biểu cảm tận hưởng đều được cô thể hiện một cách chỉn chu, sinh động và tự nhiên đến mức khiến cả ekip lẫn người xem cũng đói theo.

Cảnh ăn trông quá ngon miệng của Seo Hyun Jin thời còn vô danh trên màn ảnh Hàn

Chính khoảnh khắc ấy đã khiến cô được một đạo diễn chú ý. Ông nhận ra rằng chỉ với một cảnh ăn, Seo Hyun Jin cũng có thể tạo ra điểm nhấn và lôi kéo người xem vào câu chuyện, thậm chí cô còn trông... đẹp hơn cả nghìn lần khi ăn. Và rồi cơ hội đã đến, Seo Hyun Jin nhanh chóng được chọn làm vai chính trong Let’s Eat 2, một bộ phim xoay quanh những bữa ăn và trải nghiệm ẩm thực đời thường.

Không còn chỉ là cảnh quay ngắn ngủi, lần này cô phải thực sự gánh team với vô số phân đoạn ăn uống cận cảnh, điều đòi hỏi cả kỹ năng diễn xuất lẫn việc không ngần ngại bị... tăng cân. Và Seo Hyun Jin đã làm được. Với khả năng ăn một cách ngon lành, chân thật, lại biết diễn trong từng động tác nhỏ, cô hoàn toàn chinh phục khán giả. Không chỉ được yêu thích vì những cảnh ăn hấp dẫn, Seo Hyun Jin còn được công nhận về diễn xuất vừa tự nhiên, vừa có chiều sâu cảm xúc.

Seo Hyun Jin tuyệt đối dễ thương trong những cảnh ăn uống

Nhìn lại cả làng giải trí xứ Hàn, thậm chí là khắp châu Á, có lẽ Seo Hyun Jin là trường hợp hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất, đổi đời nhờ ăn, thậm chí còn được khen là đẹp nhất khi ăn. Sau bộ phim này, Seo Hyun Jin thật sự vụt sáng, từ một idol lấn sân chưa có chỗ đứng trong ngành phim từng bước trở thành nữ hoàng rating, bảo chứng sức hút cho mọi dự án cô góp mặt. Cô từng đảm nhận vai chính trong loạt phim đình đám như Another Miss Oh, Romantic Doctor, Teacher Kim, Temperature of Love, The Beauty Inside, You Are My Spring hay Why Her?,...

Hiếm có idol lấn sân nào được gọi là "nữ hoàng rating" như Seo Hyun Jin

Dù là vai diễn người phụ nữ tổn thương đầy uẩn khúc hay một nữ luật sư sắc sảo lạnh lùng, Seo Hyun Jin luôn khiến người xem phải dõi theo từng biểu cảm, từng câu thoại vì lối diễn tự nhiên như không diễn. Cô không cần ồn ào, không cần scandal để nổi tiếng, chỉ đơn giản là từng vai diễn được cô thổi hồn vào một cách tinh tế và đầy sức nặng. Đó chính là lý do vì sao, suốt hơn một thập kỷ qua, Seo Hyun Jin vẫn luôn giữ được vị trí riêng không thể thay thế: một ngôi sao tỏa sáng theo cách của riêng mình, bắt đầu từ... một miếng ăn.