SHS đạt 1.379 tỷ đồng lợi nhuận sau 9 tháng, hoàn thành 100,7% kế hoạch năm 2025

Lợi nhuận trước thuế Quý 3 gấp 8 lần cùng kỳ, hoàn thành 100,7% kế hoạch năm 2025

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của SHS đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2024. Sự tăng trưởng đến từ các hoạt động đầu tư tài chính, cho vay ký quỹ và mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu, cho thấy quy mô hoạt động của công ty tiếp tục được mở rộng, đồng thời năng lực tài chính được củng cố rõ rệt. Lợi nhuận trước thuế quý III/2025 đạt 590 tỷ đồng, gấp 7,9 lần (tăng 697%) so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 1.379 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông giao. Theo ước tính, EPS bốn quý liên tiếp đạt 1.682 đồng/cổ phần, ROAE đạt 12,5% và ROAA đạt 8,7%, phản ánh khả năng sinh lời cao và hiệu quả sử dụng vốn vượt trội so với mặt bằng chung ngành chứng khoán.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng, tháng 8/2025 vốn hóa thị trường của SHS lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD, đưa công ty vào Top 60 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Top 6 công ty chứng khoán vốn hóa lớn nhất thị trường. Đây là cột mốc quan trọng, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư và khẳng định vị thế của SHS như một định chế tài chính hàng đầu với nền tảng vững chắc và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Động lực tăng trưởng đến từ đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh

Kết quả tích cực của SHS trong quý III/2025 có sự đóng góp đồng đều từ các mảng hoạt động kinh doanh chủ lực, bao gồm môi giới, cho vay ký quỹ, đầu tư tự doanh và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Mảng môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu đạt 137 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ, nhờ thanh khoản thị trường được cải thiện và thị phần của SHS được mở rộng ở cả nhóm khách hàng cá nhân lẫn tổ chức. Mảng cho vay ký quỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với dư nợ đạt 9.136,66 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu giao dịch sôi động và chính sách quản trị rủi ro hiệu quả.

SHS định hướng phát triển hệ sinh thái Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản cá nhân.

Hoạt động tự doanh ghi nhận lãi ròng khoảng 393 tỷ đồng, tăng mạnh 24 lần so với cùng kỳ, hưởng lợi từ diễn biến tích cực của thị trường cùng danh mục đầu tư linh hoạt và khả năng điều tiết tỷ trọng cổ phiếu – trái phiếu hợp lý. Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp (IB) cũng ghi nhận kết quả khả quan khi doanh thu đạt 12,67 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi thị trường M&A, phát hành và cấu trúc vốn doanh nghiệp phục hồi mạnh trong năm nay. Chiến lược đa dạng hóa nguồn thu, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị – vận hành – kinh doanh đã giúp SHS duy trì biên lợi nhuận ổn định, tăng năng suất hoạt động và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Về cơ cấu tài chính, hệ số nợ và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của SHS tiếp tục duy trì ở mức an toàn, tương đương kỳ trước, đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh và khả năng thanh khoản cao. Tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng nguồn vốn được kiểm soát hợp lý, tạo dư địa cho hoạt động đầu tư và mở rộng dịch vụ. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu của công ty đều cải thiện, cho thấy năng lực quản trị rủi ro hiệu quả và sức khỏe tài chính ngày càng bền vững. Dòng tiền hoạt động ổn định, chính sách phân bổ vốn linh hoạt giúp SHS vừa đầu tư mạnh cho sản phẩm và công nghệ mới, vừa duy trì lợi ích cổ đông với hiệu quả sinh lời ổn định. Cùng với đó, các quy trình kiểm soát nội bộ và hệ thống quản trị rủi ro được chuẩn hóa theo hướng chuyên nghiệp, tiệm cận thông lệ quốc tế, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đối tác chiến lược.

SHS đạt lợi nhuận trước thuế hơn 1.379 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Bên cạnh kết quả tài chính khả quan, SHS tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện và đồng bộ. Tính đến nay, công ty đã phát triển Hội sở chính, 3 Chi nhánh, 1 Phòng Giao dịch và 2 Văn phòng đại diện tại các trung tâm kinh tế trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ…, qua đó mở rộng độ phủ thị trường và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trên toàn quốc. Tính đến tháng 9/2025, SHS có hơn 350 cán bộ nhân viên, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khối Tư vấn đầu tư chiếm 46%, phản ánh định hướng phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, chuyên sâu và có khả năng thích ứng cao với yêu cầu chuyển đổi số.

Song song với đó, SHS tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tài chính, nổi bật là các gói Margin S30, SH69 và các giải pháp quản lý tài sản (Wealth Management) hướng tới khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu đầu tư chuyên biệt. Hệ thống báo cáo chiến lược, báo cáo phân tích ngành và doanh nghiệp được phát hành định kỳ, trở thành nguồn thông tin tham chiếu hữu ích giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác, kịp thời và hiệu quả hơn.

Kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2025 là minh chứng rõ ràng cho chiến lược phát triển bền vững, quản trị hiệu quả và định hướng đúng đắn của công ty trong suốt thời gian qua. Song song với đó, SHS kiên định theo đuổi chiến lược Service Branding - xây dựng thương hiệu bằng chất lượng dịch vụ. Thay vì cạnh tranh bằng giá hay quy mô, SHS tập trung tạo khác biệt thông qua trải nghiệm khách hàng, năng lực tư vấn chuyên sâu và sự tận tâm trong từng giao dịch. Trong giai đoạn tới, SHS sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ, con người và sản phẩm – những trụ cột nền tảng giúp công ty duy trì đà tăng trưởng ổn định, củng cố vị thế trên thị trường và hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính – đầu tư hàng đầu Việt Nam.