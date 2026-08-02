Siết nợ thửa đất 64,9m2 thế chấp nợ xấu, ngân hàng ngỡ ngàng phải trả lại sổ đỏ, không được phát mại

Vụ kiện xuất phát từ việc bà Hoàng Thị Thanh H vay tiền tại ngân hàng theo một hợp đồng cấp tín dụng được ký kết vào năm 2016. Để bảo đảm cho khoản vay này, bà H đã thế chấp tài sản là thửa đất số 47, tờ bản đồ số 51, diện tích 63,9m² cùng tài sản gắn liền trên đất tại khối A, phường B, thành phố V, tỉnh Nghệ An.

Do bà H vi phạm nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng đã khởi kiện yêu cầu bà H phải thanh toán toàn bộ dư nợ gốc và lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm vào tháng 9 năm 2025, với tổng số tiền khoảng 899 triệu đồng (bao gồm gần 545 triệu đồng nợ gốc, hơn 26 triệu đồng lãi trong hạn và khoảng 318 triệu đồng lãi quá hạn).

Đồng thời, ngân hàng cũng yêu cầu bà H phải chịu khoản tiền phạt chậm trả lãi khoảng 57 triệu đồng và đề nghị xử lý tài sản thế chấp nêu trên để thu hồi nợ.

Tuy nhiên, vụ việc trở nên phức tạp hơn khi có sự tham gia của bà Trần Thị T1 với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và có yêu cầu độc lập.

Trước đó, vào tháng 9/2015, giữa bà H và bà T1 đã ký kết một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với chính thửa đất đang thế chấp tại ngân hàng. Bà T1 đã giao giấy tờ đất và trả một phần tiền cho bà H. Do đó, bà T1 đã đề nghị tòa án buộc ngân hàng và bà H phải trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà H cho mình, đồng thời buộc bà H phải trả lại số tiền mà bà T1 đã trả quá cho bà H là 31,5 triệu đồng.

Bà T1 cũng yêu cầu công nhận hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng đất giữa hai bên và buộc bà H phải tiếp tục thực hiện hợp đồng này.

Qua quá trình xét xử, Tòa án cấp phúc thẩm ngày 8/7/2026 đã đưa ra những phán quyết cụ thể đối với các bên.

Tòa án bác yêu cầu của ngân hàng về việc buộc bà H phải trả khoản tiền phạt chậm trả lãi 57 triệu đồng, cũng như bác yêu cầu xử lý tài sản thế chấp là thửa đất số 47 để siết nợ.

Tòa án buộc bà H phải có trách nhiệm thanh toán trả cho ngân hàng toàn bộ số tiền nợ gốc, lãi trong hạn và lãi quá hạn tính đến ngày xét xử sơ thẩm (tổng cộng khoảng 899 triệu đồng), cùng với tiền lãi tiếp tục phát sinh theo thỏa thuận hợp đồng tín dụng cho đến khi thanh toán xong.﻿

Tòa phúc thẩm công nhận hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được ký kết giữa bà H và bà T1. Đồng thời chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của bà T1, buộc bà H phải tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng này đối với thửa đất diện tích 63,9m².

Bà T1 có nghĩa vụ phải tiếp tục thanh toán cho bà H số tiền nhận chuyển nhượng còn thiếu theo thỏa thuận để hoàn tất thủ tục. Bên cạnh đó, tòa án cũng chấp nhận một phần yêu cầu của bà T1, buộc bà H phải trả lại số tiền 31,5 triệu đồng do bà T1 đã thanh toán quá trước đó.

Về án phí và chi phí tố tụng, bà H phải chịu trách nhiệm thanh toán khoản chi phí tố tụng 10 triệu đồng và ngân hàng được hoàn trả lại số tiền tạm ứng chi phí tố tụng tương ứng đã nộp trước đó.