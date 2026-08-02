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Từ 15/8, người dân vay ngân hàng, công ty tài chính số tiền dưới 400 triệu đồng đón tin vui

| | Smart Money

Từ 15/8, người dân vay ngân hàng, công ty tài chính số tiền dưới 400 triệu đồng đón tin vui

Ngân hàng Nhà nước chính thức nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng từ ngày 15/8. Theo đó, khách vay không cần chứng minh tài chính hay phương án sử dụng vốn cho ngân hàng và công ty tài chính.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa qua đã ban hành Thông tư 29/2026/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Theo đó, Thông tư 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, quy định về khoản cho vay có mức giá trị nhỏ như sau:

“13. Khoản cho vay có mức giá trị nhỏ là khoản cho vay theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng và không vượt quá 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng Việt Nam tại các quỹ tín dụng nhân dân, 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng khác.”

Như vậy, quy định mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người vay. Việc nâng ngưỡng giá trị khoản vay nhỏ đồng nghĩa với việc nhiều khoản vay tiêu dùng, vay phục vụ đời sống ở mức phổ biến hiện nay sẽ được xếp vào diện vay giá trị nhỏ, qua đó có thể được áp dụng quy trình, thủ tục thẩm định đơn giản hơn so với các khoản vay thông thường, giúp người vay tiết kiệm thời gian và chi phí khi tiếp cận vốn.﻿

Trước đó, trong quá trình lấy ý kiến dự thảo Thông tư, theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, chi phí sinh hoạt và mua sắm hàng hóa, dịch vụ có xu hướng tăng, dẫn đến nhu cầu vay vốn của khách hàng thường xuyên vượt quá mức 100 triệu đồng. Việc giới hạn mức 100 triệu đồng chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của khách hàng cũng như sự phát triển của công nghệ tài chính (Fintech). Việc mở rộng dịch vụ cho vay bằng phương tiện điện tử là xu hướng tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của ngành ngân hàng.

Thu Thuỷ

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vay tiền

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