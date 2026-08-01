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Có 500 triệu gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng nhận về bao nhiêu tiền lãi?

| | Smart Money

Có 500 triệu gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng nhận về bao nhiêu tiền lãi?

So với những con số tiền tỷ, 500 triệu đồng là mức tiết kiệm gần gũi hơn với phần đông người đi làm - thường là thành quả sau vài năm tích luỹ. Vậy khi mang khoản tiền này gửi ngân hàng, mỗi tháng thực nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Không phải ai cũng có sẵn vài tỷ đồng nhàn rỗi để tính chuyện gửi tiết kiệm. Với nhiều người, 500 triệu đồng đã là một cột mốc đáng kể, có thể là quỹ dự phòng cho những lúc ốm đau, hoặc đơn giản là chưa biết dùng vào việc gì nên gửi tạm vào ngân hàng cho an toàn.

Với kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường hiện dao động từ 4,2% đến 4,75%/năm. Đây là nhóm kỳ hạn được nhiều người lựa chọn vì tính linh hoạt, dễ rút ra khi cần dùng đến tiền.

Với kỳ hạn dài hơn, từ 6 đến 12 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến nhỉnh hơn hẳn, dao động trong khoảng 6,5% đến 8,5%/năm. Riêng mức lãi suất ưu đãi cao nhất trên thị trường, có thể lên tới 9%/năm, thường chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi lớn (thường từ vài tỷ đồng trở lên) hoặc đi kèm điều kiện riêng của từng ngân hàng, nên với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, khả năng tiếp cận mức lãi suất này gần như rất hiếm.

Nếu chọn gửi kỳ hạn ngắn 1-3 tháng và áp dụng mức lãi suất phổ biến thấp nhất là 4,2%/năm, với 500 triệu đồng, số tiền lãi thu về mỗi tháng sẽ là 1,75 triệu đồng. Còn nếu gửi tại ngân hàng áp dụng mức lãi suất phổ biến kịch trần của nhóm kỳ hạn này là 4,75%/năm, số lãi nhận được mỗi tháng tăng lên khoảng 1,98 triệu đồng.

Với kỳ hạn dài hơn 6-12 tháng, số tiền lãi hàng tháng nhích lên rõ rệt. Ở mức lãi suất phổ biến thấp của nhóm này là 6,5%/năm, mỗi tháng người gửi nhận được khoảng 2,7 triệu đồng tiền lãi. Nếu chọn được ngân hàng áp dụng mức cao của khung phổ biến, 8,5%/năm, số lãi hàng tháng tăng lên khoảng 3,54 triệu đồng.

Với những người chưa có nhu cầu dùng đến khoản tiền này trong ngắn hạn, gửi hẳn kỳ hạn 6 tháng hoặc 12 tháng để hưởng lãi suất cao hơn cũng là một phương án hợp lý. Với 500 triệu đồng gửi ở mức lãi suất phổ biến 6,5%/năm, sau 6 tháng tổng tiền lãi nhận được là 16,25 triệu đồng, còn nếu để đủ 12 tháng, tổng lãi thu về là 32,5 triệu đồng.

Ở mức lãi suất cao hơn của khung phổ biến, 8,5%/năm, con số này là 21,25 triệu đồng sau 6 tháng và 42,5 triệu đồng sau 12 tháng.

Khác với các khoản tiền gửi lớn, người gửi tiết kiệm 500 triệu đồng thường khó tiếp cận các mức lãi suất ưu đãi cao nhất mà một số ngân hàng chỉ dành riêng cho khách hàng gửi số tiền lớn. Vì vậy, thay vì kỳ vọng vào mức lãi suất kịch trần, người gửi nên chủ động so sánh biểu lãi suất niêm yết giữa vài ngân hàng để chọn được mức tốt nhất trong khả năng của mình, đồng thời cân nhắc kỳ hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng tiền của bản thân.﻿

Lưu ý, các mức lãi suất nêu trên chỉ mang tính tham khảo tại một thời điểm khảo sát và có thể thay đổi theo từng ngân hàng, từng chương trình ưu đãi cũng như diễn biến chung của thị trường.﻿

Thu Thuỷ

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