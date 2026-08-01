Triệt phá ổ nhóm lừa đảo đầu tư tiền điện tử LIBFX, chiếm đoạt 60 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội ngày 31/7 thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Công an Hà Nội)



Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra liên quan đến dự án tiền số LIBFX, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định các đối tượng đã sử dụng mô hình đầu tư tiền điện tử với nhiều thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, năm 2019, Hoàng Gia Tân (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại Gia Lâm, Hà Nội) cùng một nhóm kỹ thuật đã tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX, đồng thời xây dựng "Cáo bạch" và triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kêu gọi đầu tư trên không gian mạng.

Trong các tài liệu và nội dung giới thiệu, Tân đưa ra nhiều thông tin sai sự thật như đồng tiền LIBFX có nguồn gốc từ nước ngoài, có đầy đủ cơ sở pháp lý để hoạt động, có lộ trình phát triển rõ ràng, tiềm năng sinh lời cao và sẽ trở thành một phương thức thanh toán trung gian trên thị trường Forex.

Đối tượng Hoàng Gia Tân. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Kết quả điều tra xác định, toàn bộ những nội dung này đều do Hoàng Gia Tân tự nghĩ ra nhằm tạo niềm tin, thu hút người tham gia đầu tư.

Thực tế, dự án LIBFX được chính Tân thuê đội ngũ kỹ thuật trong nước xây dựng, không triển khai theo lộ trình đã công bố, không thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư hay tạo ra giá trị kinh tế nào. Bản chất của mô hình này là huy động tiền của người tham gia sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước, qua đó chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Để mở rộng quy mô hoạt động, Hoàng Gia Tân đã tạo lập nhiều nhóm trên các nền tảng mạng xã hội nhằm quảng bá dự án, đồng thời liên kết với nhiều đối tượng tham gia giới thiệu, lôi kéo nhà đầu tư. Trong đó có Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), người trực tiếp tham gia tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu dự án và sử dụng các thông tin trong bản "Cáo bạch" để vận động, kêu gọi người dân đầu tư vào LIBFX.

Một số tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Gia Tân cùng 6 đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.

Công an TP Hà Nội đề nghị những cá nhân là bị hại trong việc đầu tư vào đồng tiền số LIBFX hoặc các đồng tiền số khác liên quan đến Hoàng Gia Tân chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội (Điều tra viên Nguyễn Trắc Đạt, số điện thoại 0901.572.468) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.