“Siêu” cao tốc gần 30.000 tỷ đồng sắp mở lối qua vùng núi Đông Bắc: Có 88 cầu, 3 hầm xuyên núi suốt chiều dài 82,5km

Tuyến cao tốc gần 30.000 tỷ đồng giữa vùng núi Đông Bắc

Một tuyến cao tốc quy mô lớn đang được tỉnh Cao Bằng và các cơ quan liên quan gấp rút hoàn tất thủ tục để hướng tới khởi công vào cuối năm 2026. Đó là dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, với tổng mức đầu tư sơ bộ 29.300 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông cấp I, có chiều dài khoảng 82,5km. Điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn tại phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên; điểm cuối tại phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.

Trong tổng chiều dài này, khoảng 60,66km nằm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và 21,84km thuộc Cao Bằng. Tuyến đi qua tổng cộng 15 phường, xã của hai địa phương.

Cao tốc được thiết kế với nền đường rộng 22m, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 80km/h. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029. Không chỉ có quy mô lớn về vốn, dự án còn gây chú ý bởi khối lượng công trình cầu, hầm tương đối lớn so với chiều dài tuyến.

Phương án hướng tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng theo thiết kế. Ảnh: Bộ xây dựng

Theo phương án nghiên cứu được cập nhật, trên tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng dự kiến xây dựng khoảng 88 cầu. Trong đó, địa phận tỉnh Thái Nguyên có 39 cầu với tổng chiều dài khoảng 12,7km; tỉnh Cao Bằng có 49 cầu với tổng chiều dài khoảng 11,4km.

Ngoài ra, phương án còn bố trí 17 cầu vượt ngang và các cầu thuộc những nút giao liên thông. Một điểm đáng chú ý khác là 3 hầm xuyên núi tại các vị trí Km22+400, Km37+600 và Km60+700. Các hầm này được thiết kế theo quy mô hầm đôi, gồm 2 ống hầm độc lập chạy song song. Mỗi ống hầm được bố trí 2 làn xe, phù hợp với quy mô 4 làn của toàn tuyến.

Theo tính toán của đơn vị tư vấn, chiều dài cầu và hầm chiếm khoảng 29% tổng chiều dài tuyến. Điều này phản ánh đặc điểm địa hình mà dự án phải đi qua, với nhiều khu vực đồi núi chia cắt, thung lũng và sườn dốc.

Nếu chỉ tính riêng 88 cầu nói trên, tổng chiều dài cầu tại hai địa phương đã vào khoảng 24,1km. Như vậy, một phần đáng kể của tuyến đường 82,5km sẽ được hình thành trên các công trình cầu hoặc đi qua hầm.

Tổng đầu tư gần 30.000 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 29.300 tỷ đồng. Theo phương án tài chính được công bố, chi phí xây dựng chiếm phần lớn với khoảng 22.082 tỷ đồng. Bên cạnh đó là khoảng 1.611,6 tỷ đồng cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 428,5 tỷ đồng cho thiết bị; 1.768,9 tỷ đồng cho quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác; cùng khoảng 3.408,9 tỷ đồng dự phòng.

Nguồn vốn dự kiến chủ yếu đến từ ngân sách Trung ương với 27.688,4 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 1.611,6 tỷ đồng do ngân sách địa phương bảo đảm.

Bộ Xây dựng cho biết trong năm 2026, dự án được bố trí khoảng 4.406 tỷ đồng. Trong đó, 82,061 tỷ đồng đã được giao trong đợt 1; dự kiến bổ sung thêm 4.323,4 tỷ đồng trong quý III/2026.

Nguồn vốn này được sử dụng cho các công việc chuẩn bị đầu tư như khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn, thẩm tra, lựa chọn nhà thầu và quản lý dự án.

Hình mô phỏng Dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Bên cạnh cầu và hầm, dự án còn được nghiên cứu với 10 nút giao liên thông khác mức. Tuy nhiên, không phải cả 10 nút giao đều được xây dựng ngay trong giai đoạn hiện tại. Theo phương án, 4 nút giao được đầu tư trong giai đoạn này, 6 nút còn lại sẽ được nghiên cứu ở giai đoạn tiếp theo.

Toàn tuyến cũng dự kiến được đầu tư đồng bộ đường gom, hầm chui dân sinh, hệ thống chiếu sáng tại các nút giao, thu phí điện tử không dừng và hệ thống giao thông thông minh.

Đây là những hạng mục giúp tuyến cao tốc không chỉ đảm nhiệm chức năng vận tải liên vùng mà còn kết nối với mạng lưới giao thông hiện hữu của các khu dân cư, địa phương dọc tuyến.

Mảnh ghép trên trục cao tốc Hà Nội - Cao Bằng

Cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng không phải một dự án độc lập về mặt kết nối.

Theo Bộ Xây dựng và tỉnh Cao Bằng, tuyến đường này là một mắt xích của trục cao tốc CT.07 Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng, qua đó hoàn thiện thêm hành lang giao thông kết nối vùng Thủ đô với khu vực Đông Bắc.

Hiện nay, kết nối đường bộ từ Cao Bằng về Thái Nguyên và Hà Nội chủ yếu dựa vào Quốc lộ 3. Tuyến đường hiện hữu đi qua địa hình miền núi với nhiều đoạn quanh co và các đèo lớn.

Khi cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng hoàn thành, tuyến mới được kỳ vọng chia sẻ lưu lượng với Quốc lộ 3, tăng năng lực vận tải, hỗ trợ giảm chi phí logistics và mở rộng khả năng kết nối của Cao Bằng với các trung tâm kinh tế phía Bắc.

Theo thông tin từ Báo Đầu tư, khi tuyến hoàn thành, hành trình từ Cao Bằng về Hà Nội theo hướng Thái Nguyên dự kiến rút ngắn khoảng 80km so với phương án kết nối hiện nay qua cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và hệ thống quốc lộ.

Mô phỏng Dự án đi qua các xã Minh Khai, Canh Tân và Bạch Đằng.

Dự án đang bước vào giai đoạn hoàn tất các thủ tục để triển khai xây dựng. Theo kế hoạch được công bố trước đó, mục tiêu là hoàn tất các bước chuẩn bị, lựa chọn nhà thầu và hướng tới khởi công trong tháng 12/2026, với mục tiêu hoàn thành, đưa tuyến cao tốc vào khai thác trong năm 2029.

Cập nhật ngày 17/9/2026 của UBND tỉnh Cao Bằng cho biết dự án thành phần 3 đã được phê duyệt ngày 28/8/2026; Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án và đang triển khai các công việc tiếp theo.

Theo tỉnh Cao Bằng, dự án thành phần 3 được giao hơn 4.324 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương trong năm 2026. Ban Quản lý dự án đang hướng tới hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng trong quý IV/2026.

Nếu đúng tiến độ, sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc dài 82,5km này sẽ trở thành một trong những công trình giao thông quy mô lớn nhất đang được đầu tư tại khu vực Đông Bắc, đồng thời bổ sung một mắt xích quan trọng trên hành lang kết nối từ Hà Nội lên Cao Bằng.

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