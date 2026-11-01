Những ngày cuối tháng 11, siêu dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1,2 triệu tỷ đồng của Vingroup liên tiếp ghi nhận những diễn biến mới liên quan đến tiến độ xây dựng các công trình bên ngoài sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Nếu như trước đó, thông tin về việc chính thức khởi công nhà Clubhouse thuộc tổ hợp thể thao có sân golf 18 lỗ, quy mô 137 ha, nhận được sự quan tâm, thì đến ngày 29/11, một hạng mục khác cũng được thông báo đã đạt cột mốc quan trọng trong quá trình thi công.

Đáng chú ý, công trình lần này không trực tiếp phục vụ hoạt động thi đấu thể thao mà thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ.

Phối cảnh siêu dự án 1,2 triệu tỷ đồng của Vingroup

Thêm một công trình chính thức cất nóc tại siêu dự án

Theo thông tin được VinCons - Trung đoàn Xây dựng 01 đăng tải, khu thương mại dịch vụ thuộc dự án Olympic đã chính thức cất nóc, đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình hình thành tổ hợp thể thao, thương mại và dịch vụ tại phía Nam Hà Nội. Đơn vị thi công cho biết, đằng sau cột mốc này là quá trình làm việc ngày đêm trên công trường, với sự phối hợp của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân cơ hữu.

Trong xây dựng, cất nóc thường là dấu mốc đánh dấu việc hoàn thành một giai đoạn quan trọng của phần kết cấu công trình. Sau đó, tùy thuộc vào thiết kế và tiến độ, các công việc hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt hệ thống kỹ thuật, nội thất cùng những hạng mục liên quan sẽ tiếp tục được triển khai.

Hiện những thông tin cụ thể về diện tích xây dựng, số tầng, thiết kế cũng như thời điểm đưa khu thương mại dịch vụ này vào hoạt động chưa được đơn vị thi công công bố.

Như vậy, chưa đầy một năm kể từ ngày siêu dự án chính thức khởi công, bên cạnh công trường sân vận động có sức chứa thiết kế lên tới 135.000 chỗ ngồi, những công trình phục vụ các chức năng khác nhau cũng đang lần lượt ghi nhận các cột mốc thi công mới.

Hình ảnh tại lễ cất nóc

3 lô đất rộng gần 120.000 m2 được quy hoạch cho mục đích gì?

Thực tế, việc phát triển các công trình thương mại dịch vụ đã được xác định trong quy hoạch chi tiết của khu liên hợp thể thao từ trước thời điểm siêu dự án chính thức khởi công.

Cụ thể, ngày 17/12/2025, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6267/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể thao thuộc dự án Khu đô thị thể thao Olympic, nằm trên địa bàn hai xã Thường Tín và Thượng Phúc.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích hơn 4,11 triệu m2, tương đương hơn 411 ha. Trong đó, bên cạnh phần diện tích chủ yếu dành cho các công trình thể dục thể thao, thành phố quy hoạch 3 lô đất có ký hiệu TMDV, với chức năng thương mại dịch vụ.

Tổng diện tích của 3 lô đất này lên tới 119.034 m2, tương đương gần 12 ha, chiếm 2,89% diện tích lập quy hoạch. Để dễ hình dung, quỹ đất này rộng tương đương gần 17 mặt sân bóng đá có kích thước 105 x 68 m.

Đây là tổng diện tích đất được quy hoạch cho mục đích thương mại dịch vụ trong khu liên hợp thể thao, không phải diện tích riêng của công trình vừa được thông báo cất nóc.

Phối cảnh khu thương mại dịch vụ được thực hiện bởi AI, không phải thiết kế chính thức

Vậy trong tương lai, bên ngoài các sân vận động và nhà thi đấu, người dân có thể trải nghiệm những tiện ích gì tại đây?

Theo công bố của Tập đoàn Vingroup về quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế, tổ hợp rộng hơn 400 ha này sẽ có hệ thống tiện ích đa dạng, bao gồm trung tâm mua sắm, khách sạn, bệnh viện, công viên, làng văn hóa - ẩm thực và nhà hát.

Với một sân vận động có khả năng phục vụ tới 135.000 khán giả cùng lúc theo thiết kế, nhu cầu của người dân khi đến đây có thể không chỉ dừng lại ở việc theo dõi một trận đấu hay một chương trình biểu diễn nghệ thuật. Các hoạt động ăn uống, mua sắm, nghỉ ngơi, lưu trú và giải trí trước, sau mỗi sự kiện cũng là một phần quan trọng trong trải nghiệm của du khách.

Hệ thống tiện ích này còn có thể tạo thêm những điểm đến phục vụ người dân ngay cả khi không diễn ra các sự kiện thể thao lớn.

Hàng loạt công trình quy mô lớn dự kiến hoàn thành trong năm 2027

Lấy sân vận động VinFast - Trống Đồng làm trung tâm, Khu liên hợp thể thao quốc tế còn được quy hoạch một sân vận động Olympic sức chứa 40.000 chỗ, cung thi đấu trong nhà 12.000 chỗ, cung thể thao dưới nước 10.000 chỗ và nhà thi đấu xe đạp lòng chảo.

Theo kế hoạch, sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, trong khi các hạng mục chính của khu liên hợp thể thao dự kiến hoàn thành vào tháng 8 cùng năm.

Liên quan đến toàn bộ siêu dự án, ngày 6/11/2026, HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes đã thông qua phương án nâng tổng vốn đầu tư dự kiến từ 925.651 tỷ đồng lên 1.225.011 tỷ đồng, tức tăng thêm gần 300.000 tỷ đồng.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng được xem là trung tâm của siêu dự án

Đến ngày 25/11, theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐQT-VH, HĐQT Vinhomes tiếp tục thông qua phương án điều chỉnh tên gọi dự án thành Khu đô thị Trung tâm Thể thao Quốc tế - Vinhomes Global Centre, với quy mô khoảng 9.139,2 ha và tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án dự kiến vào quý IV/2036. Các thông số thực tế sẽ phụ thuộc vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chưa đầy một năm sau ngày khởi công 19/12/2025, việc các công trình thể thao, thương mại và dịch vụ lần lượt ghi nhận những bước tiến mới đang dần hé lộ diện mạo của một khu đô thị quy mô lớn, nơi người dân trong tương lai không chỉ đến để xem thể thao mà còn có thể mua sắm, vui chơi, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, giải trí.