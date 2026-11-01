Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, có những ca khúc ra đời từ câu chuyện tình yêu, nỗi nhớ quê hương hay những biến động của thời cuộc. Với “Kiếp nghèo” của cố nhạc sĩ Lam Phương, cảm xúc lại bắt nguồn từ chính những tháng ngày thiếu thốn mà ông từng trải qua.

Một đêm mưa khơi nguồn cho ca khúc bất hủ

Cố nhạc sĩ Lam Phương sinh năm 1937 tại Kiên Giang (nay thuộc tỉnh An Giang). Xuất thân trong một gia đình đông anh chị em, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Từ sớm, cố nhạc sĩ Lam Phương đã lên Sài Gòn học tập và bắt đầu cuộc sống tự lập để nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc. Những năm đầu theo đuổi con đường sáng tác, ông phải chật vật mưu sinh, từng vay tiền in nhạc, làm nhiều công việc kiếm sống và chắt chiu từng khoản thu nhập với mong muốn cải thiện hoàn cảnh gia đình.

Vào năm 1954, khi mới 17 tuổi, nhạc sĩ có một trải nghiệm đặc biệt trên đường đi học về. Hôm ấy, ông gặp trận mưa lớn khi đang đạp xe qua khu vực Đa Kao, nơi con đường trở về nhà còn vắng vẻ, nhiều đoạn không có nhà cửa để trú chân.

Không tìm được chỗ tránh mưa, ông đành tiếp tục đạp xe giữa màn mưa lạnh. Khi về đến nhà, chứng kiến cảnh sống thiếu thốn của gia đình và hình ảnh người mẹ tần tảo, ông không khỏi chạnh lòng. Những nỗi buồn, sự tủi thân và cảm giác bất lực trước hoàn cảnh dường như cùng lúc ùa đến.

Ảnh: Internet

Từ những cảm xúc ấy, ý tưởng về “Kiếp nghèo” dần hình thành. Cố nhạc sĩ Lam Phương từng kể rằng, ngay trong đêm hôm đó, khi quần áo vẫn còn ướt, ông ôm đàn và bắt đầu viết ca khúc. Những giai điệu, ca từ được khơi nguồn từ chính hoàn cảnh sống và những điều ông đã trải qua.

Bởi vậy, trong “Kiếp nghèo”, người nghe có thể cảm nhận rõ nỗi cơ cực của phận người qua hình ảnh con đường vắng, cơn mưa lạnh, mái nhà tranh, tiếng trẻ thơ và nỗi lòng của người mẹ. Chính những chất liệu đời thường, gần gũi ấy đã tạo nên chiều sâu cảm xúc, giúp ca khúc chạm đến trái tim nhiều thế hệ khán giả.

“Mỏ vàng” của nhạc sĩ nghèo

Trước “Kiếp nghèo”, cố nhạc sĩ Lam Phương đã có một số sáng tác được công chúng biết đến. Tuy nhiên, thu nhập từ âm nhạc khi ấy chưa đủ giúp ông và gia đình thoát khỏi cảnh thiếu thốn.

Sau khi hoàn thiện, “Kiếp nghèo” được công bố thông qua việc phát hành tờ nhạc. Ca khúc nhanh chóng được khán giả đón nhận, trở thành một trong những sáng tác nổi bật của cố nhạc sĩ Lam Phương trong thập niên 1950 và tiếp tục phổ biến rộng rãi trong những năm sau đó.

Ảnh: Internet

Ca sĩ Thanh Thúy là một trong những người đầu tiên thể hiện ca khúc, góp phần đưa tác phẩm đến với đông đảo khán giả qua phát thanh và đĩa nhựa. Sau đó, giọng hát Thanh Tuyền cũng góp phần đưa “Kiếp nghèo” trở thành bài hát được yêu thích tại miền Nam trong thập niên 1960.

Sự thành công của tác phẩm mang lại cho cố nhạc sĩ khoản thu nhập đáng kể. Theo những tư liệu được gia đình nhạc sĩ cung cấp và ghi lại trong sách Lam Phương – Trăm nhớ ngàn thương, tiền bán bản quyền “Kiếp nghèo” lên tới 1,2 triệu đồng.

Với khoản tiền này, ở thời điểm đó, ông mua được căn nhà khang trang tại cư xá Lữ Gia cho mẹ và các em. Giá trị căn nhà vào thời điểm đó được gia đình tiết lộ tương đương 40 cây vàng.

Đây là một bước ngoặt lớn đối với chàng nhạc sĩ từng phải vay tiền in nhạc, làm việc để trả nợ và dành dụm từng đồng. Thành công của “Kiếp nghèo” không chỉ giúp cố nhạc sĩ cải thiện cuộc sống mà còn thực hiện được mong muốn lớn nhất của ông khi ấy: có một mái nhà ổn định cho mẹ.

Hơn 70 năm, “Kiếp nghèo” vẫn sống trong lòng nhiều thế hệ

Điều khiến “Kiếp nghèo” trở thành một tác phẩm vượt thời gian không chỉ nằm ở câu chuyện tài chính phía sau, mà còn ở khả năng chạm đến những cảm xúc rất phổ quát của con người.

Nỗi lo cơm áo, mong muốn có một mái nhà bình yên, tình thương dành cho gia đình và khát vọng thoát khỏi cảnh thiếu thốn là những điều không bị giới hạn bởi thời đại. Bởi vậy, dù được sáng tác từ năm 1954, ca khúc vẫn có thể khiến người nghe ở nhiều thế hệ tìm thấy sự đồng cảm.

Ảnh: Internet

Trong sự nghiệp sáng tác, “Kiếp nghèo” là một trong những ca khúc tiêu biểu, thể hiện rõ phong cách âm nhạc giàu cảm xúc của cố nhạc sĩ Lam Phương với giai điệu sâu lắng, ca từ mộc mạc, gần gũi đời sống. Ông để lại nhiều sáng tác đi cùng năm tháng, khai thác những chủ đề quen thuộc như tình yêu, nỗi nhớ, sự chia ly và thân phận con người. Trong đó, có thể kể đến những ca khúc nổi tiếng như “Thành phố buồn”, “Tình bơ vơ”, “Biển tình”, “Duyên kiếp”, “Cỏ úa”...

Nhạc sĩ Lam Phương qua đời ngày 22/12/2020 tại Mỹ, hưởng thọ 83 tuổi. Dù ông đã đi xa, những sáng tác của ông vẫn tiếp tục được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện và khán giả yêu mến, trở thành một phần ký ức âm nhạc của người Việt.

(Tổng hợp)