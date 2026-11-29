Concert Vũ trụ “Say Hi” diễn ra tối 28/11 (giờ địa phương) tại PH Live, Las Vegas, Mỹ, trong dịp cuối tuần Lễ Tạ ơn. Chương trình quy tụ 21 nghệ sĩ thuộc hệ sinh thái “Say Hi”, gồm những gương mặt đến từ Anh Trai “Say Hi”, Em Xinh “Say Hi” và Tinh Hà “Say Hi”, với Trấn Thành đảm nhận vai trò MC. Đêm nhạc kết hợp những bản hit quen thuộc như Hào quang, Catch Me If You Can, Sao hạng A, Kim phút kim giờ, Thêu hoa dệt gấm... Nhiều ca khúc được làm mới bằng cách thay đổi, bổ sung nghệ sĩ so với đội hình ban đầu.