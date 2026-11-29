Từ người kiếm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu đến mục tiêu tiết kiệm hơn 350 triệu đồng

Có một thời gian dài, tôi luôn nghĩ rằng mình không có duyên với chuyện tiết kiệm. Mỗi tháng nhận lương, tôi lập tức thanh toán các khoản nợ thẻ tín dụng, mua sắm vài món đồ yêu thích rồi tiếp tục chi tiêu qua các ứng dụng thanh toán điện tử.

Đầu tháng, tôi có thể thoải mái gọi đồ ăn, mua quần áo hoặc đặt hàng trực tuyến. Nhưng đến giữa tháng, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Tôi bắt đầu tính toán từng khoản tiền nhỏ, thậm chí đứng rất lâu trong siêu thị để so sánh giá rau củ.

Điều đáng nói là thu nhập của tôi không hề thấp. Có thời điểm, tôi kiếm được hơn 35 triệu đồng mỗi tháng nhưng cuối tháng vẫn chẳng còn bao nhiêu.

Tôi từng tự an ủi rằng cuộc sống ngày càng đắt đỏ, phụ nữ trung niên có quá nhiều khoản phải lo nên không tiết kiệm được cũng là chuyện bình thường.

Cho đến một ngày, tôi viết vào cuốn sổ cá nhân mục tiêu: Tích lũy 100.000 nhân dân tệ (quy đổi khoảng hơn 350 triệu đồng) trong vòng 3 năm.

Đó là lúc tôi quyết định thay đổi. Không phải bằng những kế hoạch làm giàu lớn lao, mà bằng 3 bước nhỏ dưới đây.

1. Muốn có tiền tiết kiệm, trước tiên phải học cách giữ tiền

Sai lầm lớn nhất trước đây của tôi là luôn nghĩ rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống sẽ dư dả.

Nhưng thực tế, khi thu nhập tăng, mức chi tiêu của tôi cũng tăng theo.

Tôi từng dành gần 1,8 triệu đồng mỗi tháng cho trà sữa, cà phê và đồ uống. Có những chiếc túi trị giá khoảng 7 triệu đồng được mua chỉ vì thấy đẹp. Chưa kể những lần đặt đồ ăn, mua quần áo theo cảm hứng.

Sau khi xem lại các khoản chi, tôi nhận ra phần lớn số tiền biến mất không phải vì nhu cầu thiết yếu mà vì những quyết định mua sắm thiếu cân nhắc.

Tôi bắt đầu đặt ra 3 quy tắc: Không mua món đồ không thực sự cần, không mua chỉ vì đang giảm giá và không quyết định những khoản mua sắm lớn khi đang xúc động.

Tôi mang cơm đi làm thay vì gọi đồ ăn, tận dụng quần áo sẵn có và hạn chế mở ứng dụng mua sắm khi rảnh rỗi.

Ban đầu, những thay đổi này khá khó chịu. Nhưng sau vài tháng, tôi nhận ra mình không hề mất đi niềm vui sống.

Ngược lại, việc nhìn thấy số dư tài khoản tăng lên mang đến cảm giác hài lòng hơn nhiều so với nhận một kiện hàng mới.

Nhờ điều chỉnh thói quen tiêu dùng, tôi giảm được khoảng 7 triệu đồng chi tiêu mỗi tháng.

2. Chia tiền thành 3 tài khoản để không còn cảnh cuối tháng hết sạch

Trước đây, tôi sử dụng chung một tài khoản cho tất cả nhu cầu. Tiền ăn uống, mua sắm, hóa đơn và tiết kiệm đều nằm cùng một chỗ.

Hậu quả là tôi không biết chính xác mình đã tiêu bao nhiêu, còn bao nhiêu và khoản nào có thể cắt giảm.

Sau đó, tôi thiết lập hệ thống quản lý tiền gồm 3 tài khoản riêng biệt.

Tài khoản Mục đích Chi tiêu thiết yếu Ăn uống, sinh hoạt, điện nước và các hóa đơn Tiết kiệm cố định Chuyển khoảng 10,5 triệu đồng ngay khi nhận lương Quỹ mong muốn Du lịch, mua sắm, thay đồ gia dụng và sở thích cá nhân

Điểm khác biệt quan trọng nhất là tôi không còn tiết kiệm bằng số tiền còn lại cuối tháng. Tôi chuyển tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương, sau đó mới phân bổ phần còn lại cho sinh hoạt.

Mỗi tháng, tôi dành một buổi để kiểm tra các khoản thu chi, điều chỉnh ngân sách nếu phát sinh nhu cầu bất thường.

Cách làm này không khiến tôi trở nên giàu có ngay lập tức, nhưng giúp tôi biết chính xác tình hình tài chính của mình. Với tôi, đó là sự thay đổi lớn nhất.

3. Không chỉ tiết kiệm, tôi còn tìm cách tăng thu nhập từ những việc nhỏ

Sau một thời gian kiểm soát chi tiêu, tôi nhận ra việc cắt giảm cũng có giới hạn. Muốn tích lũy nhanh hơn, tôi cần tăng thêm nguồn tiền đi vào tài khoản.

Tôi bắt đầu bằng những công việc phù hợp với khả năng và thời gian rảnh.

Có tháng, tôi kiếm thêm một khoản nhỏ từ việc viết bài chia sẻ kinh nghiệm sống. Khi có cơ hội, tôi nhận viết nội dung quảng cáo, bán những món đồ không còn sử dụng hoặc trông trẻ giúp hàng xóm để có thêm thu nhập.

Những khoản tiền này không lớn, cũng không xuất hiện đều đặn mỗi tháng. Tuy nhiên, tôi không dùng chúng để nâng mức sống mà ưu tiên bổ sung vào quỹ tiết kiệm.

Tôi hiểu rằng ở tuổi trung niên, không nhất thiết phải bắt đầu một công việc kinh doanh lớn hay mạo hiểm với các khoản đầu tư vượt khả năng.

Đôi khi, tận dụng một kỹ năng đang có để kiếm thêm vài triệu đồng cũng đủ tạo ra khác biệt sau nhiều năm.

Sau 3 năm, điều quý giá nhất không chỉ là 350 triệu đồng

Ba năm sau ngày viết mục tiêu vào nhật ký, tôi đã tích lũy được 100.000 nhân dân tệ đầu tiên, tương đương hơn 350 triệu đồng theo mức quy đổi tham khảo.

Nếu chỉ nhìn vào con số, đây chưa phải khoản tiền giúp một người phụ nữ trung niên đạt tự do tài chính. Nhưng với tôi, nó đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn trong cách sống.

Tôi không còn thấp thỏm chờ lương vào cuối tháng, không cần mua sắm để giải tỏa căng thẳng và cũng bớt lo lắng khi nghĩ đến những khoản chi bất ngờ.

Trước đây, tôi luôn nghĩ tiết kiệm đồng nghĩa với việc phải chịu đựng một cuộc sống thiếu thốn. Bây giờ, tôi hiểu rằng quản lý tài chính tốt là biết dành tiền cho những điều thực sự quan trọng.

Phụ nữ trung niên không nhất thiết phải có thu nhập thật cao mới bắt đầu tích lũy. Điều quan trọng là thay đổi cách sử dụng số tiền mình đang có.

Và nếu được quay lại 3 năm trước, tôi sẽ nói với chính mình một điều: Đừng đợi đến khi kiếm được nhiều tiền mới tiết kiệm, bởi chính thói quen tiết kiệm mới giúp bạn từng bước xây dựng sự an toàn tài chính.