Tên quán cũng đơn giản như món ăn: Bánh Canh Cây – gọi theo cây sườn to tướng nằm chễm chệ giữa tô, thứ đã giữ chân thực khách TP.HCM suốt nhiều năm. Cách đây không lâu, cả Trấn Thành cũng từng bị cư dân mạng bắt gặp ngồi ăn tại đây.

Cây sườn to hơn đùi gà, tô bánh canh từ 45.000 đồng

Quán nằm ở số 136–138 Bùi Hữu Nghĩa, Quận 5 cũ (từ Nguyễn Trãi quẹo vào là thấy ngay bên tay trái). Không gian nhỏ, bàn ghế inox cao, phía trong có máy lạnh, ngoài vỉa hè kê thêm vài dãy bàn có quạt. Quán chỉ bắt đầu bán từ chiều, càng về khuya càng đông.

Chỗ ngồi không nhiều nhưng gọn, hợp với người đi một mình hoặc nhóm vài ba người. Đi cùng gia đình có trẻ nhỏ thì nên chọn bàn trong nhà cho mát; còn dãy bàn vỉa hè thường kín chỗ từ sau giờ cơm tối.

Món chủ lực dĩ nhiên là bánh canh sườn cây. Cây sườn được chọn kỹ, hầm đến mềm nhưng không bở, chỉ cần gắp nhẹ là thịt róc khỏi xương. Không ít người từng review rằng cây sườn ở đây còn bự hơn cả chiếc đùi gà. Nước dùng trong, vàng nhạt, ngọt tự nhiên từ xương ống ninh lâu, không béo ngậy hay nêm quá tay. Sợi bánh canh bột lọc tròn, mềm, hơi trơn khi gắp.

Điểm cộng của quán nằm ở sự đơn giản. Sườn được nấu vừa tới để giữ vị ngọt của thịt, nước dùng nhẹ nên ăn hết tô vẫn không thấy ngấy, nguyên liệu được chuẩn bị mới mỗi ngày. Chính cây sườn khổng lồ cũng khiến món ăn dễ nhớ: chỉ cần nghe tên quán, thực khách đã đoán được trong tô có gì.

Ngoài sườn cây, quán có thực đơn topping khá "khủng" cho một quán bình dân: thịt bắp, giò heo, sườn non, đuôi heo, lòng heo, lòng gà, bò viên, gà chặt, trứng non… Thực khách có thể gọi tô đặc biệt để ăn mỗi thứ một ít, hoặc đổi sang hủ tiếu khô, miến, nui nếu không mê bánh canh. Theo các trang review, thịt bắp, sườn cây và tô đặc biệt là ba món bán chạy nhất.

Giá một tô dao động khoảng 45.000–80.000 đồng, tuỳ topping. Đi kèm là đĩa giá hẹ, chén nước mắm ớt tỏi phi để chấm thịt, cùng ly trà đá, thứ mà nhiều khách quen khẳng định cũng ngon không kém tô bánh canh. Ngoài trà đá, quán còn bán trà chanh, bí đao, sâm hoa cúc, sâm mía lau và xá xị.

Trấn Thành bị bắt gặp ngồi ăn, khách theo chân suốt nhiều năm

Bánh Canh Cây vốn đã có lượng khách quen ổn định ở khu Chợ Lớn. Quán không quảng cáo rầm rộ, tiếng tăm chủ yếu đến từ việc khách ăn thấy hợp rồi rủ nhau quay lại. Tuy nhiên, quán càng được chú ý hơn sau khi cư dân mạng bắt gặp Trấn Thành ngồi ăn bình dị giữa những bàn inox của quán. Nam nghệ sĩ không đăng bài giới thiệu, nhưng hình ảnh đó cũng đủ để nhiều người tò mò tìm đến, muốn thử xem tô bánh canh này có gì đặc biệt.

Gần đây, Bánh Canh Cây lại được nhắc tên trên mạng xã hội khi một thực khách đăng ảnh bữa tối tại quán. Người này cho biết đã là khách quen khoảng bốn năm, kể từ lần đầu tìm đến vì biết Trấn Thành từng ăn ở đây, và đánh giá cả tô bánh canh lẫn ly trà đá đều hợp khẩu vị. Bộ ảnh đi kèm cho thấy rõ nét riêng của quán: cây sườn nguyên khúc gác ngang miệng tô, chén huyết dọn riêng, dĩa giá hẹ chất cao cùng chén nước mắm ớt tỏi phi.

Dưới phần bình luận, nhiều người vào xác nhận đây là địa chỉ quen mỗi lần đi chơi khuya ở Quận 5. Có người kể tuần nào cũng ghé một lần, cũng có người tiếc vì nhà ở xa, phải nhờ bạn chở qua mới được ăn.

Đông khách nhưng không phải ai cũng khen

Dù đông khách, Bánh Canh Cây không tránh khỏi những lời chê. Điểm bị nhắc nhiều nhất là giá: với nhiều người, mức 60.000–80.000 đồng cho một tô bánh canh vỉa hè là không rẻ, dù bù lại phần ăn đầy đặn, ăn xong no lâu.

Ảnh: Báo Thanh Niên

Quán cũng khá chật, giờ cao điểm buổi tối phải chờ bàn, chưa kể hàng dài shipper đứng đợi lấy đơn. Trên một số nền tảng review, vài thực khách phàn nàn đơn giao về không được như ăn tại chỗ, chẳng hạn gọi sườn cây nhưng nhận được phần sườn bị cắt nhỏ hoặc thiếu topping. Vì vậy, nếu muốn thưởng thức trọn vẹn cây sườn nguyên khúc, lời khuyên chung vẫn là đến ăn trực tiếp.