Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh có cuộc sống khá đặc biệt khi vừa hoạt động nghệ thuật, điều hành công việc kinh doanh, vừa một mình chăm sóc hai con. Mới đây, nữ diễn viên khiến khán giả chú ý khi lần đầu tiết lộ thêm thông tin về nguồn gốc của bố con gái Julia.

Theo chia sẻ của Nhật Kim Anh với Ngôi Sao, bé Julia mang vẻ đẹp pha trộn Á - Âu, có bố là người Italy lai Brazil. Như vậy, con gái nữ diễn viên mang ba dòng máu Việt Nam, Italy và Brazil.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khi công bố mang thai và sinh con gái vào đầu năm 2025, Nhật Kim Anh luôn giữ kín chuyện riêng tư, đặc biệt là danh tính người cha của bé.

Nhật Kim Anh và con gái

Hành trình có con đầy đặc biệt

Bé Julia hiện gần hai tuổi, sở hữu nhiều nét ngoại hình được nhận xét giống người phương Tây như làn da trắng, mái tóc xoăn và đôi mắt xanh. Nhật Kim Anh cho biết khi mới chào đời, con gái trông giống một em bé ngoại quốc, nhưng càng lớn lại càng có nhiều nét giống mẹ.

Nữ diễn viên từng chia sẻ Julia là cô con gái xinh xắn như búp bê mà cô luôn mong ước. Việc có thêm một bé gái là niềm hạnh phúc lớn sau nhiều năm kiên trì thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Theo những thông tin Nhật Kim Anh từng chia sẻ với truyền thông, cô bắt đầu tìm hiểu về IVF khoảng năm 2019, sau khi sinh con trai đầu lòng. Hành trình tìm con không hề dễ dàng khi nữ diễn viên trải qua nhiều lần chuyển phôi thất bại, phải kích trứng, tiêm thuốc và đối mặt với những áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bé Julia càng lớn càng xinh xắn và giống mẹ

Nhật Kim Anh kể có thời điểm cô từng nghĩ đến việc từ bỏ vì tuổi tác ngày càng lớn, cơ thể không còn đủ sức chịu đựng những lần điều trị. Tuy nhiên, mong muốn có một cô con gái vẫn thôi thúc cô tiếp tục hành trình này.

Năm 2024, nữ diễn viên mang thai sau khi chuyển phôi tại Thái Lan. Cô giữ kín thông tin trong suốt thai kỳ, chỉ khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với bụng bầu lớn tại một sự kiện vào tháng 12/2024.

Đến giữa tháng 1/2025, Nhật Kim Anh sinh con gái bằng phương pháp sinh mổ tại TP.HCM. Bé nặng 3,5 kg, được đặt tên thân mật là Julia. Thời điểm ấy, danh tính bố đứa trẻ vẫn là câu hỏi được nhiều khán giả quan tâm.

Dù bận rộn nhưng Nhật Kim Anh hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân

Trước những thắc mắc về chuyện này, nữ diễn viên không đưa ra thông tin cụ thể. Cô chỉ xác nhận mình chưa kết hôn lần thứ hai và lựa chọn làm mẹ đơn thân. Phải đến cuộc chia sẻ mới đây, Nhật Kim Anh mới tiết lộ bố bé Julia là người Italy lai Brazil.

Từ diễn viên nổi tiếng đến nữ doanh nhân sở hữu nhiều thương hiệu

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, tên thật Đỗ Thị Kim Huê, quê Thanh Hóa. Cô bước chân vào con đường nghệ thuật từ khá sớm, hoạt động ở cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Trong sự nghiệp diễn viên, cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Long thành cầm giả ca, Gieo gió, Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ và đặc biệt là Tiếng sét trong mưa. Vai Thị Bình trong bộ phim phát sóng năm 2019 giúp tên tuổi Nhật Kim Anh đến gần hơn với đông đảo khán giả truyền hình.

Nhật Kim Anh là mỹ nhân đa tài của showbiz Việt

Ở lĩnh vực âm nhạc, cô từng được yêu thích qua những ca khúc như Lâu đài cát, Thần thoại, Tiếng vĩ cầm và Mưa đã tạnh. Bên cạnh nghệ thuật, nữ diễn viên còn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động kinh doanh.

Theo thông tin được báo chí đăng tải, Nhật Kim Anh sở hữu tỷ lệ vốn đáng kể tại một số doanh nghiệp, đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Riêng một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cà phê được thành lập vào tháng 10/2020, cô góp 4 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ ban đầu 8 tỷ đồng, tương đương 50%.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn tham gia góp vốn thành lập các doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm. Việc phát triển nhiều thương hiệu riêng cho thấy Nhật Kim Anh không chỉ duy trì hoạt động nghệ thuật, mà còn dành nhiều thời gian cho thương trường. Tuy nhiên, công việc bận rộn không khiến cô bỏ bê vai trò làm mẹ.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn có tài kinh doanh

Nhật Kim Anh cho biết vẫn tích cực trở lại với ca hát, đóng phim song song với công việc kinh doanh. Cô thường tranh thủ xử lý công việc khi con đến trường mầm non để có thêm thời gian ở bên Julia.

Nhật Kim Anh cũng không đặt nặng áp lực kinh tế khi nuôi con một mình. Theo cô, thu nhập từ nghệ thuật và kinh doanh đủ để trang trải cuộc sống, tích lũy tài sản và tái đầu tư. Điều cô quan tâm hơn cả ở thời điểm hiện tại là phát triển sự nghiệp song song với việc nuôi dạy hai con trưởng thành.