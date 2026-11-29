Mới đây, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh mới của chồng trên trang cá nhân. Đáng chú ý, đi kèm bức ảnh, cô chia sẻ câu chuyện liên quan đến việc thay đổi màu tóc của nam nghệ sĩ.

Cụ thể, Ngọc Hà cho biết cô vừa cho chồng nhuộm tóc nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Bà xã nam nghệ sĩ dí dỏm viết: "Cho chồng nhuộm tóc xong, mặt chồng biến dạng đến đau lòng. Thôi để tóc bạc cho lành vậy".

Hình ảnh mới của NSND Công Lý được bà xã của anh chia sẻ trên trang cá nhân

Ngọc Hà chia sẻ thêm bức ảnh là do chính NSND Công Lý tự chụp. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên, không nhận ra NSND Công Lý bởi vẻ ngoài quá khác lạ của anh, đồng thời để lại những bình luận hài hước.

Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Hà khiến người hâm mộ thích thú với những câu chuyện đời thường xoay quanh cuộc sống của hai vợ chồng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh sinh hoạt, những khoảnh khắc chăm sóc chồng cũng như các màn trêu đùa gần gũi.

NSND Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội. Anh được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn, đặc biệt là nhân vật Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân.

Năm 2019, Công Lý được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Năm 2020, anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, trước khi thôi đảm nhiệm vị trí này.

NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà

Đầu năm 2021, Công Lý kết hôn với Ngọc Hà sau khoảng 5 năm hẹn hò. Ngọc Hà sinh năm 1988, từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch năm 2008 và làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đám cưới, vào tháng 7/2021, NSND Công Lý bất ngờ gặp biến cố sức khỏe do đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Sau đó, anh trải qua thời gian dài phục hồi, trong đó có giai đoạn sang Nhật Bản điều trị với sự đồng hành của vợ.

Hiện tại, sức khỏe của nam nghệ sĩ đã có những cải thiện đáng kể. Anh từng bước trở lại với công việc nghệ thuật, tham gia một số vai diễn nhỏ trong các dự án phim truyền hình.

Trong suốt hành trình chồng điều trị và phục hồi sức khỏe, Ngọc Hà nhiều lần chia sẻ những khó khăn, áp lực mà hai vợ chồng trải qua. Dù vậy, cô vẫn thường lựa chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng, lạc quan, đôi khi pha chút hài hước khi cập nhật tình hình của ông xã.