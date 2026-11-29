Chiều tối ngày 29/11, Sơn Tùng M-TP có màn xuất hiện đầy bất ngờ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Không thông báo rầm rộ từ trước, nam ca sĩ bất ngờ xuống phố và nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại khu vực. Sự xuất hiện của nam ca sĩ lập tức khiến bầu không khí nơi đây trở nên náo nhiệt.

Diện bộ trang phục tông vàng nổi bật, kết hợp áo khoác thể thao phối hai màu vàng - xám, Sơn Tùng dễ dàng trở thành tâm điểm giữa đám đông. Nam ca sĩ còn tạo điểm nhấn với mái tóc vuốt dựng, phụ kiện băng đô và phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động.

Chiều tối ngày 29/11, Sơn Tùng M-TP có màn xuất hiện đầy bất ngờ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Ngay khi nhận ra thần tượng, đông đảo người hâm mộ lập tức đổ dồn về khu vực Sơn Tùng xuất hiện. Lượng khán giả tập trung ngày một đông, đứng kín xung quanh và tạo thành vòng vây bao quanh nam ca sĩ. Hàng loạt điện thoại được giơ cao để ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ bất ngờ, khiến một khu vực rộng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên náo nhiệt. Sự xuất hiện không báo trước của Sơn Tùng khiến nhiều người đi ngang qua cũng dừng lại theo dõi, góp phần khiến đám đông ngày càng đông đúc.

Không chỉ trực tiếp giao lưu với những người có mặt, Sơn Tùng còn bật livestream ngay tại phố đi bộ, ghi lại không khí buổi gặp gỡ và tương tác với khán giả qua màn hình. Nam ca sĩ liên tục vẫy tay, tạo dáng chụp ảnh và đáp lại sự hưởng ứng của người hâm mộ.

Sơn Tùng giao lưu cùng và chụp ảnh cùng fan tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đáng chú ý, trong lần xuống phố này, Sơn Tùng còn mời một người hâm mộ lên xe để trực tiếp trò chuyện. Cuộc gặp gỡ diễn ra khá thoải mái, chủ yếu xoay quanh cảm xúc của fan khi được gặp thần tượng cũng như sự mong chờ dành cho sản phẩm âm nhạc sắp tới. Đặc biệt, người hâm mộ may mắn này còn trở thành khán giả đầu tiên được Sơn Tùng trực tiếp cho nghe trước ca khúc Supercar.

Người hâm mộ may mắn này còn trở thành khán giả đầu tiên được Sơn Tùng trực tiếp cho nghe trước ca khúc Supercar

Màn xuất hiện bất ngờ của Sơn Tùng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra trong thời điểm nam ca sĩ đang tích cực quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới mang tên Supercar. Ca khúc được ấn định phát hành vào 20h ngày 3/12/2026, trở thành dự án tiếp theo của Sơn Tùng sau Come My Way.

Trong những ngày qua, nam ca sĩ liên tục triển khai các hoạt động nhá hàng với hình ảnh chiếc xích lô làm điểm nhấn. Từ việc thay đổi ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội đến poster chính thức, Sơn Tùng đều đưa phương tiện quen thuộc này vào chiến dịch quảng bá, tạo nên sự đối lập thú vị với hình ảnh những chiếc siêu xe đắt đỏ.

Màn giao lưu bất ngờ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ càng khiến sự chờ đợi dành cho Supercar tăng cao

Với việc chỉ còn ít ngày trước thời điểm phát hành, màn giao lưu bất ngờ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ càng khiến sự chờ đợi dành cho Supercar tăng cao. Đặc biệt, việc Sơn Tùng trực tiếp cho một người hâm mộ nghe thử ca khúc ngay trong buổi gặp gỡ càng khiến khán giả tò mò về sản phẩm lần này. Sau loạt động thái quảng bá liên tiếp, người hâm mộ hiện đang đếm ngược đến thời điểm Supercar chính thức lên sóng vào tối 3/12.