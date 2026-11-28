Cuối tháng 11, Sơn Tùng M-TP chính thức khởi động chiến dịch quảng bá single mới mang tên SUPERCAR. Từ hình ảnh chiếc xích lô xuất hiện tại trung tâm TP.HCM, poster bên cạnh dàn siêu xe hàng chục tỷ đồng đến teaser MV hé lộ những khung hình đầu tiên, nam ca sĩ cho thấy sự đầu tư đáng kể cho sản phẩm thứ hai trong năm.

Màn trở lại lần này lại của Sơn Tùng có phần trầm lắng hơn đáng kể so với Come My Way

Đáng chú ý, chiến dịch lần này tiếp tục khai thác những yếu tố vốn là thế mạnh của Sơn Tùng: thời trang, sự bí ẩn và khả năng tạo ra những câu chuyện bên lề khiến công chúng tò mò. Tuy nhiên, xét về lượng tương tác trên mạng xã hội, màn trở lại lần này lại có phần trầm lắng hơn đáng kể so với Come My Way. Sự đối lập giữa mức độ đầu tư và hiệu ứng truyền thông đang trở thành điểm đáng chú ý trong chiến dịch mới của nam ca sĩ.

Tương tác giảm nhiệt so với màn trở lại hồi tháng 5

Tháng 5/2026, Sơn Tùng M-TP trở lại sau 2 năm vắng bóng với Come My Way. Ngay từ giai đoạn khởi động, nam ca sĩ đã cho thấy sức hút lớn trên mạng xã hội. Thay vì công bố toàn bộ thông tin về sản phẩm, ê-kíp lựa chọn cách hé lộ từng chi tiết nhỏ, từ hình ảnh mặt nạ đến những ký hiệu chữ cái C, M. Cách quảng bá này khiến khán giả liên tục suy đoán về tên ca khúc, ý tưởng sản phẩm cũng như những bất ngờ mà Sơn Tùng chuẩn bị cho lần tái xuất.

Các bài đăng tương tác khủng của Sơn Tùng lúc quảng bá Come My Way

Hiệu ứng từ những động thái nhá hàng được thể hiện rõ qua lượng tương tác của các bài đăng. Nhiều hình ảnh quảng bá trong chiến dịch Come My Way ghi nhận trên 500.000 lượt thích, đi kèm hàng chục nghìn bình luận và lượt chia sẻ. Từ những bài đăng mở màn, poster chính thức đến hình ảnh kêu gọi pre-save, sức hút của Sơn Tùng được duy trì xuyên suốt quá trình quảng bá. Đáng chú ý, ngay cả những nội dung chỉ mang tính gợi mở, chưa cung cấp thông tin cụ thể về sản phẩm, cũng đủ thu hút lượng tương tác lớn.

Trong khi đó, chiến dịch SUPERCAR dù được đầu tư nhiều hình ảnh quảng bá nhưng lượng tương tác lại có phần trầm lắng hơn. Các bài đăng nhá hàng chủ yếu ghi nhận lượt thích ở mức hơn 100.000 đến hơn 200.000, cùng lượng bình luận và chia sẻ thấp hơn đáng kể. Ngay cả poster công bố sản phẩm cũng chưa tạo được hiệu ứng tương đương những hình ảnh quảng bá của Come My Way. Teaser MV mới nhất cũng chưa tạo được lượng thảo luận nổi bật như ở lần trở lại hồi tháng 5.

Tương tác trong chiến dịch quảng bá SUPERCAR lần này giảm đáng kể so với Come My Way

Mạnh tay đầu tư phần nhìn nhưng hiệu ứng truyền thông không còn bùng nổ

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức hút cho Come My Way chính là cách Sơn Tùng M-TP triển khai chiến dịch quảng bá. Không chỉ đánh dấu sự trở lại sau hơn 2 năm im ắng, việc lần lượt đăng tải những chữ cái C, M , W còn khiến khán giả liên tục suy đoán về tên ca khúc, thông điệp cũng như những chi tiết ẩn giấu trong sản phẩm.

Bên cạnh đó, thông tin đồn đoán về màn kết hợp cùng Travis Scott càng đẩy sự tò mò của công chúng lên cao, kéo theo kỳ vọng về một sản phẩm bùng nổ tầm cỡ Hãy trao cho anh. Mỗi động thái của nam ca sĩ đều có thể trở thành chủ đề bàn luận, ngay cả khi chưa có thông tin chính thức được công bố.

Sự trở lại sao hai năm, các đồn đoán về hợp tác với sao ngoại cùng với kỳ vọng một sản phẩm như Hãy Trao Cho Anh khiến Come My Way trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý

Với SUPERCAR, Sơn Tùng tiếp tục duy trì cách quảng bá bằng những chi tiết úp mở nhằm kích thích sự tò mò của khán giả. Tối 22/11, nam ca sĩ bất ngờ thay đổi ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội bằng hình ảnh chiếc xích lô màu đỏ. Không lâu sau, một mô hình xích lô kích thước lớn xuất hiện trước Bưu điện Trung tâm TP.HCM, trở thành điểm nhấn trong hoạt động quảng bá ngoài đời thực. Đến trưa 25/11, Sơn Tùng chính thức công bố tên sản phẩm SUPERCAR cùng poster quảng bá. Hình ảnh nam ca sĩ ngồi trên xích lô, tay cầm ly trà đá giữa dàn siêu xe thể thao tạo nên sự đối lập giữa chất liệu đời thường và những món đồ xa xỉ.

Teaser SUPERCAR

Chiến dịch còn thu hút sự chú ý bởi những đồn đoán về màn hợp tác với nghệ sĩ K-pop LNGSHOT. Dù vậy, nhịp độ quảng bá lần này lại diễn ra khá chừng mực khi bản thân Sơn Tùng không đẩy mạnh các hoạt động truyền thông rầm rộ như trước, khiến không khí bàn luận trên mạng xã hội có phần trầm lắng hơn.

Tối 27/11, SUPERCAR Official Teaser tiếp tục được phát hành, hé lộ những khung hình đầu tiên của MV. Đoạn teaser cho thấy Sơn Tùng xuất hiện với nhiều trang phục, phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ trong bối cảnh được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với Sono Felice Equestrian Club tại Hàn Quốc. Đây là địa điểm từng xuất hiện trong phim The King: Eternal Monarch, MV Ice On My Teeth của ATEEZ và photobook Me, Myself, and V ‘Veautiful Days’ của V (BTS).

Bối cảnh trong teaser MV SUPERCAR từng xuất hiện trong nhiều phim truyền hình và MV Kpop nổi tiếng

Đến hôm nay (28/11), chiến dịch quảng bá SUPERCAR tiếp tục được mở rộng ra đường phố tại Hà Nội và TP.HCM. Sơn Tùng đầu tư một đoàn xích lô được thiết kế riêng với nhận diện màu đỏ, tên ca khúc và thời gian phát hành, di chuyển qua một số khu vực tại hai thành phố lớn. Hình ảnh những chiếc xích lô mang tên SUPERCAR xuất hiện trên phố tiếp tục tạo điểm nhấn cho chiến dịch.

Sự kết hợp giữa dàn siêu xe, bối cảnh tại Hàn Quốc và những tạo hình được đầu tư cho thấy ê-kíp tiếp tục đặt nhiều tâm huyết vào phần nhìn. Tuy nhiên, mức độ đầu tư về giá trị trang phục chưa đồng nghĩa với hiệu quả thẩm mỹ. Một số tạo hình của Sơn Tùng vẫn nhận ý kiến trái chiều khi bị nhận xét là rối mắt, thiếu sự hài hòa và điểm nhấn.

Sơn Tùng dát đầy hàng hiệu

và đầu tư quảng bá single tại hai thành phố lớn

Việc liên tục khoác lên người nhiều thiết kế và phụ kiện hàng hiệu xa xỉ cùng lúc vô tình tạo cảm giác nặng nề, có phần phô trương thay vì tạo ra hiệu ứng thời trang tinh tế như các giai đoạn trước. Cách phối đồ dày đặc chi tiết cũng khiến tổng thể trở nên rườm rà, chưa thực sự tôn lên được thần thái hay nét thu hút đặc trưng của nam ca sĩ.

Thử thách cho Sơn Tùng

Dư âm từ Come My Way cũng có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự đón nhận dành cho SUPERCAR. Dù tạo hiệu ứng bùng nổ ngay khi phát hành, ca khúc kết hợp cùng rapper Tyga lại nhanh chóng vấp phải những ý kiến trái chiều. Việc lựa chọn thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng màu sắc âm nhạc mang hơi hướng quốc tế khiến sản phẩm được một bộ phận khán giả đánh giá cao về sự thử nghiệm, nhưng cũng bị nhận xét là khá kén tai, thiếu giai điệu đủ bắt tai để tạo sức lan tỏa rộng rãi. Phần thể hiện tiếng Anh của Sơn Tùng cũng trở thành chủ đề tranh luận.

Dư âm từ những tranh cãi của Come My Way cũng có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự đón nhận dành cho SUPERCAR

Không chỉ âm nhạc, MV Come My Way còn vướng phải nhiều tranh luận liên quan đến cách sử dụng các biểu tượng văn hóa và những nghi vấn về ý tưởng, chất liệu nghệ thuật trong một số phân cảnh. Những ý kiến trái chiều khiến sản phẩm liên tục trở thành chủ đề bàn luận theo nhiều chiều hướng, phần nào lấn át hiệu ứng tích cực từ màn tái xuất ban đầu. Dù có màn khởi động rất mạnh, sức nóng của Come My Way vì thế cũng nhanh chóng hạ nhiệt, để lại nhiều luồng ý kiến khác nhau về chất lượng sản phẩm. Đây có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kỳ vọng của công chúng dành cho lần trở lại tiếp theo của Sơn Tùng.

Sau những tranh luận từ sản phẩm hồi tháng 5, Sơn Tùng đứng trước bài toán không nhỏ với SUPERCAR

Sau những tranh luận từ sản phẩm hồi tháng 5, Sơn Tùng đứng trước bài toán không nhỏ với SUPERCAR khi chưa tạo được sức lan tỏa tương đương Come My Way trong giai đoạn quảng bá.

Dù vậy, những con số tương tác trước ngày phát hành chưa thể phản ánh đầy đủ sức hút của một ca khúc. Với lịch ra mắt vào ngày 3/12, sản phẩm chính thức sẽ là phép thử quan trọng đối với Sơn Tùng liệu âm nhạc mới có đủ sức kéo sự chú ý của công chúng trở lại, tương xứng với mức đầu tư mà nam ca sĩ dành cho màn tái xuất lần này hay không?

Ảnh: FBNV