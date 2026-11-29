Sáng 29/11, tờ Mydaily đưa tin, trên MXH xứ Hàn đang lan truyền hình ảnh nghi sao nam Running Man - Gary thân mật bên 1 người phụ nữ không rõ danh tính. Đáng chú ý, bức ảnh còn có sự xuất hiện của 1 đứa bé. Thoạt nhìn, không ít khán giả đã liên tưởng tấm hình tới khoảnh khắc của 1 gia đình hạnh phúc.

Thậm chí, 1 bộ phận netizen còn tưởng đây là bằng chứng Gary ngoại tình, quan hệ ngoài luồng sau lưng bà xã - Kim Se Eun. Còn nhớ nam rapper đã kết hôn với cô Kim cách đây khoảng 10 năm, hơn nữa 2 người họ luôn được xem là 1 trong những cặp đôi mẫu mực ở làng giải trí Hàn Quốc nên mới khiến cho hình ảnh nói trên gây xôn xao bàn tán lớn.

Hình ảnh nghi Gary thân mật với gái lạ đã được chia sẻ rần rần mới đây. Ảnh: X

Ngay giữa tâm bão đồn đoán, Kim Se Eun đã chính thức lên tiếng về hình ảnh lạ của ông xã Gary. Trên trang cá nhân, cô Kim chia sẻ lại bức hình nói trên, đồng thời khẳng định tấm ảnh này thực chất là sản phẩm do AI tạo ra: “Lưu ý đây không phải tôi và bé Ha Oh (con trai Gary - Kim Se Eun) đâu nhé! Tại sao chỉ có mỗi anh Gary là được giữ nguyên trong hình vậy? Sao lại tạo ra bức ảnh như thế này cơ chứ?”.

Như vậy, có thể kết luận rằng, không hề có chuyện Gary ngoại tình, chụp ảnh thân mật với gái lạ như 1 bộ phận khán giả đang suy diễn. Gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ AI, việc tạo ra hình ảnh cắt ghép sử dụng gương mặt của người nổi tiếng ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Hiện tại, không chỉ bản thân nghệ sĩ mà ngay cả diện mạo của các thành viên trong gia đình họ cũng bị tùy ý biến đổi nhằm vào mục đích câu view. Đặc biệt, ngay cả con cái đang ở độ tuổi vị thành niên của các ngôi sao cũng trở thành đối tượng bị ghép ảnh, và điều này đã gây ra sự phẫn nộ lớn trên MXH xứ kim chi.

Bà xã lên tiếng giải vây cho Gary. Trong bài đăng, Kim Se Eun chia sẻ lại bức hình gây xôn xao của chồng mình rồi đính kèm dòng chú thích khẳng định tấm ảnh là sản phẩm do AI tạo ra. Ảnh: X

Gary sinh năm 1978, là rapper, nhạc sĩ người Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc hip hop đình đám Leessang gắn liền với hàng loạt bản hit “làm mưa làm gió” trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ ở xứ củ sâm. Tên tuổi của Gary vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc sau khi trở thành thành viên cố định của chương trình giải trí ăn khách Running Man.

Tuy nhiên, vào tháng 10/2016, nam rapper chính thức rời chương trình trong sự ngỡ ngàng cực độ của công chúng. Đáng chú ý, ít lâu sau đó, Gary bất ngờ thông báo kết hôn với người bạn gái bí mật ngoài ngành giải trí. Từ đây, nam ngôi sao bị chỉ trích vì được cho là đã giấu nhẹm bạn gái và vẫn thản nhiên lên sóng Running Man tạo loveline tưng bừng với Song Ji Hyo. Chưa dừng lại ở đó, Gary còn gây tranh luận vì cưới chạy bầu. Ngoài ra, nam rapper cũng hứng “gạch đá”, bị tố vô ơn vì vội vàng đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với các thành viên sau khi rời khỏi chương trình Running Man.

Theo truyền thông Hàn Quốc từng tiết lộ, vợ của Gary là 1 nhân viên làm việc lâu năm trong Leessang Company - công ty do chính nam rapper và thành viên Gil sáng lập, điều hành. Được biết, Kim Se Eun sinh năm 1988, đồng nghĩa với việc cô kém Gary 10 tuổi. Dù làm cùng công ty nhưng các nhân viên đều không biết về mối quan hệ giữa Kim Se Eun và Gary, bởi lẽ cả nam rapper đình đám lẫn vợ anh đều là người rất kín tiếng.