Siêu dự án 6.400 tỷ xuyên địa chất "đầm lầy", tạo hành lang kinh tế chiến lược

Dự án Đường ven sông tại Quảng Ninh có tổng chiều dài hơn 40 km , được thiết kế với hai làn đường song hành, mỗi chiều gồm 3 làn xe. Phần đất nằm giữa hai làn đường có bề rộng trên 40 m, dành để dự phòng mở rộng và phát triển trong tương lai. Tuyến đường được bố trí 13 cầu vượt sông, 10 nút giao cùng mức, 3 hầm chui dân sinh, cùng hệ thống chiếu sáng và an toàn giao thông đồng bộ.

Với tổng mức đầu tư gần 6.400 tỷ đồng , công trình được kỳ vọng trở thành động lực phát triển quan trọng cho khu vực phía Tây Quảng Ninh, khi tạo kết nối trực tiếp từ cao tốc Hạ Long – Hải Phòng tới các địa phương trong vùng.

Tuyến đường đi qua khu vực có địa chất phức tạp, nhiều đầm lầy và sông ngòi, trong khi nguồn vật liệu đất, cát đắp lại khan hiếm. Việc xử lý nền đất yếu kéo dài đã khiến dự án gặp nhiều trở ngại và chậm hoàn thành nhiều hạng mục, dù đã triển khai hơn 3 năm.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực II hiện đang triển khai đợt cao điểm 60 ngày đêm nhằm tăng tốc tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành thi công đất đắp nền đường K95, xử lý đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng tại gói thầu số 8; thông tuyến 20,03 km nền K95; hoàn tất xử lý đất yếu tại gói thầu số 9, đồng thời đảm bảo khối lượng giải ngân trong đợt thi đua đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục quan trọng, chủ đầu tư đã bố trí tổ công tác thường trực 24/7 tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc thi công. Các nhà thầu đồng loạt tăng cường nhân lực, bổ sung thiết bị như máy đào, máy lu, ủi, máy rải nhựa, cần cẩu lắp dầm, trạm trộn… nhằm duy trì thi công liên tục 3 ca mỗi ngày.

Riêng Nhà thầu Trường Sơn 2 (Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng) đã huy động năng lực gấp đôi so với cam kết ban đầu, bố trí thêm nhân lực và phương tiện, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp theo đúng kế hoạch. Đồng thời, nhà thầu ký kết với các đơn vị cung ứng vật liệu, bảo đảm tập kết đầy đủ theo biểu đồ tiến độ từng hạng mục, tránh nguy cơ đứt gãy nguồn cung, không để công trường bị gián đoạn.

Ở các gói thầu khác, các nhà thầu cũng chủ động chuẩn bị nguồn tài chính, máy móc, thiết bị và vật tư cần thiết để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra.

Đến cuối năm 2025, riêng tại dự án Đường ven sông, khối lượng giải ngân cho đợt phát động phấn đấu đạt 1.000 tỷ đồng, đồng thời hoàn thành 33km thảm bê tông nhựa mặt đường trên tuyến đường song hành.

Khi đưa vào khai thác, dự án sẽ trở thành công trình động lực quan trọng, góp phần hình thành hành lang kinh tế phía Tây của tỉnh ; kết nối trực tiếp với Đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội. Tuyến đường cũng mở ra không gian phát triển mới theo định hướng chuỗi đô thị – công nghiệp xanh, gắn với du lịch văn hóa – lịch sử của Quảng Ninh.