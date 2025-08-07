Siêu dự án dưới chân "Thiên hạ đệ nhất hùng quan": Vị trí hiếm có ở Việt Nam, xây theo tiêu chuẩn quốc tế

Nhắc tới những điểm đến, địa danh nổi bật với vẻ hoang sơ, hùng vĩ hiếm có, có sự kết hợp giữa mây trời biển cả và cả núi rừng ở Việt Nam, chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Đèo Hải Vân. Được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan", con đèo uốn lượn quanh co giữa mây núi và sóng biển, ngăn cách Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.

Không chỉ còn đơn thuần là điểm đến của những khung hình ngoạn mục hay cung đường phượt mơ ước, khu vực chân đèo Hải Vân sắp tới sẽ chứng kiến một thay đổi mang tính bước ngoặt. Đó là sự xuất hiện của siêu dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân của tập đoàn VinGroup.

Với tổng vốn đầu tư gần 44.000 tỷ đồng, dự án vừa được khởi công vào tháng 6/2025, mở ra kỳ vọng biến nơi đây thành “thiên đường nghỉ dưỡng” mới của Đà Nẵng, kết nối giữa vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ và tiện ích hiện đại hàng đầu.

Dưới chân đèo Hải Vân sắp hình thành khu nghỉ cao cấp (Ảnh Tạp chí Kiến Trúc)

Tầm nhìn vừa có biển, vừa có núi hiếm có

Nằm dưới chân đèo Hải Vân, dự án Làng Vân sở hữu một trong những vị trí hiếm có khó tìm – nơi du khách chỉ cần đứng một chỗ là có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh núi non hùng vĩ và đại dương bao la trải dài phía trước. Các chuyên gia đánh giá, ít nơi nào tại Việt Nam hội tụ được tầm nhìn “tựa sơn hướng thủy” đẹp đến vậy, khi một bên là rừng núi nguyên sinh, một bên là vịnh Nam Chơn xanh biếc ôm trọn bãi biển hoang sơ chưa bị bê tông hóa.

Chính sự giao thoa giữa núi và biển này không chỉ tạo nên không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, mà còn là nền tảng để phát triển các loại hình du lịch cao cấp, gần gũi với thiên nhiên. Theo quy hoạch, khu phức hợp nghỉ dưỡng – đô thị Làng Vân sẽ tích hợp đầy đủ các tiện ích hiện đại nhưng vẫn giữ mật độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian xanh và trải nghiệm cá nhân hóa.

Dự án với địa thế đặc biệt, được đánh giá hiếm có ở Việt Nam (Ảnh Saigon Land)

Du khách có thể chọn lưu trú tại các khu biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển, khách sạn 5 sao nằm xen giữa rừng cây, hay những bungalow phong cách bán hoang dã cho kỳ nghỉ tĩnh lặng. Ngoài ra, dự án còn phát triển tổ hợp giải trí, trung tâm mua sắm, nhà hàng quốc tế, spa, khu thể thao dưới nước, công viên chuyên đề và đặc biệt là bến du thuyền đẳng cấp – nơi lý tưởng cho các tour khám phá vịnh biển Đà Nẵng bằng du thuyền riêng.

Không chỉ dừng lại ở nghỉ dưỡng, Làng Vân còn hướng đến trở thành một “thành phố du lịch” thu nhỏ với đầy đủ dịch vụ từ y tế, giáo dục đến thương mại, kết nối thuận tiện bằng đường bộ, đường thủy và hệ thống cáp treo hiện đại. Với quy mô gần 512 ha và tổng vốn đầu tư gần 44.000 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách, đồng thời góp phần đưa vùng đất dưới chân đèo Hải Vân trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá miền Trung.

Khu nghỉ theo tiêu chuẩn đặc biệt

Đặc biệt hơn cả, Làng Vân không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng mà còn được phát triển theo tiêu chí bảo tồn thiên nhiên, tôn vinh bản sắc địa phương và không gian sống đẳng cấp, bền vững theo tiêu chuẩn ESG. Với phương châm “tự nhiên là nền tảng – con người là trung tâm”, dự án hướng đến xây dựng một môi trường hài hòa giữa cảnh quan sinh thái, cộng đồng địa phương và trải nghiệm cao cấp.

Về phía Môi trường (Environmental), Vinpearl thiết kế mật độ xây dựng tối thiểu dưới 20%, dành phần lớn diện tích cho cây xanh, cảnh quan và mặt nước. Các hạng mục biệt thự, bungalow hay khách sạn cao tầng được khéo léo bố trí xen giữa rừng và dải biển, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên. Dự án cũng dự kiến ứng dụng các giải pháp xanh như tiết kiệm năng lượng, xử lý nước thải và quản lý rác thải theo tiêu chuẩn quốc tế.

Về khía cạnh Xã hội (Social), Làng Vân hướng đến thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương thông qua tôn vinh văn hóa đặc thổ, ẩm thực bản địa và tạo cơ hội việc làm tại chỗ. Đây là cách để giữ gìn bản sắc vùng miền, hỗ trợ phát triển bền vững và gia tăng sự gắn kết giữa du khách và cư dân bản địa.

Còn về phần Quản trị (Governance), dự án cam kết minh bạch trong quy hoạch, xử lý môi trường và phát triển theo thông lệ ESG quốc tế – tương tự như các điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu trên thế giới.

Trên thế giới, nhiều khu nghỉ dưỡng đã trở thành hình mẫu về du lịch bền vững và phát triển có trách nhiệm. Hay tại Việt Nam, xu hướng phát triển các khu nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn ESG cũng đang dần hình thành, với một số dự án tiêu biểu được ghi nhận.

Điển hình như Six Senses Côn Đảo – khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới với thiết kế thân thiện môi trường, sử dụng vật liệu tự nhiên như gỗ, tre và đá địa phương. Six Senses Côn Đảo không chỉ chú trọng đến tiết kiệm năng lượng, nước và giảm rác thải nhựa mà còn có các chương trình bảo tồn rùa biển, phục hồi san hô và giáo dục cộng đồng về môi trường. Dự án này từng được tổ chức World Travel Awards vinh danh là "Khu nghỉ dưỡng bền vững hàng đầu châu Á".

Một ví dụ khác là Fusion Maia Đà Nẵng (nay là TIA Wellness Resort) – nơi áp dụng triết lý “wellness living” không chỉ trong dịch vụ spa, thực đơn thực dưỡng mà còn trong cách sử dụng năng lượng sạch và thiết kế gần gũi thiên nhiên. Khu nghỉ này ưu tiên tuyển dụng người địa phương và hợp tác với các đối tác cung ứng nông sản hữu cơ, góp phần tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng lân cận.

Six Senses Côn Đảo và TIA Wellness Resort là 1 đơn vị tiêu biểu đi theo tiêu chuẩn ESG (Ảnh Booking)

Qua việc so sánh, Làng Vân hiện là dự án nỗ lực đi theo hướng tương tự: Bảo tồn thiên nhiên ven biển, phát huy bản sắc miền Trung – đồng thời mang lại dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp. Dự án không chỉ hướng đến trải nghiệm du lịch sang trọng mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững toàn diện, phù hợp tinh thần ESG – nơi du lịch và bảo tồn cùng song hành, nâng niu di sản và thiên nhiên cho thế hệ tương lai.

Nếu đã đến Làng Vân nghỉ dưỡng, du khách có thể kết hợp khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng gần đó. Chỉ cách khoảng 30 phút di chuyển là trung tâm thành phố Đà Nẵng với bãi biển Mỹ Khê, cầu Rồng, chợ Hàn và bảo tàng Chăm. Về phía Bắc, fu khách có thể vượt đèo Hải Vân để đến với Lăng Cô – một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, hoặc xa hơn là cố đô Huế với hệ thống lăng tẩm, đền đài cổ kính.