Siêu dự án tỷ USD The Manor Central Park của Bitexco sau 13 năm triển khai trên đất vàng Hà Nội

The Manor Central Park là siêu dự án lớn bậc nhất Hà Nội với quy mô 17 tòa nhà chung cư, hơn 1066 căn shophouse, biệt thự, nhà liền kề. Được khởi công năm 2020, đến nay sau 13 năm xây dựng dự án mới triển khai một phần khu thấp tầng, toàn bộ khu cao tầng chưa được xây dựng.

Mới đây nhất, UBND TP Hà Nội yêu cầu thu hồi hơn 5,3 ha đất dự án Khu đô thị Nam đường Vành đai 3 (The Manor Central Park) trước ngày 15/9. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trái phép của các tổ chức, cá nhân trên diện tích đất này cũng phải chấm dứt. Nếu hết thời hạn trên, chủ đầu tư dự án vẫn không phối hợp, UBND TP Hà Nội giao hai Sở đề xuất áp dụng các biện pháp hành chính để thu hồi đất.

Khu đô thị The Manor Central Park có quy mô khoảng 90ha, tổng đầu tư lên tới 1,9 tỷ USD. Một phần đất trong dự án này được trả đối ứng cho hợp đồng BT (đổi đất lấy hạ tầng) đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An.

Được xây dựng them mô hình công viên trung tâm tại Manhattan, New York, Mỹ. Các phân khu được chia rõ nét, tập trung phát triển không gian xanh, lấy công viên trung tâm làm lõi. Các con đường dẫn từ trong lõi khu đô thị mở hướng ra bên ngoài, kết nối trực tiếp cùng các tuyến đường huyết mạch của khu vực như Vành đai 3, đường Nguyễn Xiển - Xa La...

Phối cảnh dự án The Manor Central Park.

Về cơ cấu sản phẩm, dự án gồm: 1066 lô đất xây dựng biệt thự, nhà liền kề, nhà phố thương mại; 17 tòa chung cư khoảng 7.550 căn hộ, 2 tòa nhà đa chức năng, 2 tòa tháp biểu tượng,...

Theo đại diện của Bitexco, phần diện tích 5,3 ha được đề nghị thu hồi trên gồm 5 ô đất là quỹ đất dự phòng đối ứng cho dự án BT và một ô đất là quỹ 20% của dự án The Manor Central Park (giai đoạn 1). Các ô đất đều đã được giải phóng mặt bằng và đang ươm cây. Riêng tại ô đất 18 có một trạm trộn bê tông đã được cấp giấy phép sản xuất phục vụ cho dự án.

Hiện nhiều hạng mục đã hoàn thành và bàn giao cho cư dân như hơn 500 căn nhà ở thấp tầng, các biệt thự, shophouse. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, Công ty CP Bitexco đã không cung cấp báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Vào tháng 9/2020, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Bitexco do ông Vũ Quang Hội – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm người đại diện pháp luật.

Đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An chỉ có chiều dài hơn 2km, tổng mức đầu tư gần 2 nghìn tỷ làm theo hình thức BT (xây dựng- chuyển giao) được Tập đoàn Bitexco xây dựng để đổi lấy khu đất thuộc dự án The Manor Central Park Nguyễn Xiển mới bắt đầu được hoàn thành sau gần 10 năm dang dở.

Tuy nhiên, từ năm 2017, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra vấn đề dự án BT đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An bị đội vốn không căn cứ. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng kết luật, dự án này bị chậm tiến độ so với yêu cầu do năng lực về huy động vốn, bố trí vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án của nhà đầu tư yếu kém, không đảm bảo theo tiến độ giải ngân cam kết.