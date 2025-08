Siêu mẫu Victoria's Secret và "thợ gội đầu" Đậu Kiêu bị đuổi khỏi gia tộc trùm sòng bạc Macau?

Không lựa chọn hôn nhân môn đăng hộ đối, Hà Siêu Liên và Hà Du Quân đều kết hôn với Đậu Kiêu, Hề Mộng Dao - 2 ngôi sao hàng đầu trong showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu - rể hào môn của bộ đôi nghệ sĩ này ở nhà trùm sòng bạc Macau không hề dễ dàng. Kết hôn chưa bao lâu, hôn nhân của cả Hề Mộng Dao và Đậu Kiêu đều gặp trục trặc. Có thông tin cho biết cặp sao đã bị đuổi khỏi nhà, gạt bỏ khỏi danh sách thành viên gia tộc trùm sòng bạc giàu có.

Đậu Kiêu - "Chạn vương" có tiếng không có miếng, ly thân tiểu thư quyền thế sau vài tháng cưới

Tháng 4/2023, Đậu Kiêu - người có xuất thân nghèo khó, từ thợ gội đầu vươn lên thành ngôi sao đình đám Cbiz và Hà Siêu Liên tổ chức đám cưới xa hoa, linh đình ở Bali (Indonesia). Anh đã dốc sạch tiền tiết kiệm 218 tỷ đồng để cưới ái nữ trùm sòng bạc Macau. Những tưởng cưới được Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu sẽ 1 bước lên mây, sống cuộc đời mới dưới thân phận chàng rể hào môn. Ai ngờ, cuộc hôn nhân này sớm rạn nứt.

Sau đám cưới hoành tráng, mối quan hệ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên lộ nhiều dấu hiệu bất ổn

Vài tháng sau lễ cưới, Hà Siêu Liên đã về nhà mẹ đẻ ở Hong Kong (Trung Quốc), còn Đậu Kiêu lại sống tại Đại lục. Kể từ đó, cặp đôi không còn đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Hà Siêu Liên không sang Trung Quốc Đại lục thăm chồng, còn Đậu Kiêu vắng mặt ở tiệc sinh nhật của mẹ vợ, không dự lễ viếng mộ cha vợ - cố tỷ phú Hà Hồng Sân và các sự kiện thương mại của gia tộc trùm sòng bạc. Không chỉ vậy, bà Trần Uyển Trân - mẹ Hà Siêu Liên - còn đòi lại biệt thự tân hôn hơn 2.700 tỷ đồng từng tặng cho 2 con, không cho Đậu Kiêu tiếp tục sống ở đây từ tháng 10/2023.

Sang năm 2025, truyền thông phát hiện Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hoàn toàn không xuất hiện, không tương tác với nhau trên MXH. Họ không hề đón Tết Nguyên đán cùng nhau. Đặc biệt là vào ngày 8/5, Hà Siêu Liên đã tổ chức sinh nhật đón tuổi 34 tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô mời rất nhiều bạn bè thân thiết đến chung vui, nhưng ông xã Đậu Kiêu lại mặt vắng 1 cách bất thường. Truyền thông cho biết cặp sao đã ly thân.

Hà Siêu Liên thậm chí còn cho biết cô không muốn sinh con cho Đậu Kiêu ở thời điểm hiện tại, và đã lên kế hoạch đông lạnh trứng trên sóng truyền hình. Lý do là cặp đôi muốn phát triển sự nghiệp cá nhân. Chia sẻ của Hà Siêu Liên hoàn toàn trái với truyền thống của gia tộc trùm sòng bạc Macau. Nhà họ Hà luôn muốn con gái và con dâu của mình sinh nhiều cháu nối dõi sau khi kết hôn.

Cặp sao ly thân ngay sau đám cưới. Hà Siêu Liên từ chối sinh con cho Đậu Kiêu

Theo nguồn tin trong giới, mối quan hệ giữa Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu trục trặc vì nam diễn viên bất mãn việc anh không được nhúng tay vào chuyện kinh doanh của gia tộc trùm sòng bạc, lại còn bị ép rời showbiz làm hậu phương cho vợ. Sau nhiều lần cãi vã, vợ chồng nam diễn viên trở nên lạnh nhạt với nhau. Đáng chú ý, nguồn tin trong giới còn cho biết Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vẫn chưa đăng ký kết hôn. Do không ràng buộc về mặt pháp lý, việc chia tay của họ cũng như cặp tình nhân bình thường và Đậu Kiêu sẽ không được chia chác gì trong khối tài sản 5.100 tỷ của Hà Siêu Liên. Do đó, nam diễn viên này đã quyết định quay lại showbiz hoạt động nhằm lấy lại vị thế và kiếm tiền sau nhiều năm bỏ bê vì yêu Hà Siêu Liên.

Với những dấu hiệu rạn nứt rõ ràng hiện tại, netizen cho rằng tin đồn Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu trục trặc, hôn nhân đổ vỡ là có cơ sở. Nhiều khả năng cặp đôi vẫn chưa công bố việc rạn nứt vì còn vướng hợp đồng thương mại hoặc không muốn hình ảnh bị ảnh hưởng xấu do chưa cưới được bao lâu đã ly hôn.

Hôn nhân của Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu được cho là chỉ còn trên danh nghĩa

Hề Mộng Dao - Làm vợ 6 năm không có nổi hôn lễ, sống luồn cúi trong nhà trùm sòng bạc

Hề Mộng Dao là 1 trong những siêu mẫu Trung Quốc nổi tiếng thế giới. Người đẹp sinh năm 1989 từng lọt top 50 siêu mẫu thế giới, trở thành một trong số ít model gốc Hoa sải bước trên sàn diễn của Victoria's Secret. Năm 2019, cô đăng ký kết hôn với Hà Du Quân - thiếu gia trùm sòng bạc Hà Hồng Sân và chính thức rời sàn catwalk để đi làm dâu nhà giàu.

Với xuất thân bình thường của mình, Hề Mộng Dao không được mẹ Hà Du Quân ưng thuận. Thời điểm tin đồn hẹn hò giữa thiên thần Victoria's Secret và cậu ấm họ Hà nổ ra, khi được truyền thông hỏi về chuyện tình cảm của con trai, bà Lương An Kỳ từng tỏ vẻ không hài lòng, nhắc đến Hề Mộng Dao với thái độ coi thường: "Không quen, tôi chỉ biết cô ta bị ngã trong 1 show trình diễn nội y". Sau đó, do mang thai con đầu lòng là quý tử và giúp mẹ con Hà Du Quân - Lương An Kỳ lấy thêm được 1 phần thừa kế từ tỷ phú Hà Hồng Sân, Hề Mộng Dao mới được mẹ chồng miễn cưỡng cho qua cửa.

Hề Mộng Dao từng bị mẹ chồng xem thường vì gia cảnh bình thường và làm người mẫu nội y

Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu hào môn của Hề Mộng Dao sống không dễ dàng. Cô phải nén nhịn chứng kiến chồng vui chơi với phụ nữ bên ngoài, bản thân bị nhà chồng chê bai, không có tiếng nói trong gia đình. Suốt thời gian mang thai con đầu lòng, Hề Mộng Dao phải ở khách sạn, không được bước chân vào bất cứ bất động sản nào của nhà họ Hà. Ngoài ra, thiên thần nội y còn không được tham gia những sự kiện quan trọng của gia đình chồng. Bà Lương An Kỳ cũng trở thành "camera" giám sát từng hoạt động của Hề Mộng Dao. Mẹ chồng yêu cầu nữ người mẫu rời khỏi showbiz để tập trung vào gia đình và đặt chỉ tiêu phải có "ít nhất là 3 con".

Trong cuộc hôn nhân với Hà Du Quân, Hề Mộng Dao cũng không có tiếng nói. Người đẹp luôn phải nhún nhường, "ngậm bồ hòn" và chịu đựng tính ham chơi của Hà Du Quân. Theo 163, dù đã kết hôn, thiếu gia nhà họ Hà vẫn không bỏ được thói quen thích tụ tập ở hộp đêm uống rượu, khiêu vũ với những cô gái nóng bỏng. Cuối năm 2023, khi Hề Mộng Dao vừa bận rộn học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), vừa phải chăm con nhỏ, Hà Du Quân lại bỏ mặc vợ 1 mình để cùng em gái Hà Siêu Hân đi lễ hội âm nhạc.

Chuyện lớn bé trong nhà Hề Mộng Dao cũng phải quán xuyến tất cả. Cô từng than vãn ông xã thiếu gia không biết làm việc nhà, lại có thói quen ở bẩn. Việc không được san sẻ chuyện chăm sóc con nhỏ và nội trợ, luôn phải đi sau thu dọn bãi chiến trường của chồng khiến Hề Mộng Dao mệt mỏi. Nữ người mẫu nổi tiếng từng cho biết cô cảm thấy mình giống như giúp việc, bảo mẫu trong nhà.

Cuộc sống hôn nhân của thiên thần nội y và thiếu gia sòng bạc không phải chỉ toàn màu hồng

Đáng chú ý hơn cả, sau 6 năm kết hôn và sinh được quý tử nối dõi cho gia tộc sòng bạc Macau, Hề Mộng Dao vẫn chưa thể làm cô dâu. Theo On, giới siêu giàu Trung Quốc có nguyên tắc ngầm rằng giấy đăng ký hôn không quan trọng bằng một đám cưới sang trọng và hoành tráng. Đám cưới chính là lời tuyên bố công khai và chính thức rằng cô gái này đã trở thành thành viên của gia đình.

Hề Mộng Dao chỉ đăng ký kết hôn với Hà Du Quân rồi vào làm dâu nhà hào môn

Theo thông tin tờ QQ tìm hiểu được, mối quan hệ của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đang rạn nứt. Cặp đôi đang trong giai đoạn "chiến tranh lạnh" và sống tách biệt 2 nơi. Siêu mẫu 8X đã ôm con sang Trung Quốc đại lục sống và làm việc, còn Hà Du Quân lại ở Hong Kong (Trung Quốc).

Gần 1 tuần qua, khi Hà Du Quân liên tiếp bị dính phốt quỵt lương gần 100 nhân viên, ngoại tình và có con riêng ở nước ngoài, Hề Mộng Dao không 1 lời nói đỡ giúp chồng. Cô được trông thấy đi chụp ảnh thời trang với dáng vẻ tiều tụy, buồn bã, không nói không rằng. So với trước đây, Hề Mộng Dao hoàn toàn đánh mất sự kiêu hãnh, vui vẻ. Truyền thông và công chúng suy đoán chính cuộc hôn nhân đang trên bờ vực tan nát với Hà Du Quân đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Hề Mộng Dao.

Hề Mộng Dao lộ diện với dáng vẻ tiều tụy, không hề vui vẻ sau khi chồng thiếu gia bị tố ngoại tình, có con riêng

Cặp vợ chồng trẻ được cho biết đang "chiến tranh lạnh", sống ly thân mỗi người 1 nơi

Theo tờ HK01, lần cuối cùng Hà Du Quân và Hề Mộng Dao xuất hiện bên nhau vào ngày 19/7. Cặp sao cùng đi ăn 1 quán bình dân. Tuy nhiên, trước đó, người đẹp này đã vắng mặt hoàn toàn trong các hoạt động của gia tộc trùm sòng bạc, bao gồm cả chuyến đi trượt tuyết ở nước ngoài của chồng và các anh chị em trong gia đình. Điều này khiến báo giới Trung Quốc cho rằng Hề Mộng Dao đang lâm vào tình cảnh giống hệt Đậu Kiêu, bị cô lập và hất cẳng ra khỏi gia tộc trùm sòng bạc sau khi xảy ra mâu thuẫn với nửa kia. Phía truyền thông đã liên hệ hỏi về tình trạng hôn nhân của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân, nhưng siêu mẫu này không phản hồi.

Lần cuối cùng Hà Du Quân - Hề Mộng Dao được trông thấy bên nhau là vào ngày 19/7

Đã rất lâu rồi, Hề Mộng Dao không xuất hiện bên mẹ chồng quyền lực và các anh chị em khác trong gia đình chồng

Nguồn: On, Sohu