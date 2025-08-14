Siêu mẫu Xuân Lan tuổi 47 vẫn cực kỳ trẻ trung: Có 1 thói quen ăn chống già, trị nám chị em ngoài 30 nên học hỏi

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ loạt ảnh chụp cùng gia đình nhân dịp sinh nhật tuổi 47. Trong khung hình, khán giả không khỏi trầm trồ trước một Xuân Lan với vóc dáng săn chắc, làn da mịn màng, gần như không có dấu vết của thời gian. Dù đã bước sang tuổi U50, cô vẫn giữ được sự tươi tắn, trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Điều khiến chị em bất ngờ là bí quyết của Xuân Lan lại vô cùng đơn giản: Duy trì thói quen ăn nhiều rau xanh và hoa quả trong suốt nhiều năm qua. Đây chính là "vũ khí" giúp cô chống già, ngăn nám, giữ làn da rạng rỡ bất chấp tuổi tác.

Ăn nhiều rau xanh, hoa quả: "Bộ đôi" chống già, trị nám bao năm qua của Xuân Lan

Theo chia sẻ của Xuân Lan, lịch làm việc dày đặc khiến cô khó duy trì các liệu trình chăm sóc da cầu kỳ. Thay vào đó, cô tập trung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Rau xanh và hoa quả tươi là 2 món không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày của cô.

Khoa học đã chứng minh, rau xanh và trái cây chứa nhiều vitamin C, E, beta-carotene, polyphenol - những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các dưỡng chất này giúp:

- Ngăn chặn sự hình thành các gốc tự do - nguyên nhân chính khiến da lão hóa, chảy xệ, sạm nám.

- Tăng sinh collagen giúp da săn chắc, đàn hồi tốt hơn.

- Làm sáng da tự nhiên nhờ vitamin C tham gia vào quá trình ức chế sản xuất melanin - sắc tố gây nám và tàn nhang.

- Không chỉ tốt cho làn da, chế độ ăn nhiều rau củ còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện tiêu hóa và giảm nguy cơ bệnh mãn tính.

- Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến nghị người trưởng thành nên ăn tối thiểu 400g rau củ quả mỗi ngày, đa dạng màu sắc để bổ sung đủ nhóm dưỡng chất thiết yếu.

Làm thế nào để đưa rau xanh và hoa quả vào cuộc sống bận rộn?

Để biến việc ăn rau xanh, hoa quả thành thói quen lâu dài, chị em có thể áp dụng một số nguyên tắc đơn giản:

- Luôn có rau và trái cây trong bữa chính: Dù ăn ở nhà hay đi công tác, cô đều ưu tiên chọn món có nhiều rau, thêm salad hoặc rau luộc.

- Ăn trái cây như bữa phụ: Thay vì bánh kẹo, Xuân Lan chọn táo, cam, bưởi, kiwi hoặc các loại quả mọng để vừa ngon miệng vừa đẹp da.

- Uống sinh tố và nước ép tươi: Đặc biệt vào buổi sáng, một ly nước ép cam - cà rốt hoặc sinh tố bơ giúp cung cấp năng lượng và dưỡng chất.

- Ưu tiên thực phẩm theo mùa: Hoa quả đúng mùa sẽ giàu dưỡng chất hơn và hạn chế tồn dư hóa chất bảo quản.

Mẹo hay giúp chị em ăn nhiều rau xanh và hoa quả hơn

Nếu bạn muốn học theo thói quen ăn chống già, trị nám của Xuân Lan, có thể áp dụng những mẹo sau:

- Đa dạng hóa món ăn: Kết hợp nhiều loại rau trong một bữa, thay đổi cách chế biến như luộc, hấp, xào nhanh hoặc trộn salad để tránh nhàm chán.

- Trưng bày trái cây trong tầm mắt: Đặt một rổ trái cây tươi ở bàn ăn hoặc bàn làm việc để dễ nhớ và dễ ăn.

- Chuẩn bị sẵn: Gọt sẵn dưa hấu, xoài, ổi, chia thành hộp nhỏ để tiện mang theo.

- Kết hợp với protein: Ăn rau kèm thịt nạc, cá hoặc các loại đậu giúp cân bằng dinh dưỡng và no lâu hơn.

- Giữ tỉ lệ vàng: Trong mỗi bữa ăn, rau chiếm ít nhất 1/2 khẩu phần, hoa quả dùng vào bữa phụ để tránh tăng đường huyết.

Lưu ý khi ăn rau xanh và hoa quả để chống già thành công

- Rửa sạch và ngâm kỹ để loại bỏ thuốc trừ sâu, vi khuẩn.

- Không ăn quá nhiều trái cây ngọt như sầu riêng, xoài chín, nhãn… vì dễ tăng cân và ảnh hưởng đường huyết.

- Kết hợp với uống đủ nước, ngủ đủ giấc và tập thể dục để hiệu quả chống lão hóa rõ rệt hơn.

Ngoài thói quen này, chị em có thể học hỏi thêm bí quyết chọn mỹ phẩm chống già của Xuân Lan. Siêu mẫu luôn ưu tiên các loại kem trị nám, kem trị sạm da, giảm nếp nhăn để trẻ trung, bất chấp tuổi U50.

