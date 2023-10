Siêu thị bất ngờ giảm giá cua Cà Mau còn 349.000 đồng/kg, khách tấp nập

Sáng 5-10, khu vực dành riêng cho lễ hội hải sản tại GO! An Lạc (quận Bình Tân, TP HCM) tập trung rất đông khách mua sắm.



Tại đây, tôm thẻ size 40-60 con/kg giảm giá chỉ còn 99.000 đồng/kg (giá gốc 215.000 đồng/kg) nên tiêu thụ nhanh kỷ lục. Nhân viên siêu thị phải liên tục "châm" thêm hàng mới.

Các loại mực lá đại dương đông lạnh bán 179.000 đồng/kg (giá gốc 369.000 đồng/kg). Vọp sống chỉ còn 39.000 đồng/kg (giá gốc 75.000 đồng/kg).

Các mặt hàng cá basa, cá basa An Giang & Đồng Tháp, cá hồ Trị An (Đồng Nai), hàu của Nha Trang và Hạ long, mực của Nha Trang, nghêu của Thái Bình, cá sông Đà... cũng được bán giảm giá đến 40%.

Tôm thẻ là một trong những mặt hàng được giảm giá nhiều nhất và bán chạy nhất trong sáng 5-10

Đặc biệt, cua Cà Mau giảm giá chỉ còn 349.000 đồng/kg (giá gốc 529.000 đồng/kg). Anh Dư Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình ở Năm Căn, Cà Mau, cho biết 200 kg cua được công ty đem từ Cà Mau lên đã bán hết vèo trong buổi sáng.

"Đây là loại cua thịt khai thác tự nhiên, có mã QR Code truy xuất nguồn gốc, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Công ty phối hợp Central Retail bán giá khuyến mãi để giới thiệu đến khách hàng trong nước" - anh Bình nói.

Con cua lớn nhất được bày bán tại GO! An Lạc nặng khoảng 700g

Mức giá sốc của các mặt hàng kể trên được áp dụng duy nhất trong ngày 5-10, cũng là ngày khai mạc Lễ hội hải sản tại hệ thống bán lẻ của Central Retail Việt Nam.

Ông Jose Mestre, Giám Đốc Thương mại ngành thực phẩm tươi sống Tập đoàn Central Retail, cho biết đây là lần đầu tiên Central Retail Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức lễ hội hải sản trên toàn bộ hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market trên toàn quốc.

Nhiều người tiêu dùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy con vọp

Sự kiện chính thức khai mạc ngày 5-10 tại Đại siêu thị GO! An Lạc, TP HCM và đồng loạt diễn ra trên hệ thống GO!, Big C, Tos Market trên toàn quốc đến hết ngày 20-10-2023.

“Lần đầu tiên Central Retail Việt Nam tổ chức lễ hội hải sản lớn nhất trong năm nhằm đem đến các dòng thủy hải sản tươi ngon, đa dạng, chất lượng, từ các vùng miền khác nhau trên cả nước với giá cả ưu đãi lớn" - ông Jose Mestre nhấn mạnh điểm nổi bật của sự kiện.

Hàu sữa được đưa từ Nha Trang vào, giá khá hấp dẫn

Cụ thể, giá khuyến mãi đặc biệt hấp dẫn áp dụng với các sản phẩm được khách hàng ưa thích như: cua năm căn, tôm sú, mực lá đại dương, nghêu Thái Bình, cá basa Đồng Tháp, cá nước ngọt vùng Thủy điện sông Đà và các sản phẩm hải sản nhập khẩu như cá hồi Na Uy, cua nâu, ốc hương Ấn Độ…

Một khách hàng cẩn thận lựa từng con ốc móng tay

Trong đó, nổi bật như chương trình "Mỗi ngày một giá sốc" khuyến mại lên tới 40% trong tuần đầu tiên và chương trình bán hàng đồng giá hấp dẫn.

Mặt hàng cá ba sa cũng được khuyến mãi đậm trong đợt này

Dịp này, khách thăm quan siêu thị GO!, Big C sẽ có cơ hội mua sắm với giá tiết kiệm lên đến 27% các sản phẩm cá hồi fillet tươi, cua biển loại 1, tôm thẻ, mực ống… cùng các món ăn chế biến trong ngày được khuyến mãi lên đến 25% như lẩu thái thập cẩm, cơm chiên dứa hải sản, mì xào hải sản xốt Teriyaki, lườn cá hồi chiên giòn…

Quầy thực phẩm chế biến từ nguyên liệu hải sản ít được chú ý hơn so với hải sản tươi

Bà Trương Hà Phương Anh, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, cho biết bên cạnh con cua Cà Mau nổi tiếng cả nước, Cà Mau còn có mặt hàng tôm sinh thái với sản lượng lớn nhất cả nước, có kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng tiêu thụ ở thị trường nội địa còn khiêm tốn.

"Kỳ vọng thông qua việc hợp tác cùng Central Retail Việt Nam quảng bá sản vật Cà Mau lần này sẽ giúp cua, tôm sinh thái Cà Mau và các sản phẩm chế biến sâu từ tôm của vùng đất mũi được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn" - bà Phương Anh nói.