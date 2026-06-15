SIM bị khóa vì chưa xác thực, giao dịch ngân hàng số có bị ảnh hưởng?

Dù tiền trong tài khoản vẫn được đảm bảo an toàn, việc không nhận được mã OTP hoặc mất kết nối với số điện thoại đăng ký có thể khiến một số giao dịch ngân hàng số bị gián đoạn.

Theo thống kê sơ bộ từ các nhà mạng, tính đến sáng 15/6 đã có hơn 93 triệu số thuê bao hoàn tất xác nhận chính chủ và hơn 2 triệu số được xác nhận không còn sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 18 triệu thuê bao chưa xác nhận trạng thái sử dụng và bị áp dụng biện pháp khóa một chiều trong ngày 15/6. Trong đó, khoảng 10 triệu thuê bao được đánh giá có khả năng không còn nhu cầu sử dụng hoặc là SIM kích hoạt sẵn.

Riêng Viettel đã khóa một chiều hơn 5 triệu thuê bao từ 0 giờ ngày 15/6, trong khi VinaPhone tạm dừng dịch vụ chiều đi đối với gần 3 triệu thuê bao từ 9 giờ cùng ngày. Theo quy định, các thuê bao này vẫn có thêm 60 ngày, đến ngày 15/8, để hoàn tất xác thực trước khi bị áp dụng biện pháp khóa hai chiều.

Trước đó, nhiều ngân hàng và nhà mạng liên tục phát đi khuyến cáo người dùng sớm hoàn tất việc xác thực thông tin thuê bao. Nguyên nhân là số điện thoại hiện không chỉ phục vụ liên lạc mà còn trở thành "chìa khóa" để tiếp cận hàng loạt dịch vụ số, từ ngân hàng điện tử, ví điện tử đến thương mại điện tử.

Theo các chuyên gia, điều người dùng cần phân biệt rõ là SIM điện thoại và tài khoản ngân hàng là hai hệ thống độc lập. Vì vậy, ngay cả khi thuê bao bị khóa hoặc tạm dừng hoạt động, số dư trong tài khoản ngân hàng vẫn được bảo đảm an toàn và quyền sở hữu tài sản của khách hàng không thay đổi.

Dù vậy, việc SIM bị khóa có thể gây ra nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Bởi nhiều khách hàng hiện vẫn sử dụng mã OTP gửi qua tin nhắn SMS để xác nhận chuyển khoản, thanh toán hoặc thay đổi thông tin tài khoản. Khi số điện thoại bị khóa, khách hàng có thể không nhận được mã xác thực, khiến giao dịch bị gián đoạn hoặc không thể hoàn tất.

Không chỉ hoạt động chuyển tiền, việc mất kết nối với số điện thoại đăng ký còn có thể gây khó khăn khi đăng nhập ứng dụng ngân hàng, khôi phục mật khẩu hoặc kích hoạt tài khoản trên thiết bị mới.

Tác động này đặc biệt đáng chú ý với những người thường xuyên giao dịch trực tuyến, hộ kinh doanh cá thể và chủ cửa hàng online. Chỉ một sự cố liên quan đến thuê bao cũng có thể làm gián đoạn quá trình thanh toán, xác nhận đơn hàng hoặc trao đổi với khách hàng.

Tuy nhiên, không phải tất cả khách hàng đều bị ảnh hưởng. Những người đang sử dụng Smart OTP hoặc các hình thức xác thực được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng vẫn có thể giao dịch bình thường trong nhiều trường hợp.

Theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, từ ngày 15/6, các nhà mạng sẽ khóa một chiều đối với những thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin. Đến hết ngày 15/8, nếu thuê bao vẫn chưa hoàn tất xác thực, sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, khách hàng vẫn không thực hiện xác thực, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định.

Trong bối cảnh ngân hàng số ngày càng phổ biến, các chuyên gia cho rằng việc duy trì một số điện thoại chính chủ, được xác thực đầy đủ và đang hoạt động ổn định không còn đơn thuần là nhu cầu liên lạc mà đã trở thành điều kiện quan trọng để bảo đảm tính liên tục của các giao dịch tài chính trực tuyến.

Người dùng được khuyến nghị kiểm tra ngay tình trạng thuê bao, đồng thời rà soát các tài khoản ngân hàng, ví điện tử và dịch vụ số đang liên kết với số điện thoại hiện tại để tránh những gián đoạn không đáng có trong thời gian tới.