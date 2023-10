Singapore: Gen Z dùng lối tư duy 'Girl Math' biện minh cho lối sống tiêu xài hoang phí

Nếu bạn mua đủ trà sữa để nhận được ưu đãi giao hàng miễn phí, về cơ bản bạn sẽ được hưởng thêm một cốc miễn phí. Hoặc nếu bạn mua một chiếc váy với giá 200 USD, bạn sẽ chỉ tốn 1 USD nếu mặc nó 200 lần.

Đó là lối tư duy của “Girl Math” (hay được dịch ra là “tính toán kiểu con gái) từng gây bão trên mạng xã hội kể từ khi một chương trình phát thanh ở New Zealand giới thiệu khái niệm này như một lối nói châm biếm hồi tháng 7. Kể từ đó đến nay, giới trẻ trên toàn thế giới đã bắt đầu sử dụng cách tư duy này để biện minh cho việc chi hàng nghìn USD cho những khoản mua sắm phù phiếm giúp giải phóng tâm trạng, từ vé xem buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift đến những chiếc vòng cổ Van Cleef sang trọng.

Tại Đông Nam Á, một số người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tỏ ra rất thích thú với xu hướng này, trong khi một số người khác lại cảnh báo tư duy né tránh này khiến người tiêu dùng mua sắm liều lĩnh và bất cẩn hơn.

Một nhà sáng tạo nội dung TikTok người Singapore, Darshen Kunaseharan (29 tuổi), gần đây đã chia sẻ một video sử dụng lối tư duy Girl Math để biện minh cho việc chi 140.889 đô Singapore để có được giấy phép mua một chiếc ô tô, được gọi là giấy chứng nhận quyền sở hữu (COE). Mức giá này gần như đã chạm mức cao kỷ lục ở thành phố.

Trong đoạn clip dài một phút của mình, Kunaseharan bắt đầu bằng cách làm tròn chi phí của COE xuống còn 140.000 đô Singapore , sau đó chia cho 10 năm giấy phép có hiệu lực trước khi phải gia hạn.

Tiếp đến, anh chia số tiền đó cho số ngày trong một năm và lặp lại quy trình trước khi chia nó thành số phút trong một ngày, đưa giá trị xuống còn 0,02 đô la Singapore và tuyên bố về cơ bản việc sở hữu ô tô là “miễn phí”.

Theo Kunaseharan, ban đầu cách tính toán Girl Math bắt nguồn từ sự hài hước và ảo tưởng, nhưng nó cũng đóng vai trò như một cơ chế đối phó cho những người trẻ đang vật lộn với áp lực chi phí sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ như Singapore.

“Cuộc sống ở Singapore rất áp lực rồi, vậy tại sao không tận dụng nó để giải trí? Điều quan trọng là thỉnh thoảng hãy đối xử với bản thân và tự thưởng cho bản thân, bởi vì chúng ta có thể quên rằng cuộc đời thực sự rất ngắn ngủi và việc chúng ta muốn sống cuộc sống của mình như thế nào là tùy thuộc vào chúng ta”, Kunaseharan nói.

Các chuyên gia tài chính cá nhân chỉ ra đồng đô la Singapore đang mạnh hơn và những năm tháng quý giá bị kìm hãm vì đại dịch COVID-19 là một trong những yếu tố thúc đẩy những người trẻ tuổi vung tiền, thậm chí một số người còn sử dụng nó như một phương tiện để thoát khỏi thực tế kinh tế khắc nghiệt.

Các nghiên cứu về thói quen chi tiêu của giới trẻ Singapore cho thấy mặc dù chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và các tình huống khẩn cấp được đặt lên hàng đầu nhưng nhiều người vẫn tiếp tục vật lộn với nợ nần.

Một cuộc khảo sát do công ty bảo hiểm Etiqa thực hiện và công bố vào tháng 8, thăm dò ý kiến của hơn 1.000 người thuộc thế hệ Z và thế hệ Millennials trong độ tuổi từ 18 đến 42 ở Singapore cho thấy 41% đã chi tiêu nhiều hơn số tiền họ kiếm được và 52% đang mắc nợ.

He Ruiming, người đồng sáng lập trang web tài chính cá nhân The Woke Salaryman, cho biết những thói quen chi tiêu này có thể được thúc đẩy bởi niềm tin của giới trẻ rằng các mục tiêu dài hạn như sở hữu nhà hoặc xe hơi ngày càng nằm ngoài tầm với của họ. “Ở nhiều quốc gia, thanh niên đã từ bỏ những quan điểmtruyền thống của tuổi trưởng thành, chẳng hạn như sở hữu một ngôi nhà. Có một xu hướng trong một bộ phận giới trẻ là mua sắm ngắn hạn vì họ nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ có đủ khả năng mua những khoản mua sắm dài hạn”, ông He giải thích.

Ông He cho biết xu hướng này cũng diễn ra vào thời điểm nợ nần đã được bình thường hóa. “Thế hệ Z và thế hệ millennials cũng sống trong thời đại mà chủ nghĩa tiêu dùng quá mức được tôn vinh. Mọi người liên tục nói về việc mua đồ trên TikTok và Instagram, bình thường hóa việc mua nhiều hơn và mua vượt quá khả năng của mình”.

Một số nhà phê bình cho rằng xu hướng này không chỉ thúc đẩy thói quen không tiết kiệm mà còn duy trì quan điểm cho rằng phụ nữ quản lý tài chính kém. Tuy nhiên, nhiều người cũng lên tiếng cho rằng xu hướng này là một sự châm biếm, cho rằng không nên quá nghiêm túc về nó.

Rae Chua, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học năm ngoái, lưu ý: “Về cơ bản, nếu bạn đã tham gia Girl Math rồi, tôi nghĩ cũng được, nhưng nếu bạn thay đổi lối sống sau khi biết về xu hướng thì đó có thể là một vấn đề”.