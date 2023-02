Singapore hướng dẫn học sinh sử dụng AI đúng cách và hiệu quả

Ông Tan Wei Jie - Thầy giáo dạy tiếng Anh cấp Trung học cơ sở, Singapore: "Học sinh nhập đề bài vào ChatGPT . Ví dụ ở đây chủ đề: Mạng xã hội có lãng phí thời gian hay không? Với các học sinh thông thường, ít nhất các em cũng học tập được ngữ pháp khi nhìn câu trả lời của ChatGPT. Với học sinh có năng lực cao hơn, công cụ này giúp các em thu hoạch được rất nhiều ý tưởng".

Đầu tháng này, Bộ trưởng Giáo dục Singapore cho biết, Bộ đang soạn thảo các hướng dẫn, giúp giáo viên sử dụng các công cụ AI như ChatGPT để nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Trước câu hỏi, phía trường học ứng xử như thế nào về nguy cơ học sinh sử dụng ChatGPT để gian lận. Các giáo viên đồng tình rằng, hiện nay nếu học sinh, sinh viên sử dụng ChatGPT để làm bài hộ thì chưa dễ bị nhận biết. Tuy nhiên, trong tương lai gần thôi, hành vi gian lận sẽ bị phát hiện khi các công cụ phát hiện đạo văn được nâng cấp.

Ông Tan Wei Jie: "Rất may, có rất nhiều ứng dụng phát hiện được nội dung do AI viết, ví dụ như ứng dụng có tên GPT Zero, chỉ cần dán đoạn văn nghi ngờ vào và click chuột, kết quả sẽ có ngay".

Ông Chris Caren - Giám đốc điều hành Turnitin, công cụ phát hiện đạo văn: "Đầu tiên chúng tôi lập kho dữ liệu từ các bài luận học sinh làm trước đây để xác định văn phong của học sinh, sau đó chúng tôi so sánh với văn phong của ChatGPT để làm cơ sở phân biệt văn phong của con người và của máy tính.

Các trường đại học Singapore cho biết, cho đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào gian lận liên quan đến AI. Các trường chia sẻ quan điểm khuyến khích học sinh ứng dụng AI vào học tập và đang tìm cách trang bị kỹ năng này cho sinh viên của mình.