Singapore muốn trở thành trung tâm vận chuyển vaccine Covid-19 tại Đông Nam Á

Theo Nikkei Asia, sân bay Changi của Singapore đang tìm cách trở thành trung tâm phân phối vaccine Covid-19 của khu vực châu Á với việc thành lập đội đặc nhiệm và tăng cường công suất kho lạnh.

Đội đặc nhiệm của sân bay Changi là một tổ hợp gồm 18 công ty và tập đoàn, bao gồm Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore và Tập đoàn Sân bay Changi. Nhiệm vụ của lực lượng này là nâng cấp cơ sở vật chất nhằm tăng cường phối hợp trên toàn ngành và vận hành trơn tru quy trình vận chuyển vaccine.

Việc vận chuyển vaccine được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phục hồi ngành hàng không vốn đang suy sụp của Singapore do lượng hành khách sụt giảm mạnh vì các quốc gia đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Singapore cũng kỳ vọng việc phân phối vaccine sẽ giúp kéo hành khách trở lại.

Vài năm gần đây, sân bay Changi đầu tư mạnh vào mảng kinh doanh dịch vụ hậu cần phân phối các sản phẩm y tế. Lần này, Changi sẽ đóng vai trò là trung tâm phân phối vaccine từ các khu vực như Mỹ và châu Âu. Hai loại vaccine sắp được tung ra thị trường yêu cầu được bảo quản trong nhiệt độ cực lạnh. Trong đó, vaccine do Pfizer và BioNTech đồng phát triển phải được bảo quản ở nhiệt độ âm 70 độ C, trong khi vaccine của Moderna cũng phải được bảo quản ở âm 20 độ C.

Theo Tập đoàn Sân bay Changi, vaccine sẽ được phân phối trên khắp Đông Nam Á và châu Đại Dương, giúp các thành phố xa xôi của Đông Nam Á không bị tụt hậu trong việc phát triển cơ sở hạ tầng hậu cần.

Trong số thành viên của đội đặc nhiệm còn có Dubai National Air Transport Association (dnata) - công ty dịch vụ mặt đất thuộc Emirates Group. Công ty này đã phát triển một phương tiện chuyên dụng để vận chuyển các thùng chứa vaccine từ máy bay đến nhà kho. Hai phương tiện này đã được chuyển tới sân bay Changi vào tháng trước.

Cả dnata và SATS - công ty vận chuyển hàng hóa và cũng là thành viên đội đặc nhiệm - hiện đều đã có nhà kho tại Changi, có khả năng giữ sản phẩm ở nhiệt độ thấp tới âm 25 độ C. Các kho này có tổng diện tích 9.000 m2 và có thể xử lý 375.000 tấn sản phẩm cần trữ lạnh mỗi năm. Mội số kho của các công ty hậu cần khác cũng nằm gần sân bay Changi.

Suốt nhiều năm qua, sân bay Changi đã nổi lên trở thành trung tâm kết nối du khách phương Tây và châu Á. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến lượng khách qua sân bay này giảm mạnh kể từ tháng 3/2020.

Theo Lim Ching Kiat, CEO của Tập đoàn Sân bay Changi, Airport Group, một khi vaccine được phân phối, hoạt động di chuyển bằng đường hàng không sẽ phục hồi, từ đó lượng hành khách sẽ tăng lên.