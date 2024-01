Singapore và những hoạt động thú vị dành cho gia đình

Đó có thể là khám phá Đảo Sentosa tại phía Nam Singapore, hoặc tham quan các công viên, bảo tàng vui nhộn và độc đáo tọa lạc khắp các khu vực trong thành phố.



Trong chiến dịch quảng bá điểm đến Singapore năm 2024 giữa Tổng cục Du lịch Singapore và Vietrantour, chúng tôi giới thiệu các chương trình tour Singapore phù hợp với nhu cầu du lịch theo gia đình, hội nhóm để du khách có nhiều lựa chọn cho các kỳ nghỉ của mình . Từ những hoạt động thân thiện dành cho trẻ em đến những trải nghiệm độc đáo dành cho người lớn, từ tham quan Night safari, công viên nước cho đến bảo tàng, dưới đây là gợi ý một số địa điểm và hoạt động mới mẻ mà du khách có thể tham khảo cho hành trình khám phá Singapore của mình.

Trở về tuổi thơ tại Universal Studios Singapore

Universal Studios Singapore đã quá nổi tiếng bởi 6 khu vực độc đáo theo chủ đề với các nhân vật hoạt hình mang tính biểu tượng từ loạt phim nổi tiếng thế giới. Địa điểm này hứa hẹn sẽ mang lại niềm vui bất tận cho cả gia đình. Du khách có thể khám phá Đại lộ Danh Vọng nổi tiếng ở Khu vực Hollywood và chào các Minions đáng yêu trong bộ phim Kẻ cắp mặt trăng, hay các nhân vật trong Kung Fu Panda. Những du khách là trẻ em hoặc những du khách trẻ tuổi sẽ có khoảng thời gian vui vẻ tại khu vực Far Far Away cùng những nhân vật tuổi thơ trong bộ phim Shrek.

Ba khu vực khác của công viên sẽ đưa du khách đến những thế giới diệu kỳ, với những chú khủng long của Công viên kỷ Jura, những cồn cát và ngôi mộ cổ của Xác ướp ở Ai Cập cổ đại và thế giới tương lai của Battlestar Galactica tại khu vực Thành phố khoa học viễn tưởng. Ngoài ra 18 trong số 24 trò chơi trong công viên giải trí với những điểm nổi bật bao gồm trò chơi Transformers 3D và tàu lượn siêu tốc The Mummy sẽ đem lại niềm thích thú cho gia đình trong cả ngày dài.



Gặp gỡ sinh vật biển đáng yêu tại Thủy cung S.E.A Aquarium

S.E.A Aquarium là ngôi nhà của hơn 100.000 sinh vật biển thuộc hơn 1.000 loài khác nhau, đây là một trong những thủy cung lớn nhất thế giới, tọa lạc tại Resorts World Sentosa. Bên trong thủy cung có 7 khu vực theo chủ đề đại dương để các gia đình được tự do khám phá và gặp gỡ các sinh vật biển như cá mập ngựa vằn, cá đuối, bạch tuộc, cá heo, sứa, cá voi và những rạn san hô tuyệt đẹp.

Khám phá đại dương đầy màu sắc tại S.E.A Aquarium (Ảnh: Singapore Tourism Board)

Ngoài ra, với hiệu ứng âm thanh ánh sáng được thiết kế đặc biệt sẽ đem lại những trải nghiệm hoàn toàn mới trong lòng thủy cung. Đặc biệt, sự kiện Sea of Tiki diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 sẽ đem lại nhiều trải nghiệm theo chủ đề thú vị dành cho gia đình như: có thể mặc áo Hawaii gia đình, các trò chơi tương tác và trải nghiệm ảo 360 độ được cung cấp để du khách có thể "kết bạn" với những sinh vật biển và thưởng thức các màn trình diễn của các loài vật.



Trải nghiệm đa giác quan tại Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật (ArtScience Museum)

Sau khi có một ngày vui vẻ tại đảo Sentosa, du khách hãy ghé thăm Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật ArtScience Museum. Đây là một địa điểm mang tính biểu tượng tại Singapore và có nhiều triển lãm độc đáo kết hợp giữa nghệ thuật, khoa học, văn hoá và công nghệ. Ngoài các triển lãm chính mở cửa hàng ngày, du khách có thể đăng kí các chuyến tham quan có sự hướng dẫn tương tác tại khu vực Thế giới thực tế ảo và công nghệ VR tiên tiến đem lại những trải nghiệm khoa học nghệ thuật thú vị và mới mẻ cho cả gia đình. Đặc biệt, nếu du khách ghé thăm địa điểm này cùng 4 trẻ em dưới 12 tuổi vào thứ 6 sẽ được miễn phí 1 vé người lớn.

Nhiều triển lãm khoa học nghệ thuật kết hợp (Ảnh: sưu tầm)

Trải nghiệm "săn" động vật hoang dã tại Night Safari



Trước khi kết thúc hành trình khám phá Singapore, du khách đừng quên dành một buổi tối tại Night Safari. Tọa lạc bên cạnh Singapore Zoo (Vườn bách thú Singapore), công viên này chào đón du khách trải nghiệm safari ban đêm đầu tiên trên thế giới với gần 900 loài động vật hoang dã, gần một nửa trong số đó là các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Night Safari hứa hẹn sẽ đem đến cho các gia đình một chuyến khám phá thế giới động vật đầy hấp dẫn.

Những trải nghiệm hấp dẫn tại Night Safari (ảnh: Singapore Tourism Board)

Chuyến đi trên Safari Tram Adventure sẽ đưa du khách qua 6 khu vực địa lý trên thế giới và chứng kiến các loài động vật hoang dã ở cự li gần như lợn lòi Mã Lai, voi châu Á, trâu rừng châu Phi và nhiều loài khác. Ngoài ra, tại đây còn có 4 con đường mòn đi bộ, đưa du khách đến gần hơn với thế giới động vật về đêm như đường mòn quỷ Tasmania và gặp gỡ loài quỷ Tasmania - thú có túi ăn thịt lớn nhất thế giới; đường mòn báo đốm để chứng kiến sư tử châu Á và đi xuống đường mòn East Lodge để "chào hỏi" linh cẩu đốm và hổ Mã Lai.



