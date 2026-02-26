Sinh viên xếp hàng lấy tem phiếu mua vàng bạc ngày vía Thần Tài với thù lao 150.000 đồng/lượt

Vàng giảm, bạc tăng sóng mạnh nhất đầu năm

Vào sáng ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết), giá vàng thế giới đảo chiều giảm xuống còn ở mức 5.166USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng của Công ty Kim loại Quý Ancarat cụ thể là vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ), Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) đang niêm yết ở mức 18,480,000 - 18,180,000 (bán ra - mua vào).

Khác với vàng, giá bạc thế giới lại có mức tăng trưởng ở ngưỡng 89,19USD/ounce. So với mức 87.36 ngày 25/2, bạc tăng gần 2 USD/ounce và có thời điểm vọt lên trên 91 USD/ounce trong phiên.

Tại thị trường trong nước, giá bạc Ngân Long Quảng Tiến 999 (1kg) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 92,347,000 - 89,573,000 (mua vào - bán ra).

Mặc dù giá bạc và vàng neo cao vào ngày vía Thần Tài, thế nhưng các cửa hàng Ancarat trên toàn quốc vẫn vô cùng đông đúc, nhộn nhịp. Trong đó, tại cửa hàng Ancarat Xã Đàn (Hà Nội), Nguyễn Trãi (TP.HCM), hàng trăm người đã xếp hàng từ 6 giờ để đợi bốc phiếu mua sản phẩm.

Chị Ngọc Lan (45 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) cho biết, mọi năm chị đều dành ít tiền để mua 1 lượng vàng nhằm cầu may vào ngày vía Thần Tài. Thế nhưng, năm nay vì giá vàng tăng cao, chị quyết định mua sản phẩm bạc để phù hợp tài chính cá nhân.

Anh Hoàng Nam (25 tuổi, ngụ Gò Vấp) cho biết bản thân được một người quen thuê lấy phiếu số thứ tự mua vàng bạc từ 6h sáng. Mỗi lượt lấy số thứ tự, anh được trả 150.000 đồng để mua sản phẩm vàng bạc. “Mình đang là sinh viên, vì vậy đây cũng là cơ hội để có thêm chi phí trang trải cuộc sống. Việc xếp hàng ở Ancarat cũng ko có gì khó khăn, trong vòng 30 - 45 phút mình đã có thể nhận được bạc”, anh Nam nói.

Tung ra 50.000 sản phẩm cho dịp vía Thần Tài vẫn sợ không đủ nguồn cung

Theo tìm hiểu, trước nhu cầu to lớn của ngày vía Thần Tài, Công ty Kim loại Quý Ancarat cũng đã tung ra thị trường 50.000 sản phẩm dành riêng cho dịp này, bao gồm: Bạc Thần Tài Vạn Phúc (5 lượng), Bạc Kim Ngân Mã (1 Lượng); Bạc Ngân Mã Vượng Phát (1 Lượng); Bạc Song Mã Hưng Thịnh (1 Lượng), Vàng Bắc Sư Tử (1 chỉ), Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ)… Trong đó, bạc Thần Tài Vạn Phúc được sản xuất với số lượng 20.000 sản phẩm.

Từ mùng 4 Tết, Ancarat đã mở cửa bán các sản phẩm vía Thần Tài. Tuy nhiên, trước nhu cầu to lớn đối với miếng bạc Thần Tài Vạn Phúc, Ancarat đã đưa ra quy định mỗi cửa hàng chỉ bán 200 sản phẩm, mỗi khách hàng bốc số thứ tự và chỉ được mua 1 sản phẩm.

Tương tự các sản phẩm vàng Bắc Sư Tử, Nam Kim Thành 9999 cũng được Ancarat phân phối cho các chi nhánh 200 sản phẩm/ngày và giới hạn số lượng mua nhất định.

Ông Nguyễn Trung Anh (Chủ tịch Công ty Kim loại Quý Ancarat) cho biết, Ancarat đã ra mắt 2.000 sản phẩm vàng tứ linh 1 phân được bán online trên app ngân hàng BIDV, Vietinbank. "Với phương thức mỗi người chỉ mua 1 sản phẩm nhất định, chúng tôi sẽ hạn chế tình trạng đầu cơ và giúp mọi người đều có cơ hội sở hữu sản phẩm cầu may vào dịp đặc biệt này”, ông Trung Anh cho biết. Cũng theo đó, Ancarat cho biết với sản phẩm Thần Tài Vạn Phúc sẽ được công tu sản xuất định kỳ nhằm phục vụ ngày vía Thần Tài (mùng 10) hằng tháng.