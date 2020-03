SKG giảm mạnh, Chủ tịch Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang tranh thủ đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu

Bà Hà nguyệt Nhi, Chủ tịch HĐQT CTCP tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (mã chứng khoán SKG) vừa thông báo đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu SKG. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 6/3 đến 3/4/2020.



Hiện bà Nguyệt Nhi đang sở hữu hơn 1,42 triệu cổ phiếu SKG tương ứng 2,25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Ở chiều ngược lại, CTCP Du lịch Hòa Bình đang có ý định thoái vốn tại Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang khi trước đó đã đăng ký bán toàn bộ hơn 2 triệu cổ phiếu đang sở hữu.

Trên thị trường cổ phiếu SKG cũng đang giảm mạnh sau đợt tăng giá hồi cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Hiện SKG giao dịch quanh mức 10.650 đồng/cổ phiếu, giảm 16,8% so với thời điểm đầu năm 2020.

Diễn biến giá cổ phiếu SKG trong 1 năm gần đây.

Nguyên nhân giá cổ phiếu giảm một phần đến từ nguyên nhân kết quả kinh doanh của công ty. Doanh thu cả năm đạt 452 tỷ đồng, tăng nhẹ so với doanh thu 442 tỷ đồng đạt được năm 2018. Còn lợi nhuận sau thuế giảm hơn 22%, về mức 101,4 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty lịch trình khai thác tuyến Phú Quốc chưa được như mong muốn, yếu tố khách quan điều kiện bến bãi chưa đáp ứng nhu cầu nên phà cao tốc Tuyến Rạch Giá chưa được triển khai đúng kế hoạch. Đồng thời do thời tiết xấu khiến khách hàng huỷ vé cũng làm ảnh hưởng đến doanh thu Công ty. Trong khi đó, giá vốn tăng mạnh do chi phí dầu DO tăng; tàu Superdong VII, VIII tăn công suất, cạnh tranh tốc độ dẫn đến tiêu hao nhiều dầu.

Để cải thiện tình hình, Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang đang triển khai giai đoạn 1 của Dự án đóng phà cao tốc thau thế cho tàu cao tốc. Dự án có vốn đầu tư khoảng 72 tỷ đồng với quy mô 1 phà cao tốc chở được 333 hành khác và hàng hóa, phương tiện. Dự kiến đến quý 4/2020 sẽ đưa phà vào khai thác.