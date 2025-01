Số giao dịch thanh toán qua QR Code tăng gấp đôi trong năm 2024

Chiều 7/1, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Bên cạnh những điểm sáng trong điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, tín dụng, kinh doanh vàng, sự ổn định an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và chuyển đổi số ngành ngân hàng trong năm 2024 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, trong năm 2024, khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách cho hoạt động TTKDTM và hoạt động ngân hàng số tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, tạo sự đồng bộ và điều kiện thuận lợi cho phát triển TTKDTM, thúc đẩy hoạt động ngân hàng số, ứng dụng công nghệ mới và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng đã đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục tài chính nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chúng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng trên môi trường mạng. Nhờ đó, hoạt động TTKDTM và chuyển đổi số ngân hàng tiếp tục đạt kết quả tích cực

Số liệu thống kê cho thấy, trong 11 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023, giao dịch TTKDTM tăng 56,86% về số lượng và 33,73% về giá trị; qua kênh Internet tăng 50,67% về số lượng và 33% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 54,51% về số lượng và 34,34% về giá trị; giao dịch qua QR Code tăng 106,68% về số lượng và 84,77% về giá trị; qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 6,82% về số lượng và 33,09% về giá trị; Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng 30,73% về số lượng và 15,92% về giá trị.

Những con số này cho thấy xu hướng dịch chuyển từ thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt đang diễn ra mạnh mẽ, trong đó thanh toán qua QR code đứng đầu về tốc độ tăng trưởng, được đông đảo khách hàng ủng hộ vì tính tiện lợi, nhanh chóng, chủ động cho người chuyển và bảo mật thông tin thanh toán.

Bước sang năm 2025, Phó Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh TTKDTM và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; các Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định 52/2024/NĐ-CP; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Song song với đó là tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật hoạt động thanh toán, ngân hàng; chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ tích cực triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ ngân hàng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục tài chính nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chúng trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng.