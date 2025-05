Việt Nam bất ngờ sụt giảm nhu cầu về vàng: Người dân ít mặn mà hay lý do thực sự phía sau là gì?

Nhu cầu vàng tại Việt Nam sụt giảm do đâu?

Tiêu thụ vàng toàn cầu đạt 1.206 tấn trong ba tháng đầu năm, tăng 1% so với quí 1/2025. Đây là thông tin mà Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết trong báo cáo xu hướng nhu cầu vàng hàng quí. Sự gia tăng này đặt trong bối cảnh giá vàng vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce.

Trong đó, nhu cầu đầu tư vàng dẫn dắt tăng trưởng khi đạt 552 tấn, tăng 170%, chủ yếu nhờ dòng vốn quay trở lại các quỹ ETF vàng.

Quý I vừa qua, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) ghi nhận lượng vốn đổ vào tương đương 226 tấn, mức cao nhất kể từ đầu năm 2022. Theo WGC, điều này phản ánh tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn trong bối cảnh bất ổn kinh tế, chính sách và địa chính trị toàn cầu.

Các ngân hàng trung ương đang bước vào năm thứ 16 liên tiếp duy trì mua ròng vàng, bổ sung thêm 244 tấn vào lượng vàng dự trữ toàn cầu trong quý I/2025 trong bối cảnh bất ổn toàn cầu đang diễn ra. Mặc dù mức cầu vàng này thấp hơn 21% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn cho thấy nhu cầu mạnh mẽ ứng với hoạt động mua vào ổn định ở mức trung bình theo quý trong ba năm qua.

Nhu cầu vàng thỏi và vàng miếng của Việt Nam trong quý I/2025 giảm 15%

Tại thị trường đầu tư bán lẻ, vàng miếng và vàng xu tăng nhẹ 3%, đạt 325 tấn. Trung Quốc ghi nhận mức đầu tư bán lẻ cao thứ hai trong lịch sử.

Việt Nam là ngoại lệ trong xu hướng chung khi nhu cầu đầu tư vàng trong nước đạt gần 413.334 lượng (tương đương 15,5 tấn), giảm 15% so với cùng kỳ. Báo cáo chỉ ra việc sụt giảm này chủ yếu do nguồn cung hạn chế , giá trong nước chênh lệch cao với thế giới, cùng với việc đồng nội tệ suy yếu khiến giá vàng theo USD tăng mạnh. Dù vậy, so với quý IV/2024, nhu cầu vàng miếng và vàng xu tại Việt Nam vẫn tăng 46%.

Trong đó, nhu cầu đầu tư vàng thỏi , vàng miếng của Việt Nam khoảng 12 tấn, cũng giảm 15%. Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực ghi nhận nhu cầu suy giảm với loại vàng này. Nhu cầu vàng trang sức ở Việt Nam trong quý I cũng giảm 15% về 3,5 tấn.

3 tháng đầu năm, giá vàng miếng và nhẫn tròn trơn tại Việt Nam tăng lên mức cap 101,5 triệu và 100,8 triệu đồng mỗi lượng, thậm chí sang tháng 4 đã có đợt tăng vọt lên mức kỷ lục 121 triệu đồng/lượng. Tình trạng khan hiếm xuất hiện khi người dân có tâm lý mua nắm giữ, hạn chế bán ra thị trường.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, trên cơ sở tình hình can thiệp thời gian qua, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục cân nhắc can thiệp thị trường vàng (nếu cần thiết) với khối lượng, tần suất phù hợp; phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp, đồng bộ bình ổn thị trường vàng, tiếp tục xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, không để "vàng hóa" nền kinh tế.

Dự báo giá vàng tuần này: Ít lạc quan về tăng giá

Trên thị trường quốc tế, cuối tuần trước, giá kim quý thế giới cũng ghi nhận mức giảm mạnh từ 3.263 USD/ounce xuống còn 3.225 USD/ounce.

Trong xu thế chung, giá vàng trong nước cũng mất mốc 120 triệu đồng/lượng. Ở phiên giao dịch ngày 5/5 sau kỳ nghỉ lễ, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117,8 triệu đồng/lượng mua vào và 119,8 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán so với trước kỳ nghỉ lễ 30/4. Chênh lệch giá mua vào - bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng tuần này có sự chia rẽ về quan điểm của nhiều chuyên gia.

Cuộc khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đang phân hóa, khi phần lớn chuyên gia phân tích tỏ ra thận trọng với triển vọng giá vàng, trong khi giới đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về xu hướng tăng.

9 chuyên gia tham gia khảo sát (chiếm 50%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm tuần này. Chỉ 5 người (chiếm 28%) kỳ vọng giá sẽ tăng, còn lại 7 chuyên gia (chiếm 22%) dự đoán giá sẽ đi ngang trong vùng tích lũy.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến với 273 nhà đầu tư cá nhân lại có tới 143 người (chiếm 52%) cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này, 79 người (chiếm 29%) cho rằng giá sẽ giảm và 51 người (chiếm 19%) dự báo giá đi ngang.