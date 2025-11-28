"Sở hữu 1 căn liền kề, 2 lô đất vùng ven Hà Nội, vợ tôi vẫn than phiền vì phải đi thuê nhà"

Sau 5 năm kết hôn, anh H. đang nắm giữ một danh mục tài sản mà nhiều người mơ ước: một căn liền kề và hai lô đất vùng ven, tổng giá trị khoảng 20 tỷ đồng tại thời điểm mua. Tuy nhiên, gia đình anh vẫn đang sống trong một căn hộ thuê tại nội thành, với mức giá lên tới 23 triệu đồng/tháng cho căn hộ 3 phòng ngủ.

Theo anh H., căn hộ hiện tại có vị trí thuận lợi, gần trường học của con, gần nơi làm việc của vợ và đầy đủ tiện ích sinh hoạt. Trong ngắn hạn, việc thuê nhà không làm giảm chất lượng sống của gia đình. Tuy vậy, việc "có tài sản nhưng vẫn ở nhà thuê" lại tạo áp lực tâm lý không nhỏ với vợ anh.

Anh cho biết, vợ anh thường xuyên cảm thấy thiếu ổn định vì sau nhiều năm kết hôn vẫn chưa có nhà riêng. Tâm lý "chưa an cư" khiến chị dè dặt trong chi tiêu, hạn chế mua sắm vì lo nghĩ đến việc chuyển nhà hoặc đầu tư vào nơi ở không thuộc sở hữu của mình.

"Vợ tôi buồn vì 5 năm kết hôn vẫn đi thuê nhà. Cô ấy nói mua sắm gì cũng ngại vì sợ rồi lại phải chuyển nhà, rồi nhà thuê thì không muốn đầu tư, sửa sang nhiều. Thêm nữa, việc chủ nhà thỉnh thoảng đến kiểm tra khiến cô ấy không thực sự thoải mái. Cô ấy cũng nhiều lần thúc giục tôi mua nhà, điều này đôi khi khiến tôi khá áp lực," anh chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, anh H. cho rằng thuê nhà ở thời điểm hiện tại là lựa chọn hợp lý về mặt tài chính.

Theo anh, phần lớn tài sản của gia đình đang nằm ở bất động sản vùng ven – được xem là khoản đầu tư dài hạn. "Tôi muốn tiếp tục để tài sản sinh lời. Thuê thêm vài năm giúp vốn tiếp tục tăng trưởng, đến khi tài chính thật sự vững thì mua nhà cũng chưa muộn," anh nói.

Ngoài ra, anh cũng nhấn mạnh nhu cầu duy trì dòng tiền lưu động cho kinh doanh, thay vì dồn phần lớn tài sản vào một căn nhà để ở – vốn không tạo ra dòng tiền.

Bán đất để mua chung cư: Mất đầu tư để đổi lấy chỗ ở?

Theo tính toán của anh H., nếu bán toàn bộ bất động sản vùng ven, tổng giá trị thu về vào khoảng 17 tỷ đồng. Trong khi đó, để mua một căn hộ có chất lượng tương đương nơi đang ở, gia đình anh phải chi ít nhất 12–13 tỷ đồng.

Điều khiến anh băn khoăn nằm ở phần tài sản còn lại sau khi mua nhà. "Sau khi bỏ hơn 12 tỷ để mua nhà, phần tiền còn lại gần như không đủ để xây dựng một danh mục đầu tư hiệu quả. Về bản chất, mình đã đổi toàn bộ tài sản sinh lời để lấy một nơi ở," anh phân tích.

Anh cũng cho rằng giá căn hộ nội đô đã tăng mạnh trong nhiều năm, do đó dư địa tăng giá trong tương lai không còn hấp dẫn như trước. Trong kịch bản tốt nhất, căn hộ có thể tăng giá, nhưng tốc độ được dự báo sẽ chậm và khó tạo ra lợi nhuận đột biến.

Ngoài yếu tố tăng giá, anh H. đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh khoản. Theo anh, căn hộ cao cấp thường có giá trị lớn, phân khúc khách mua hạn chế, thời gian giao dịch kéo dài và không dễ bán nhanh trong giai đoạn thị trường trầm lắng.

"Với người làm kinh doanh, điều tôi cần là tài sản có thể chuyển đổi sang tiền mặt khi cần. Một căn hộ vài chục tỷ đồng ở nội đô nhìn thì đẹp, nhưng không dễ thanh khoản nếu thị trường xấu," anh nói.

Ngược lại, đất vùng ven có thể bán từng phần, chia nhỏ hoặc xoay vòng linh hoạt hơn, giúp anh chủ động trong kế hoạch tài chính và xử lý rủi ro.

Hai góc nhìn, một bài toán chưa có lời giải

Dù có lập luận tài chính khá chặt chẽ, anh H. thừa nhận lựa chọn này không hề dễ dàng về mặt gia đình.

Nếu anh coi bất động sản là danh mục đầu tư, thì với vợ anh, căn nhà lại là nền tảng cuộc sống. Hai cách nhìn khác nhau khiến mâu thuẫn không nằm ở tiền bạc, mà ở cảm giác an toàn và ổn định.

Hiện tại, gia đình anh vẫn đang cân nhắc phương án dung hòa: tiếp tục thuê nhà trong một thời gian nữa, đồng thời tìm kiếm căn hộ phù hợp hơn về giá hoặc vị trí.

Theo anh H., mua nhà để ở là mục tiêu chắc chắn, nhưng "chưa phải bằng mọi giá". Anh muốn xuống tiền vào thời điểm việc mua nhà không làm đổ vỡ chiến lược tài chính dài hạn.

"Điều tôi sợ không phải là chậm mua nhà, mà là mua sai thời điểm. Khi đó, có thể có nhà ngay, nhưng phải đánh đổi khả năng tích lũy trong 10–20 năm sau," anh nói.

Câu chuyện của anh H. cũng là thực tế mà nhiều gia đình thành thị đang đối mặt: có tài sản nhưng chưa thể an cư, trong bối cảnh giá nhà nội đô cao, trong khi nhu cầu bảo toàn và gia tăng tài sản ngày càng được đặt nặng.

Giữa an cư và đầu tư, không có công thức chung. Nhưng với nhiều gia đình, quyết định mua nhà không chỉ là một giao dịch bất động sản – mà là bài toán lớn cho cả tương lai tài chính và đời sống gia đình.